Упродовж 2020 року на грип та ГРВІ захворіли майже 5 мільйонів українців. 63% з них – діти віком до 17 років. На 100 тисяч населення припадає понад 12 тисяч хворих, а це значно більше ніж показники коронавірусу.

З настанням холодної пори пандемія COVID-19 не відступає. Однак з'являється ще одна загроза – сезонні види грипу. Як вберегти себе та близьких від цієї вірусної інфекції та чи варто вакцинуватися від грипу – у програмі "120/80" на 24 каналі.

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Грип – це вірусне захворювання, яке може викликати тяжкі ускладнення та навіть спричинити смерть. Його симптоми схожі до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але вони набагато небезпечніші. Вірус грипу передається повітряно-краплинним шляхом або внаслідок тісного контакту з хворими.

Як грип охоплював світ раніше

Грип – не нове захворювання для людства. Однією з найчисельніших та найстрашніших пандемій грипу нашої епохи була іспанка, яка захопила світ у 1918 році під час Першої світової війни. Ця недуга не нова, але досі актуальна і небезпечна. Також грип охоплював світ й у 2009 році. Тоді пандемію спричинив так званий свинячий або ж каліфорнійський грип. Сезонне захворювання, яке повертається до нас щороку, не настільки смертоносне, але воно все одно загрожує усім віковим категоріям. Особливо небезпечним грип буде цієї осені, адже паралельно з ним активно поширюється коронавірус.

Андрій Александрін, епідеміолог "Сезонний грип у будь-якому вигляді – це достатньо небезпечне вірусне захворювання, яке може накластися на COVID-19 і стати ще більш небезпечним для організму людини, особливо для представників групи ризику. До того ж можна одночасно захворіти на коронавірус та сезонний грип".

Як відрізнити грип від COVID-19

Насамперед ці хвороби мають різний інкубаційний період. У грипу – це кілька днів, тоді як збудник коронавірусу може "жити" в людському організмі й не проявлятися ще понад тиждень. У захворювань є декілька спільних симптомів:

лихоманка;

загальна слабкість у тілі;

сухий кашель.

Однак грипу притаманні також головний біль, ломота в тілі й озноб, а коронавірус може призводити до втрати нюху й смаку, задишки та незначного болю у горлі.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Який рівень смертності від захворювань

На сьогодні відомо, що кількість смертей внаслідок COVID-19 є вищою, аніж від грипу, особливо сезонного. Смертність від коронавірусу становить 3 – 4%, тоді як для сезонного грипу летальність зазвичай є меншою ніж 0,1%. За останній епідемічний сезон грипу померла 71 людина, а це менше ніж від коронавірусу. Втім, якщо у дітей та молоді COVID-19 зазвичай проходить легко або ж навіть безсимптомно, то грип небезпечний для людей будь-якого віку.

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"Грип – це одна з вірусних інфекцій, яка може мати дуже складний перебіг. Певні люди прогнозовано можуть мати ускладнення, які зумовлює вірус. Ці групи ризику виділені Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – зазначила імунологиня Ярина Романишин.

Чи допоможе вакцинація

Поки вакцини та ефективних ліків від COVID-19 немає, можна виключити хоча б можливість захворіти на грип. Допоможе у цьому щеплення. На думку імунолога Андрія Александріна, поки невідомо як МОЗ мотивуватиме населення зробити вакцинацію, адже щороку в Україні щеплення проти грипу становить менше ніж 1%. Однак, за його словами, на сьогодні потрібно вакцинувати мінімум 20 – 25% населення. Це ті люди, які можуть максимально постраждати від коронавірусу:

► передпенсійного та пенсійного віку;

► з хронічними захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем;

► з цукровим діабетом.

За словами імунолога, обов'язково потрібно пройти вакцинацію вагітним жінкам, медикам, педагогам та працівникам поліції. Зробити це можна буде із жовтня 2020 року, коли вакцина нарешті з'явиться в аптеках. Її приблизна вартість – 200 – 300 гривень.



За даними ВООЗ, грип щороку інфікує майже мільярд людей у світі. У 5 мільйонів хворих недуга проходить дуже тяжко, а помирають близько 650 тисяч інфікованих. Щороку фармацевтичні компанії розробляють нову вакцину від грипу, адже кожної осені віруси мутують. Внаслідок цього можуть з'являтися нові види цієї інфекції.

Коли потрібно робити щеплення

Найкраще зробити це до початку сезону грипу. Кампанії вакцинації проти грипу зазвичай проводять у жовтні. Щеплення підвищує шанси на ефективний захист від інфекції й може зменшити тяжкі наслідки захворювання на грип. Зазвичай на українському ринку є декілька видів вакцин проти грипу. Перед тим, як обрати її для себе, слід проконсультуватися з сімейним лікарем.



Втім, вакцина не гарантує того, що людина не підхопить грип. Усе залежить від індивідуальних показників організму та від того, коли саме відбулося щеплення. Та все ж кращого захисту від цієї інфекції немає: краще запобігти, аніж лікувати.

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"Коли ви себе вакцинували, це зменшує ймовірність грипу на 60%. І, повірте, це багато. Вакцинація проти грипу – це єдиний ефективний доказовий метод попередити грип. Чим раніше людина вакцинується, тим більше часу в організму, аби виробити імунітет до недуги", – зазначила Ярина Романишин.

Вакцина працює не одразу, адже протягом 2-3 тижнів організм перелаштовується та починає самостійно протидіяти вірусу грипу. Якщо людина підхопила недугу, то найкращим варіантом буде залишитись вдома та подзвонити сімейному лікарю. І головне – уникати контакту з людьми, які входять до групи ризику.

Як вберегтись від COVID-19 носити маски у людних місцях;

уникати скупчень людей;

часто мити руки.

Ці пункти допоможуть вберегтися не лише від коронавірусу, а й від багатьох інших недуг.

Вакцинація не лише зміцнює організм, але й додає упевненості в собі. Тільки вона може виробити в людини стійкість до різних захворювань. За словами імунологині Ярини Романишин, вакцина створює штучний імунітет. Це означає, що здорова людина, яка ввела препарат у свій організм, отримує захист від певного важкого захворювання. Вакцина проти грипу не є обов'язковою, тобто не входить до календаря щеплень. Втім, її рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я та українські лікарі.

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