Хороший сон базова складова хорошого самопочуття впродовж дня, а ось брак нічного відпочинку не тільки робить людей дратівливими, але й позбавляє радості та заважає давати відсіч негативу.

Про це з посиланням на дослідження Університету Британської Колумбії (Канада), пише CTV News.

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Після короткого нічного сну люди менше радіють щасливим моментам і більш емоційно реагують на стресові події наступного дня,

– йдеться в результатах дослідження.

Як визначили такий зв'язок

Наприклад, обійми, довгоочікувана зустріч чи час проведений на природі зазвичай приносять людям чимало задоволення. Але якщо перед цим вони мало спати, подібні події приносять менше приємних емоцій.

Таких висновків учені дійшли після дослідження за участі 2 000 людей.



Сон допоможе відчувати приємні емоції краще і позбавить роздратування / Фото Getty Images

Чому це важливо

Крім того, незначні коливання тривалості сну від ночі до ночі можуть впливати на те, як люди реагують на події у повсякденному житті. А нездатність відчувати позитивні емоції у стресових ситуаціях підвищує ризик запалення й інших проблем зі здоров'я.

Цікаво, що навіть дорослі з хронічними захворюваннями, які спали повноцінно і трохи більше, ніж зазвичай, наступного дня краще реагували на позитивні моменти.

Тому вчені наголосили, що люди повинні зробити сон своїм пріоритетом. Адже у довгостроковій перспективі це може допомогти поліпшити здоров'я і якість життя.

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Скільки конкретно часу треба спати?

Для того, аби сон вважався повноцінним, потрібно спати не менше семи годин на добу.

Втім, обережно, сон, який триває понад вісім годин шкідливий не менше, ніж недосипання.