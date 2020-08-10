Оптимальное количество часов для сна: как рассчитать
Извечный вопрос: как выспаться? В нашем материале вы найдете ответ на этот вопрос, ведь мы подготовили таблицу, которая поможет проснуться бодрым.
Сон очень важен для физического и психического здоровья. Как наладить режим сна и сколько часов нужно спать – читайте в материале 24 канала.
К теме Как заснуть в жару: 8 легких способов
Сколько человеку нужно времени на сон
Сколько часов человек должен спать – зависит от возраста, ведь младенцу нужно 17 часов, а для взрослого человека будет нормой и 7 часов.
Общее количество часов для всех возрастов:
- от рождения до 3 месяцев – от 14 до 17 часов;
- от 4 до 11 месяцев – от 12 до 15 часов;
- от 1 до 2 лет – от 11 до 14 часов;
- от 3 до 5 лет – от 10 до 13 часов;
- от 6 до 13 лет – от 9 до 11 часов;
- от 14 до 17 лет – от 8 до 10 часов;
- от 18 до 64 лет – от 7 до 9 часов;
- 65 лет и старше – от 7 до 8 часов.
Потребности сна у всех людей разные даже в пределах одной возрастной группы. Некоторым нужно как минимум 11 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, а другим достаточно и 8.
Что такое фазы сна?
Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна. Ранее они классифицировались как 1, 2, 3, 4 и REM, однако теперь Национальный фонд сна классифицирует их таким образом:
- Первая стадия сна, а именно период между бодрствованием и сном – это N1.
- Второй этап, когда человек засыпает, температура тела падает, а дыхание и пульс становятся регулярными – N2.
- А замедляется дыхание во время 3 и 4 циклов, тогда же падает кровяное давление, расслабляются мышцы, высвобождаются гормоны, происходит заживление, а тело заряжается энергией.
- REM – быстрый или парадоксальный сон. Во время этого цикла человек двигает веками, ведь мозг во время этого цикла самый активный. Парадоксальный сон помогает повысить умственную и физическую работоспособность после пробуждения.
Калькулятор сна в таблицах
В калькуляторе сна учитывается ваше время пробуждения и дополнительные 15 минут на засыпание.
|Время вашего пробуждения
|5 циклов сна (7, 5 часов)
|6 циклов сна (9 часов)
|4:00 утра
|20:15
|18:45
|4:15 утра
|20:30
|19:00
|4:30 утра
|20:45
|19:15
|4:45 утра
|21:00
|19:30
|5:00 утра
|21:15
|19:45
|5:15 утра
|21:30
|20:00
|5:30 утра
|21:45
|20:15
|5:45 утра
|22:00
|20:30
|6:00 утра
|22:15
|20:45
|6:15 утра
|22:30
|21:00
|6:30 утра
|22:45
|21:15
|6:45 утра
|23:00
|21:30
|7:00 утра
|23:15
|21:45
|7:15 утра
|23:30
|22:00
|7:30 утра
|23:45
|22:15
|7:45 утра
|00:00
|22:30
|8:00 утра
|00:15
|22:45
|8:15 утра
|00:30
|23:00
|8:30 утра
|00:45
|23:15
|8:45 утра
|01:00
|23:30
|9:00 утра
|01:15
|23:45
Читайте также Нехватка сна негативно влияет на репродуктивную систему
Почему сон важен?
Здоровый сон очень важен, ведь он:
- регулирует выработку гормонов, которые контролируют аппетит, обмен веществ, рост и исцеление;
- повышает функцию мозга, концентрацию и производительность;
- снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта / депрессии и других психических заболеваний.
- помогает контролировать вес;
- поддерживает иммунную систему;
- снижает риски возникновения хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония;
- восстанавливает физически
Недостаточное количество часов сна и нормальное психоэмоциональное состояние несовместимы. Если хотите управлять эмоциями – управляйте сном – он должен быть качественным и достаточным.