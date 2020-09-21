Чому і в якому віці люди "вигорають" на роботі
Іноді відпочити від роботи не вдається за час вихідних і навіть за час відпустки, повертатись до колись улюбленої роботи немає сил і бажання, це відбувається через вигорання. Коли воно стається? Скільки часу в середньому людина здатна працювати на одноманітній роботі?
Британські дослідники вивчили питання і дійшли приголомшливих висновків. Вони опитали понад 2 тисячі дорослих, які працюють, пише Study Finds.
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Причини і терміни вигорання на роботі
Виявилося, що сучасні люди переживають професійне вигорання в середньому у 32 роки.
Третина опитаних розповіли, що в якийсь момент не змогли продовжувати працювати через стрес, що призвів до виснаження.
Чому люди вигорають на роботі:
- робочий день зазвичай занадто довгий – про це повідомили 58% опитаних;
- намагаються зробити занадто багато справ – 52%;
- відчувають, що їм треба постійно "бути включеними", – 37%;
- мало відпочивають – 39%;
- постійно виконують додаткову та понаднормову роботу – 37%.
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До слова, менше половини добровольців, які зіткнулися з вигоранням, звільнились чи завершили займатись справою, через виснаження.
Ще 29% повідомили, що принаймні подумали б про неоплачувану відпустку наступного разу, коли відчують особливо сильний стрес.