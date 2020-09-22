Чрезмерный перфекционизм, постоянная "карьерная" тревога и ощущение собственной безалаберности. Если хоть несколько раз в жизни на искреннюю похвалу от руководителя или коллег человек отвечал "Мне просто повезло" или же "Здесь нет моей заслуги" – это, вероятно, признаки синдрома самозванца.

Что такое синдром самозванца или же феномен мошенника и почему люди в таком состоянии чувствуют себя аферистами – читайте в программе "120/80" на 24 канале.

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Что такое синдром самозванца

Синдром самозванца – это навязчивая мысль о том, что человек преуспел не благодаря таланту, трудолюбию или профквалификации, а причиной всему является удача. Синдром самозванца также известен, как феномен самозванца или синдром мошенничества. Он описывает людей, которые достигают высоких успехов, но, несмотря на них не могут осознать свои достижения и имеют стойкую неуверенность в себе и страх быть разоблаченным, как мошенники или самозванцы.

Впервые синдром описали еще в 1978 году.

Алексей Шевцов, психотерапевт "Он был описан в западных странах, там, где успех и был. Где капитализм раньше был: Америка, Европа, Австралия. Там люди стремились к успеху. В то же время у нас, на территории Советского Союза, успех был лишь в лексиконе. Никто не стремился нарабатывать какие-то технологии успеха".

Чаще всего от синдрома страдают женщины

Психологи Полин Роуз Кланс и Сюзанна Имес в своем исследовании обнаружили, что чаще всего от синдрома самозванца страдают женщины. Мужчины по большей части воспринимают собственный успех как нечто, что присуще им самим. Зато женщины чаще проектируют причину успеха на внешние факторы, например, удачу. Поэтому хорошо выполненное дело не воспринимают, как результат своих способностей или усилий.

Женщины, переживающие феномен самозванца, настойчиво убеждены, что они не умны; на самом деле они уверены, что обманули каждого, кто считает иначе. Студентки, которые принимали участие в опросе для статьи психологов Кланс и Имес, рассказывали, что, видимо, попали в университет из-за ошибки приемной комиссии. При этом аспирантки искренне верили, что их высокие баллы обусловлены удачей.

Слова-маркеры синдрома самозванца:

ошибка;

удача;

мошенничество.

Женщины, имеющие феномен самозванца, не подпадают ни под одну диагностическую категорию. Клинические симптомы, о которых чаще всего сообщают, это:

генерализованное беспокойство;

отсутствие самоуверенности;

депрессия;

разочарование.

Лу Соломон, основательница коммуникационной фирмы Interact "Синдром самозванца – это чувство ущербности и тревоги среди людей, когда дело касается их достижений. Мы можем быть очень мотивированными, но на самом деле не верим ни одной похвале, которая попадается нам на пути. Я люблю говорить, что мы чувствуем, как будто прокрались через черные двери жизненного театра и сразу проникли на сцену, и являясь большими лжецами там".

Синдром влияет и на мужчин

Однако дальнейшие исследования показали, что синдром самозванца страдают не только женщины, но и мужчины. Причем чаще всего такие проблемы с самооценкой имеют те, кто добился впечатляющих успехов.

"У всех есть внутренний ребенок, который не получил достаточно похвалы: "ты молодец", "ты классно сделал", "ты супер", "ты талантлив" – такого не говорили родители. Поэтому и имеем синдром самозванца", - пояснил Шевцов.

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Формально синдром самозванца — это отстранение от собственного успеха. Человек не может признать, что дело, которое сделал хорошо – его заслуга. "Самозванцы" часто пользуются такими фразами:

"мне повезло";

"в этом нет моей заслуги";

"надо стараться лучше".

В таком случае острее воспринимают и провалы: одна мелкая ошибка может лишить сна и еще больше обострить ситуацию.

Кто подвержен синдрому самозванца

► Перфекционисты

Синдром самозванца – это еще и слишком критическое отношение к себе. Эксперт в сфере поведенческой психологии Валери Янг уверена, что синдрому подвержены и перфекционисты. Если они достигнут 99% своих целей, 1 невыполненный процент может стать трагедией. Под угрозой и эксперты, которые часто сами себя обвиняют в недостаточной компетенции. Например, Альберт Эйнштейн называл себя "невольным мошенником".

Валери Янг, эксперт в сфере поведенческой психологии "Есть большая разница: есть люди, которые чувствуют себя самозванцами, есть люди, которые не имеют этого синдрома. Никто из нас не любит терпеть неудачи, никто не любит ошибаться, никто не любит не знать ответов. Но когда эти вещи случаются с самозванцами, мы испытываем стыд".

