Мелатонин, или "гормон сна", полезно влияет на репродуктивную функцию человека, и благодаря ему организм работает, как часы.

Об этом написала гинеколог Лилия Левенец на своей странице в инстаграме.

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Мелатонин – что это? Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель, регулирует циркадные ритмы организма. Он вырабатывается у большинства в шишковидной железе головного мозга и некоторых периферических тканях.

Мелатонин и репродуктивная система: как влияет "гормон сна"

Мелатонин участвует в созревании фолликула и овуляции;

Гормон блокирует связывание эстрогенов с рецепторами;

Доказано его положительное влияние в лечении гормональных расстройств.

Когда вырабатывается мелатонин

"Гормон сна" вырабатывается чаще всего ночью. Больше всего с 22:00 и пик достигается к 2:00, его уровень падает днем.



Больше всего мелатонина вырабатывается с 22:00 и пик достигается к 2:00 / Фото: Unsplash

Врач предупреждает, что пребывание под воздействием света ночью, а также в затемненном помещении днем нарушают выработку мелатонина.

Что влияет на процесс выработки мелатонина:

смена часовых поясов,

ночная работа,

плохое зрение.

Преимущества мелатонина

Мелатонин – основной адаптоген организма и антиоксидант, защищает клетки от свободных радикалов;

"Гормон сна" обладает противоопухолевым действием;

Мелатонин является антидепрессантом и влияет на наше настроение и стрессоустойчивость;

Это иммунорегулятор;

Гормон предотвращает преждевременное старение организма;

Мелатонин – регулятор сексуальных расстройств.

Что снижает уровень мелатонина:

Алкоголь,

Табак,

Кофеин,

Электромагнитные поля.

Перед тем, как ложиться спать, очень полезно избегать источников света: ноутбука, планшета, телевизора или мобильного телефона. И чтобы надолго сохранить молодость, красоту и крепкое здоровье, я рекомендую всем засыпать до 22:00,

– отметила гинеколог.



Врач рекомендует ложиться спать до 22:00 / Фото: Unsplash