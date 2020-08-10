Извечный вопрос: как выспаться? В нашем материале вы найдете ответ на этот вопрос, ведь мы подготовили таблицу, которая поможет проснуться бодрым.

Сон очень важен для физического и психического здоровья. Как наладить режим сна и сколько часов нужно спать – читайте в материале 24 канала.

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Сколько человеку нужно времени на сон

Сколько часов человек должен спать – зависит от возраста, ведь младенцу нужно 17 часов, а для взрослого человека будет нормой и 7 часов.

Общее количество часов для всех возрастов:

от рождения до 3 месяцев – от 14 до 17 часов;

от 4 до 11 месяцев – от 12 до 15 часов;

от 1 до 2 лет – от 11 до 14 часов;

от 3 до 5 лет – от 10 до 13 часов;

от 6 до 13 лет – от 9 до 11 часов;

от 14 до 17 лет – от 8 до 10 часов;

от 18 до 64 лет – от 7 до 9 часов;

65 лет и старше – от 7 до 8 часов.

Потребности сна у всех людей разные даже в пределах одной возрастной группы. Некоторым нужно как минимум 11 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, а другим достаточно и 8.

Что такое фазы сна?

Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна. Ранее они классифицировались как 1, 2, 3, 4 и REM, однако теперь Национальный фонд сна классифицирует их таким образом:

Первая стадия сна, а именно период между бодрствованием и сном – это N1.

Второй этап, когда человек засыпает, температура тела падает, а дыхание и пульс становятся регулярными – N2.

А замедляется дыхание во время 3 и 4 циклов, тогда же падает кровяное давление, расслабляются мышцы, высвобождаются гормоны, происходит заживление, а тело заряжается энергией.

REM – быстрый или парадоксальный сон. Во время этого цикла человек двигает веками, ведь мозг во время этого цикла самый активный. Парадоксальный сон помогает повысить умственную и физическую работоспособность после пробуждения.

Калькулятор сна в таблицах

В калькуляторе сна учитывается ваше время пробуждения и дополнительные 15 минут на засыпание.

Время вашего пробуждения 5 циклов сна (7, 5 часов) 6 циклов сна (9 часов) 4:00 утра 20:15 18:45 4:15 утра 20:30 19:00 4:30 утра 20:45 19:15 4:45 утра 21:00 19:30 5:00 утра 21:15 19:45 5:15 утра 21:30 20:00 5:30 утра 21:45 20:15 5:45 утра 22:00 20:30 6:00 утра 22:15 20:45 6:15 утра 22:30 21:00 6:30 утра 22:45 21:15 6:45 утра 23:00 21:30 7:00 утра 23:15 21:45 7:15 утра 23:30 22:00 7:30 утра 23:45 22:15 7:45 утра 00:00 22:30 8:00 утра 00:15 22:45 8:15 утра 00:30 23:00 8:30 утра 00:45 23:15 8:45 утра 01:00 23:30 9:00 утра 01:15 23:45

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Почему сон важен?

Здоровый сон очень важен, ведь он:

регулирует выработку гормонов, которые контролируют аппетит, обмен веществ, рост и исцеление;

повышает функцию мозга, концентрацию и производительность;

снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта / депрессии и других психических заболеваний.

помогает контролировать вес;

поддерживает иммунную систему;

снижает риски возникновения хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония;

восстанавливает физически

Недостаточное количество часов сна и нормальное психоэмоциональное состояние несовместимы. Если хотите управлять эмоциями – управляйте сном – он должен быть качественным и достаточным.