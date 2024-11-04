В исследование вошло по десять песен от каждого исполнителя, охватывающих различные музыкальные жанры, включая рок, металл, поп, кантри, ритм-энд-блюз (R'n'B), рэп и другие (всего 15 жанров), сообщает 24 Канал со ссылкой на Prodigy Education. Специалисты оценили не только богатство лексики, но и эмоциональную окрашенность текстов, а также обнаружили самые распространенные слова.

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Самые интеллектуальные группы

Среди всех исследованных музыкантов лидером по словарному разнообразию стала британская группа Black Sabbath, которую считают одним из основателей хеви-метала. Первое место она поделила с другой культовой британской рок-группой - Pink Floyd. Лексическое богатство их текстов составило 52%.

В список из 20 коллективов и исполнителей также вошли такие американские метал-группы, как Slayer и Megadeth, исландско-китайская джазовая певица Laufey, американский певец Брюс Спрингстин, легендарный автор-исполнитель 60-х Боб Дилан, рок-группа Eagles и другие.

Анализ по жанрам показал, что наибольшее лексическое многообразие характерно для песен в стиле металл, за ними следуют рок, кантри, рэп, R'n'B, поп и электронная танцевальная музыка. С учетом временных аспектов было выявлено, что самый высокий уровень словарного разнообразия – 38% – наблюдается в песнях 70-х, тогда как самый низкий - 29% - в композициях 90 годов XX века. Интересно, что начиная с 2000, ситуация начала улучшаться, и в 2020 этот показатель вырос до 34%.

Самые распространенные слова в текстах

Изучив частоту употребления слов в песнях разных исполнителей и жанров, исследователи выделили пять самых популярных: "любовь", "знаю", "время", "хорошо" и "хочу".

Анализ эмоциональной тональности лирики показал, что тексты исполнителей в жанре металл, несмотря на высокую интеллектуальную насыщенность, имели наибольшую негативную окраску. В то время как поп и кантри оказались самыми позитивными жанрами. Среди отдельных исполнителей первое место по позитиву в песнях занял американский певец Марвин Гей, а по негативу – группа Slayer.

Prodigy Education, специализирующаяся на образовательных технологиях и разработке ПО для игрового обучения, провела опрос среди 1000 американцев, чтобы выяснить, какие музыкальные жанры способствуют продуктивности взрослых на работе, а также какие предпочтения у детей во время обучения.

Для эффективной работы самыми популярными оказались лоу-фай-хип-хоп и "эмбиент". У детей список возглавили поп и рэп.