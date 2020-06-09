Недостаток сна негативно влияет на репродуктивную систему
Мелатонин, или "гормон сна", полезно влияет на репродуктивную функцию человека, и благодаря ему организм работает, как часы.
Об этом написала гинеколог Лилия Левенец на своей странице в инстаграме.
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Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель, регулирует циркадные ритмы организма.
Он вырабатывается у большинства в шишковидной железе головного мозга и некоторых периферических тканях.
Мелатонин и репродуктивная система: как влияет "гормон сна"
- Мелатонин участвует в созревании фолликула и овуляции;
- Гормон блокирует связывание эстрогенов с рецепторами;
- Доказано его положительное влияние в лечении гормональных расстройств.
Когда вырабатывается мелатонин
"Гормон сна" вырабатывается чаще всего ночью. Больше всего с 22:00 и пик достигается к 2:00, его уровень падает днем.
Больше всего мелатонина вырабатывается с 22:00 и пик достигается к 2:00 / Фото: Unsplash
Врач предупреждает, что пребывание под воздействием света ночью, а также в затемненном помещении днем нарушают выработку мелатонина.
Что влияет на процесс выработки мелатонина:
- смена часовых поясов,
- ночная работа,
- плохое зрение.
Преимущества мелатонина
- Мелатонин – основной адаптоген организма и антиоксидант, защищает клетки от свободных радикалов;
- "Гормон сна" обладает противоопухолевым действием;
- Мелатонин является антидепрессантом и влияет на наше настроение и стрессоустойчивость;
- Это иммунорегулятор;
- Гормон предотвращает преждевременное старение организма;
- Мелатонин – регулятор сексуальных расстройств.
Что снижает уровень мелатонина:
- Алкоголь,
- Табак,
- Кофеин,
- Электромагнитные поля.
Перед тем, как ложиться спать, очень полезно избегать источников света: ноутбука, планшета, телевизора или мобильного телефона. И чтобы надолго сохранить молодость, красоту и крепкое здоровье, я рекомендую всем засыпать до 22:00,
– отметила гинеколог.
Врач рекомендует ложиться спать до 22:00 / Фото: Unsplash