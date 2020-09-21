Іноді відпочити від роботи не вдається за час вихідних і навіть за час відпустки, повертатись до колись улюбленої роботи немає сил і бажання, це відбувається через вигорання. Коли воно стається? Скільки часу в середньому людина здатна працювати на одноманітній роботі?

Британські дослідники вивчили питання і дійшли приголомшливих висновків. Вони опитали понад 2 тисячі дорослих, які працюють, пише Study Finds.

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Причини і терміни вигорання на роботі

Виявилося, що сучасні люди переживають професійне вигорання в середньому у 32 роки.

Третина опитаних розповіли, що в якийсь момент не змогли продовжувати працювати через стрес, що призвів до виснаження.

Чому люди вигорають на роботі:

робочий день зазвичай занадто довгий – про це повідомили 58% опитаних;

намагаються зробити занадто багато справ – 52%;

відчувають, що їм треба постійно "бути включеними", – 37%;

мало відпочивають – 39%;

постійно виконують додаткову та понаднормову роботу – 37%.

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До слова, менше половини добровольців, які зіткнулися з вигоранням, звільнились чи завершили займатись справою, через виснаження.

Ще 29% повідомили, що принаймні подумали б про неоплачувану відпустку наступного разу, коли відчують особливо сильний стрес.