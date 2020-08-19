Вчені з'ясували, що бажання зараховувати себе до якої-небудь групи робить людей схильними до засудження інших. Особливо яскраво це виражається, коли мова йде про політичні погляди.

Засуджувати можуть навіть тих, хто в цілому згоден з думкою групи, але не входить в неї, пише PNAS.

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У дослідженні брала участь 141 особа, їх розділили по групах. У першому експерименті поділ було зроблено відповідно до політичних поглядів, а в другому – за нейтральними ознаками начебто схожих смаків на вірші та картини. Втретє їх поділили випадковим чином.

Хто найбільше засуджує інших

Після кожного тесту учасників просили виділити гроші комусь зі своєї групи або за її межами. Сума була фіксована і видавалася навчальним центром. З'ясувалося, люди з яскраво вираженими політичними поглядами були більш упереджені до тих, хто відмовлявся зараховувати себе до їхньої групі. Навіть якщо між переконаннями практично не було розходжень.

Є явне розходження між тими, хто має певні політичні погляди, і тими, хто не ідентифікує себе з ними. І у тих, і в інших можуть бути схожі позиції, але все вирішує приналежність до групи,

– сказав один з авторів роботи.

Ще одна цікава закономірність – люди, які не хотіли належати до якої-небудь групи, швидше приймали рішення. Можливо, це пов'язано з тим, що вони звертають менше уваги на думку оточення.