► Предприниматели

Под угрозой еще и предприниматели, которые только начинают бизнес. Например, Пиппа Мюррей. Девушка в 2018 году попала в европейский список Форбс "30 до 30" – перечень успешных молодых людей, которые сделали прорыв в определенной сфере. Пиппа основала стартап по изготовлению ореховой пасты Pip & Nut. Сейчас ее бизнес процветает. В Великобритании и Европе существует более 5 тысяч торговых точек. На развитие собственного дела Пиппа получила еще и 1 миллион фунтов стерлингов инвестиций, но на протяжении этого приходилось бороться с синдромом самозванца.

Мне пришлось изучить каждый аспект бизнеса с нуля за относительно короткий промежуток времени. Поэтому я чувствовала себя неловко, не знала, имею ли я квалификацию для ведения бизнеса. Неуверенность в себе до сих пор появляется время от времени,

- рассказала основательница стартапа Pip & Nut Пиппа Мюррей.



Пиппа Мюррей / Фото mybiz

Главные причины такого состояния

► Самооценка

Синдром самозванца родом из детства. Это буквально следствие того, как родители воспитывают собственного ребенка. Здесь и о слишком требовательном отношении, и о равнодушии одновременно.

София Папирник, основательница HR studio, консультант для малого бизнеса "Что такое самооценка? Это есть первичное то, что вкладывают у нас в семьях. А я не скажу, что среднестатистического украинца воспитывали здорово. Во времена советщины часто было к девочке это чрезмерное придирание. У нее занижена самооценка, что чувствуется очень часто на собеседованиях однозначно, у нас девушки очень правильно не могут себя оценить, они могут быть гиперактивными красавицами, а приходят на собеседование и ведут себя непонятно. Они думают, что у них IQ – минус 115. И аналогично с парнями. Здесь немного срабатывает другая вещь – ребят в большинстве случаев воспитывают либо со здоровой самооценкой, либо чрезмерной самооценкой".

Самооценку формируют различные факторы. Например, темперамент – нрав человека. Настойчивые, экстраверсивные и упрямые люди чаще преуспевают. Еще одна вещь, которая влияет – социум, обстоятельства и люди, которые нас окружают на протяжении определенных периодов жизни. Конечно, еще семья.

► Взросление

"Одна из главных причин синдрома самозванца – это взросление. Например, дом с родителями-алкоголиками, с насилием в семье, с физическим насилием или любым серьезным конфликтом, постоянной критикой. Синдром самозванца – это ответ на травму, которая вытекает из этого. В моей истории это был отец. Он был блестящим пилотом, которого очень уважали внешне, но дома он превращался в взбудораженного алкоголика и упрекал нас за бестолковость. А я считаю, что худший вид насилия – словесный", – рассказала Лу Соломон.

Синдром самозванца среди известных людей

Со словами-маркерами синдрома самозванца нередко сталкивается, к примеру, Леди Гага. "Я все еще иногда чувствую себя неудачником в средней школе. Должна каждый раз собираться с духом. Должна каждое утро говорить себе, что суперзвезда, чтобы я могла пережить этот день и быть для своих поклонников такой, какой я им нужна", – отметила певица.



Леди Гага / Фото hondudiario

Двукратный обладатель Оскара Том Хэнкс тоже, кажется, страдает синдромом самозванца. "Независимо от того, что мы сделали, приходит момент, когда ты думаешь: "Как я сюда попал? Когда они обнаружат, что я на самом деле мошенник, и заберут у меня все?"- говорил Том Генкс.



Том Хэнкс / Фото vedomosti

Не только творческих людей, но и политиков настигает синдром. Например, лидера "Шотландской национальной партии" Николу Стерджен. В свое время первый министер Шотландии в одном из интервью призналась, что за ее стальным поведением скрывается женщина, страдающая от "синдрома самозванца", и которая волнуется, что ее "обнаружат".

"Я не думаю, что есть живяа женщина, особенно из рабочего класса, которая не переживала этого в определенный момент своей жизни, или же, пожалуй, довольно регулярно. Я просто думаю, что это естественно. И женщинам следует работать над тем, чтобы преодолеть синдром самозванца. Несмотря на то, что я уже давно занимаюсь политикой, 4 года была первым министром, есть дни, когда я думаю, должна ли вообще быть здесь?"- заметила Никола Стерджен.



Никола Стерджен / Фото ouest-france

Чаще всего при описании синдрома самозванца вспоминают американскую феминистскую писательницу Майю Анжелоу – автора 7 автобиографий, 5 сборников эссе, нескольких поэтических книг, ряда пьес, киносценариев и телешоу. Владелица 30 почетных докторских степеней постоянно чувствовала себя мошенницей.

Я написала 11 книг, но каждый раз размышляю себе: "О! ну, сейчас они узнают. Я обманула всех, сейчас они меня разоблачат",

- отметила Майя Анджелоу.

К счастью для всех нас, она никогда не позволяла своему страху выйти наружу или мешать ей класть ручку на бумагу и делиться мыслями, которые расширили наше сердце и обогатили нашу жизнь.



