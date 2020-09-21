Иногда отдохнуть от работы не удается за время выходных и даже за время отпуска, возвращаться к некогда любимой работе нет сил и желания, это происходит из-за выгорания. Когда оно случается? Сколько времени в среднем человек способен работать на однообразной работе?

Британские исследователи изучили вопрос и пришли к потрясающим выводам. Они опросили более 2 тысяч взрослых, которые работают, пишет Study Finds.

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Причины и сроки выгорания на работе

Оказалось, что современные люди переживают профессиональное выгорание в среднем в 32 года.

Треть опрошенных рассказали, что в какой-то момент не смогли продолжать работать из-за стресса, который привел к истощению.

Почему люди выгорают на работе:

рабочий день обычно слишком длинный – об этом сообщили 58% опрошенных;

пытаются сделать слишком много дел – 52%;

чувствуют, что им надо постоянно "быть включенными", – 37%;

мало отдыхают – 39%;

постоянно выполняют дополнительную и сверхурочную работу – 37%.

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К слову, менее половины добровольцев, столкнувшихся с выгоранием, уволились или завершили заниматься делом, из-за истощения.

Еще 29% сообщили, что по крайней мере подумали бы о неоплачиваемом отпуске в следующий раз, когда почувствуют особенно сильный стресс.