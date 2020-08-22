Психолог може не лише лікувати, а й шкодити: типи псевдофахівців
Для сучасної людини стреси та особисті переживання – це звична справа. Саме тому зросла кількість фахівців. Як обрати спеціаліста, який дійсно допоможе – читайте в нашому матеріалі.
Як розпізнати токсичних терапевтів, розказала Асоціація психологів, яка створила класифікацію псевдофахівців.
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Більшість з описаних типів психотерапевтів працюють в науково обґрунтованих напрямках, тому розпізнати їх не так і просто. Відверто антинаукові підходи, по типу духовних практик чи управління енергіями, спростовуємо відразу. Це неефективно, нерозумно, утопічно!
Недоучка
Два роки заочного навчання в приватному маловідомому інституті, 120 годин практичних курсів когнітивно-поведінкової терапії, 60 годин нейролінгвістичного програмування і тому подібні навчання, це ніщо інше як обман.
Специфіка даної професії в тому, що 4-6 років навчання в хорошому ВНЗ, часто недостатньо для того, аби стати професіоналом. В університетах багато теорії, практики – мінімум. Для надання якісних консультацій варто навчатись на практичних курсах. Це професія, яка вимагає значних фінансових та часових вкладень. Ба більше, після завершення навчання, фахівці повинні регулярно проходити платну супервізію – професійний розбір складних кейсів з більш досвідченим спеціалістом.
Психотерапія вимагає ще більшого контролю та якості. Згідно з законодавством, право проводити психотерапію, мають лише люди із медичною освітою.
Ринок освіти для психологів швидко формується під високий попит, деякі приватні та державні університети пропонують людям з будь-яким бекграундом освоїти професію всього за 1-2 роки. Дуже часто під маскою "вашого психотерапевта" є звичайний психолог-гуманітарій без медичної освіти. Тому, кваліфікація багатьох гештальт-терапевтів і арт-терапевтів під питанням.
В професію психологів також часто приходять люди, які вважають, що особистого життєвого досвіду і любові давати поради, достатньо для якісного консультування. Життєвий досвід – це добре, але завдання психолога в тому, щоб бачити проблему ширше.
Якщо ви допускаєте думку, що ваш психолог став вам другом, це поганий знак. Консультування не повинне переходити межі ділового спілкування. Є чіткі етичні норми, правила спілкування з пацієнтами, яких повинен дотримуватися хороший психоаналітик. Етичні кодекси терапевтів різних напрямків можуть дещо різнитися: в психоаналізі терапевт – нейтральний спостерігач, а в гуманістичному підході – він завжди на стороні клієнта.
Великий гуру
Цей тип психологів абсолютно "точно знає" в чому ваша проблема! І для вас він підготував універсальні рекомендації: "5 правил успішної людини", "як зберегти сім'ю", "як побороти депресію за 10 днів". Це один із показників поганого психолога. При цьому, він переконує, що швидко розв'яже вашу проблему.
На практиці допомагають не універсальні рецепти, а індивідуальний підхід.
Розумний цинік
Образ циніка симпатизує багатьом, але за компетентністю такі лікарі ховають лише самовпевненість. Адже доволі популярним залишається образ "Доктора Хауса": самовпевнений, дещо нахабний, красномовний.
Такий псевдофахівець полюбляє вживати терміни: "ви патологічно залежні від батьків", "ви так і не переросли Едіпів комплекс", "ви насправді шукаєте вторинні вигоди у відносинах з агресором". Наявність таких речей важко як довести, так і спростувати.
Психосоматик-сектант
Деякі "спеціалісти" пояснюють майже всі соматичні хвороби саме психологічними проблемами. Психосиматика, як не дивно, таке ж популярне слово, як і психотерапія. Тому дуже часто від психосоматиків-сектантів можна почути: "у вас тахікардія, бо ви звикли придушувати гнів", "артрит виникає через відмову діяти", "всі хвороби – від нервів".
Людина, почувши таке впевнена, що всі проблеми легко вирішуються за принципом: "Перестану нервуватись через дрібниці – забуду про проблеми зі серцем".
Але це так не спрацює. Адже перед тим, як почати лікувати психосоматику психологічними методами, психолог повинен відправити клієнта на обстеження і переконатися, що у захворювання немає соматичних причин. Так, стрес впливає на здоров'я, але однозначного зв'язку між хворобою та переживанням не встановлено.
Недолікований психолог
Якщо вам здається, що з вашим психоаналітиком щось не так, скоріш за все, вам не здається.
Не для кого не секрет, що в психологію йдуть люди, які хочуть розібратись з особистими проблемами, а потім допомагати вже іншим. Це факт не є поганим, у світі багато талановитих практиків, які прийшли в професію саме в такий спосіб.
Поганим це стає тоді, коли лікар не зміг розібратись з власними проблемами та продовжує проєктувати їх на своїх пацієнтів.
Його легко впізнати, адже такий тип "психологів" приписує пацієнтам невластиві для них характеристики та переживання.
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Провокатор
Сказати дурню, а потім пояснити її як провокацію – це не професійно та не дієво. Крім того, це шкодить пацієнту, який замкнеться в собі, замість того аби взяти відповідальність за своє життя.
Мистецтво – донести до клієнта неприємну для нього інформацію в допустимій для нього формі.
Такі "спеціалісти" завдають шкоди, а не лікують / Фото: shutterstock.com/g/mentatdgt
Мораліст
"Ви повинні помиритись з батьками, інакше від вас відмовляться ваші діти!", або "ви одружена жінка, вам має бути соромно за такі думки". Ще більш категорично можуть звучати релігійні переконання. Психоаналітик не може орієнтуватись на мораль, бо внутрішні конфлікти виникають саме через придушення базових потреб культурними нормами. Важливо не оцінювати клієнта, його поведінка не має бути хорошою чи поганою.
Гуманістична школа психології пропагує принцип абсолютного прийняття: будь-які думки та дії пацієнта варті уваги й розуміння. Саме прийняття дозволяє клієнту розкритись і дістатись найглибших переживань.
Фундаментальна проблема в тому, що у релігії та психології завдання абсолютно різні: психологія вчить нас приймати власні недоліки та позбавлятись надмірного почуття провини, в той час як релігія спонукає позбавлятись гріхів і терпіти заради життя після смерті.
Сексисти
Один з найпоширеніших питань з яким люди звертаються до психолога, – як влаштувати особисте життя і звичайно, отримують величезну кількість порад "як привернути та втримати увагу чоловіка/жінки".
Здебільшого такі "фахівці" рекомендують жінкам звільнитись з роботи та забути про кар'єру, аби доглядати за дітьми. Також вони переконують жінок, що вони слабші та потребують турботу. Але не тільки жінки отримують сексистські поради. Наприклад, "перестань нити й почни діяти, ти голова сім’ї" – часто адресують чоловікам.