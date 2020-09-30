В течение 2020 года гриппом и ОРВИ заболели почти 5 миллионов украинцев. 63% из них – дети в возрасте до 17 лет. На 100 тысяч населения приходится более 12 тысяч больных, а это значительно больше чем показатели коронавируса.

С наступлением холодной поры пандемия COVID-19 не отступает. Однако появляется еще одна угроза – сезонные виды гриппа. Как уберечь себя и близких от этой вирусной инфекции и стоит ли вакцинироваться от гриппа – в программе "120/80" на 24 канале.

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Грипп – это вирусное заболевание, которое может вызвать тяжелые осложнения и даже вызвать смерть. Его симптомы похожи на признаки других острых респираторных вирусных инфекций( ОРВИ), но они гораздо опаснее. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем или вследствие тесного контакта с больными.

Как грипп охватывал мир раньше

Грипп – не новое заболевание для человечества. Одной из самых многочисленных и страшных пандемий гриппа нашей эпохи была испанка, захватившая мир в 1918 году во время Первой мировой войны. Этот недуг не новый, но до сих пор актуальный и опасный. Также грипп охватывал мир и в 2009 году. Тогда пандемию вызвал так называемый свиной или калифорнийский грипп. Сезонное заболевание, которое возвращается к нам каждый год, не столь смертоносное, но оно все равно грозит всем возрастным категориям. Особенно опасным грипп будет этой осенью, ведь параллельно с ним активно распространяется коронавирус.

Андрей Александрин, эпидемиолог "Сезонный грипп в любом виде – это достаточно опасное вирусное заболевание, которое может наложиться на COVID-19 и стать еще более опасным для организма человека, особенно для представителей группы риска. К тому же можно одновременно заболеть коронавирусом и сезонным гриппом".

Как отличить грипп от COVID-19

Прежде всего, у этих болезней разный инкубационный период. У гриппа – это несколько дней, тогда как возбудитель коронавируса может "жить" в человеческом организме и не проявляться еще более недели. У заболеваний есть несколько общих симптомов:

лихорадка;

общая слабость в теле;

сухой кашель.

Однако гриппу присущи также головная боль, ломота в теле и озноб, а коронавирус может приводить к потере обоняния и вкуса, одышки и незначительной боли в горле.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Уровень смертности от заболеваний

На сегодня известно, что количество смертей в результате COVID-19 выше, чем от гриппа, особенно сезонного. Смертность от коронавируса составляет 3 – 4%, тогда как для сезонного гриппа летальность обычно менее 0,1%. За последний эпидемический сезон гриппа умер 71 человек, а это меньше чем от коронавируса. Впрочем, если у детей и молодежи COVID-19 обычно проходит легко или даже бессимптомно, то грипп опасен для людей любого возраста.

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"Грипп – это одна из вирусных инфекций, которая может иметь очень сложное течение. Определенные люди прогнозируемо могут иметь осложнения, которые вызывает вирус. Эти группы риска выделены Всемирной организацией здравоохранения", – отметила иммунолог Ярина Романишин.

Поможет ли вакцинация

Пока вакцины и эффективных лекарств от COVID-19 нет, можно исключить хотя бы возможность заболеть гриппом. Поможет в этом прививка. По мнению иммунолога Андрея Александрина, пока неизвестно как Минздрав будет мотивировать население сделать вакцинацию, ведь ежегодно в Украине прививка против гриппа составляет менее 1%. Однако, по его словам, на сегодня нужно вакцинировать минимум 20 – 25% населения. Это те люди, которые могут максимально пострадать от коронавируса:

► предпенсионного и пенсионного возраста;

► с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

► с сахарным диабетом.

По словам иммунолога, обязательно нужно пройти вакцинацию беременным женщинам, медикам, педагогам и работникам полиции. Сделать это можно будет с октября 2020 года, когда вакцина наконец появится в аптеках. Ее примерная стоимость – 200 – 300 гривен.

По данным ВОЗ, грипп ежегодно инфицирует почти миллиард человек в мире. У 5 миллионов больных недуг проходит очень тяжело, а умирают около 650 тысяч инфицированных. Ежегодно фармацевтические компании разрабатывают новую вакцину от гриппа, ведь каждой осенью вирусы мутируют. Вследствие этого могут появляться новые виды этой инфекции.

Когда нужно делать прививку

Лучше всего сделать это до начала сезона гриппа. Кампании вакцинации против гриппа обычно проводят в октябре. Прививка повышает шансы на эффективную защиту от инфекции и может уменьшить тяжелые последствия заболевания гриппом. Обычно на украинском рынке есть несколько видов вакцин против гриппа. Перед тем, как выбрать ее для себя, следует проконсультироваться с семейным врачом.

Впрочем, вакцина не гарантирует того, что человек не подхватит грипп. Все зависит от индивидуальных показателей организма и от того, когда именно произошло прививки. И все же лучшей защиты от этой инфекции нет: лучше предотвратить, чем лечить.

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"Когда вы себя вакцинировали, это уменьшает вероятность гриппа на 60%. И, поверьте, это много. Вакцинация против гриппа – это единственный эффективный доказательный метод предупредить грипп. Чем раньше человек вакцинируется, тем больше времени у организма, чтобы выработать иммунитет к недугу", – отметила Ярина Романишин.

Вакцина работает не сразу, ведь в течение 2-3 недель организм перестраивается и начинает самостоятельно противодействовать вирусу гриппа. Если человек подхватил болезнь, то лучшим вариантом будет остаться дома и позвонить семейному врачу. И главное – избегать контакта с людьми, которые входят в группу риска.

Как уберечься от COVID-19 носить маски в людных местах;

избегать скоплений людей;

часто мыть руки.

Эти пункты помогут уберечься не только от коронавируса, но и от многих других недугов.

Вакцинация не только укрепляет организм, но и придает уверенности в себе. Только она может выработать у человека устойчивость к различным заболеваниям. По словам иммунолога Ярины Романишин, вакцина создает искусственный иммунитет. Это означает, что здоровый человек, который ввел препарат в свой организм, получает защиту от определенного тяжелого заболевания. Вакцина против гриппа не является обязательной, то есть не входит в календарь прививок. Впрочем, ее рекомендует Всемирная организация здравоохранения и украинские врачи.

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