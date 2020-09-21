Сон в приоритете: выяснили, сколько надо спать, чтобы чувствовать себя счастливым
Хороший сон – базовая составляющая хорошего самочувствия в течение дня, а вот недостаток ночного отдыха не только делает людей раздражительными, но и лишает радости и мешает давать отпор негативу.
Об этом со ссылкой на исследование Университета Британской Колумбии (Канада) пишет CTV News.
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После короткого ночного сна люди меньше радуются счастливым моментам и более эмоционально реагируют на стрессовые события на следующий день,
– говорится в результатах исследования.
Как определили такую связь
Например, объятия, долгожданная встреча или время, проведенное на природе обычно приносят людям немало удовольствия. Но если перед этим они будут мало спать, подобные события приносят меньше приятных эмоций.
К таким выводам ученые пришли после исследования с участием 2 тысяч человек.
Сон поможет чувствовать приятные эмоции лучше и избавит от раздражения / Фото Getty Images
Почему это важно
Кроме того, незначительные колебания продолжительности сна от ночи к ночи могут влиять на то, как люди реагируют на события в повседневной жизни. А неспособность испытывать положительные эмоции в стрессовых ситуациях повышает риск воспаления и других проблем по здоровью.
Интересно, что даже взрослые с хроническими заболеваниями, которые спали полноценно и немного больше, чем обычно, на следующий день лучше реагировали на положительные моменты.
Поэтому ученые отметили, что люди должны сделать сон своим приоритетом. Ведь в долгосрочной перспективе это может помочь улучшить здоровье и качество жизни.
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Сколько конкретно времени надо спать?
Для того, чтобы сон считался полноценным, нужно спать не менее семи часов в сутки.
Впрочем, осторожно, сон, который длится более 8часов – вреден не меньше, чем недосыпание.