Майя Анджелоу / Фото poetrylibrary

Психолог Шевцов пояснил, что очень уязвимы к синдрому самозванца именно творческие люди.

Полин Кланс, которая подробно исследовала эту тему, даже создала тест на определение "самозванца". В нем 30 тезисов, среди которых, например, "Я часто добивался успеха в тесте или задании, хотя я боялся, что не справлюсь хорошо, прежде чем взялся за задание." Или же "иногда мне кажется, что я получил свою нынешнюю должность или достиг сегодняшнего успеха, потому что случайно оказался в правильном месте в нужное время, или знал нужных людей". Чем больше подтвержденных тезисов – тем выше вероятность синдрома самозванца.

Как вылечить страшный синдром

По словам Валери Янг, психологи все еще говорят нам, что путь к преодолению синдрома самозванца состоит в том, чтобы просто продолжать говорить об этом. Мол, чем больше мы говорим о своей предполагаемой неспособности, тем лучше мы будем себя чувствовать. Однако это нелогично.

Синдром самозванца можно назвать травмой, которую повлекло несчастливое в определенном плане детство. Поэтому лучший вариант научиться признавать свой успех и трезво оценивать свои шансы – обратиться к психологу.

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"Сам человек не сможет избавиться, потому что это недолюбленный ребенок маленький. И когда он вырос, стал взрослым, вот эта тоска по любви родительской, этот внутренний ребенок требует любви. А мы в психотерапии – это такой наш профессиональный сленг, говорим, что "долюбим" наших клиентов, сколько бы клиенту ни было лет", – пояснил Шевцов.

Однако первый шаг к преодолению чувств самозванца – это его признание. Полезно научиться ценить конструктивную критику, не падать духом от каждого замечания и, конечно же, не прекращать учиться.

Я рекомендую одно психотерапевтическое упражнение, которое человек может сделать самостоятельно. Для этого надо просто взять лист бумаги и выписать на него все свои достижения, начиная с детства. Выписать это все, дальше он поступил на какую-то престижную работу, у него была там хорошая зарплата и так далее. Все это выписать, и просто сесть над этим и вот так подумать. Как же здорово, это я все сделал?

- заметил Шевцов.

Однако не стоит путать неуверенность из-за травли в коллективе с синдромом самозванца. Если человек – профессионал, но его постоянно унижают на работе, это уже не моральное мошенничество, а харассмент. И нет – это не обязательно сексуальные домогательства.

Харасмент – что это? Это форма дискриминации. Она включает любое нежелательное физическое или словесное поведение, которое вас оскорбляет или унижает. Может возникать на основе такого дискриминационного поведения, как сексизм, расизм, эйджизм. Если, например, руководитель часто унижает из-за возраста или же пола, неуверенность тогда появится сама собой, что к синдрому самозванца не имеет никакого отношения.

Эффект Даннинг-Крюгера, который описали психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер в 1999 году, является когнитивным уклоном, во время которого плохие исполнители сильно переоценивают свои способности. Исследования Даннинг и Крюгера показывают, что неполноценные люди "делают ошибочные выводы и делают неудачный выбор, но их некомпетентность лишает их возможности осознать это". Эта некомпетентность прежде всего заставляет их придерживаться завышенных взглядов на свои результаты и способности.

Кто такие миллениалы

Чтобы подтвердить свои выводы, Даннинг и Крюгер провели интересный эксперимент. Они набрали группу участников исследования и протестировали их на юмор, логику и грамматику. Прежде чем показать опрошенным их результаты, психологи попросили их самостоятельно оценить собственные силы. Участники, которые набрали около 15 баллов, оценили себя на 50. Простыми словами – у человека слишком мало знаний, чтобы осознать, что он не прав или не компетентен. Обычно такие люди существенно переоценивают свои возможности.

Поскольку среднестатистический украинец не имеет качественного образования первичного и воспитания здорового, то в конечном итоге это влияет даже на то, что они бы хотели получать очень большую зарплату, не давая качественный профессиональный уровень,

- сказала Папирник.

Но не всегда стремление высокой зарплаты и вообще карьерного "все и сразу" – это плохо. Например, поздние миллениалы – люди, которые родились ближе к нулевым – очень нетерпеливы в карьерном росте. Если поколение Х больше сконцентрировано на стабильности, уровне заработной платы и личностной эффективности, то миллениалы нетерпеливы, хотят иметь высокую цель в работе, получать интересные задачи и иметь ментора.

Так что синдром самозванца для них, вероятнее всего, редкое явление. Развитие технологий и пользование их плодами едва ли не с пеленок предоставляют доступ к разного рода информации, которая ранее приобреталась более сложными путями. Именно поэтому миллениалы знают себе цену. Нередко она бывает слишком высокой.