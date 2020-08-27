Ученые провели масштабное исследование и обнаружили, что досыпать днем опасно для здоровья. Более того, это даже повышает риск смерти по разным причинам.

Ученые объединили более 20 исследований о влиянии дневного сна на здоровье. В работе, представленной на конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Congress 2020, содержатся данные о более чем 313 тысячах участников, 39% из них регулярно спали днем.

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Анализ продемонстрировал, что дневной сон, который длится более часа, повышает риск смерти от разных причин на 30%, а еще на 34% повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Важно, что это касалось только тех людей, которые спали ночью более 6 часов.

Если и спать днем, то не более часа

Авторы исследования заявили, что дневной сон любой продолжительности повышал риск смерти в среднем на 19%. Интересно, что чаще всего привычку досыпать днем имели женщины и пожилые люди. При этом вследствие досыпания риски смерти у женщин росли на 22%, а у пожилых людей – на 17%.

Несмотря на это ученые отмечают, что короткий сон днем может быть полезным для работы сердца. Сон, длящийся меньше чем 60 минут, не влияет на здоровье сердца, а вот 30-45 минут отдыха наоборот улучшают состояние организма.

Причины влияния дневного сна на организм человека до сих пор неизвестны, ведь все исследования на эту тему достаточно противоречивы. Для того, чтобы понять это точно, необходимо проводить дополнительные исследования, которые будут учитывать продолжительность сна ночью.