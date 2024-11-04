До дослідження увійшло по десять пісень від кожного виконавця, що охоплюють різні музичні жанри, включаючи рок, метал, поп, кантрі, ритм-енд-блюз (R’n’B), реп та інші (всього 15 жанрів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Prodigy Education. Спеціалісти оцінили не лише багатство лексики, але й емоційну забарвленість текстів, а також виявили найпоширеніші слова.

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Найінтелектуальніші гурти

Серед усіх досліджених музикантів лідером за словниковим різноманіттям стала британський гурт Black Sabbath, яку вважають одним з засновників хеві-металу. Перше місце вона поділила з іншою культовою британською рок-групою — Pink Floyd. Лексичне багатство їхніх текстів склало 52%.

До списку з 20 колективів і виконавців також увійшли такі американські метал-групи, як Slayer і Megadeth, ісландсько-китайська джазова співачка Laufey, американський співак Брюс Спрінгстін, легендарний автор-виконавець 60-х Боб Ділан, рок-група Eagles та інші.

Аналіз за жанрами показав, що найбільше лексичне різноманіття характерне для пісень у стилі метал, за ними йдуть рок, кантрі, реп, R’n’B, поп та електронна танцювальна музика. З урахуванням часових аспектів було виявлено, що найвищий рівень словникового різноманіття – 38% – спостерігається в піснях 70-х, тоді як найнижчий — 29% — у композиціях 90 років XX століття. Цікаво, що починаючи з 2000, ситуація почала покращуватися, і у 2020 цей показник зріс до 34%.

Найпоширеніші слова в текстах

Вивчивши частоту вживання слів у піснях різних виконавців і жанрів, дослідники виділили п’ять найпопулярніших: "любов", "знаю", "час", "добре" та "хочу".

Аналіз емоційної тональності лірики показав, що тексти виконавців у жанрі метал, попри високу інтелектуальну насиченість, мали найбільшу негативну забарвленість. У той час як поп і кантрі виявилися найпозитивнішими жанрами. Серед окремих виконавців перше місце за позитивом у піснях зайняв американський співак Марвін Гей, а за негативом – гурт Slayer.

Prodigy Education, що спеціалізується на освітніх технологіях і розробці ПО для ігрового навчання, провела опитування серед 1000 американців, щоб з’ясувати, які музичні жанри сприяють продуктивності дорослих на роботі, а також які вподобання у дітей під час навчання.

Для ефективної роботи найпопулярнішими виявилися лоу-фай-хіп-хоп і "ембіент". У дітей список очолили поп і реп.