Хороший сон – базовая составляющая хорошего самочувствия в течение дня, а вот недостаток ночного отдыха не только делает людей раздражительными, но и лишает радости и мешает давать отпор негативу.

Об этом со ссылкой на исследование Университета Британской Колумбии (Канада) пишет CTV News.

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После короткого ночного сна люди меньше радуются счастливым моментам и более эмоционально реагируют на стрессовые события на следующий день,

– говорится в результатах исследования.

Как определили такую ​​связь

Например, объятия, долгожданная встреча или время, проведенное на природе обычно приносят людям немало удовольствия. Но если перед этим они будут мало спать, подобные события приносят меньше приятных эмоций.

К таким выводам ученые пришли после исследования с участием 2 тысяч человек.



Сон поможет чувствовать приятные эмоции лучше и избавит от раздражения / Фото Getty Images

Почему это важно

Кроме того, незначительные колебания продолжительности сна от ночи к ночи могут влиять на то, как люди реагируют на события в повседневной жизни. А неспособность испытывать положительные эмоции в стрессовых ситуациях повышает риск воспаления и других проблем по здоровью.

Интересно, что даже взрослые с хроническими заболеваниями, которые спали полноценно и немного больше, чем обычно, на следующий день лучше реагировали на положительные моменты.

Поэтому ученые отметили, что люди должны сделать сон своим приоритетом. Ведь в долгосрочной перспективе это может помочь улучшить здоровье и качество жизни.

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Сколько конкретно времени надо спать?

Для того, чтобы сон считался полноценным, нужно спать не менее семи часов в сутки.

Впрочем, осторожно, сон, который длится более 8часов – вреден не меньше, чем недосыпание.