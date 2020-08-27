Вчені провели масштабне дослідження та виявили, що досипати вдень небезпечно для здоров'я. Ба більше, це навіть підвищує ризик смерті з різних причин.

Вчені об'єднали понад 20 досліджень про вплив денного сну на здоров'я. У роботі, представленій на конгресі Європейського товариства кардіологів ESC Congress 2020, містяться дані про більш ніж 313 тисяч учасників, 39% з них регулярно спали вдень.

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Аналіз продемонстрував, що денний сон, який триває понад годину, підвищує ризик смерті від різних причин на 30%, а ще на 34% підвищує ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань. Важливо, що це стосувалося лише тих людей, які спали вночі понад 6 годин.

Якщо й спати вдень, то не більше ніж годину

Автори дослідження заявили, що денний сон будь-якої тривалості підвищував ризик смерті в середньому на 19%. Цікаво, що найчастіше звичку досипати вдень мали жінки та літні люди. Натомість внаслідок досипання ризики смерті у жінок зростали на 22%, а у літніх людей – на 17%.

Попри це вчені зазначають, що короткий сон вдень може бути корисним для роботи серця. Сон, що триває менше ніж 60 хвилин, не впливає здоров'я серця, а ось 30-45 хвилин відпочинку навпаки покращують стан організму.

Причини впливу денного сну на організм людини досі невідомі, адже усі дослідження на цю тему досить суперечливі. Для того, аби зрозуміти це точно, необхідно проводити додаткові дослідження, які будуть враховувати тривалість сну вночі.