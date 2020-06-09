Брак сну негативно впливає на репродуктивну систему
Мелатонін, або "гормон сну" корисно впливає на репродуктивну функцію людини і завдяки ньому організм працює, як годинник.
Про це написала гінекологиня Лілія Левенець на своїй сторінці в інстаграмі.
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Мелатонін і репродуктивна система: як впливає "гормон сну"
- Мелатонін бере участь в дозріванні фолікула та овуляції;
- Гормон блокує зв’язування естрогенів з рецепторами;
- Доведено його позитивний вплив у лікуванні гормональних розладів.
Коли виробляється мелатонін
"Гормон сну" виробляється найчастіше вночі. Найбільше з 22.00 і пік досягається до 2.00, його рівень падає вдень.
Найбільше мелатоніну виробляється з 22.00 і пік досягається до 2.00 / Фото: Unsplash
Лікар попереджає, що перебування під впливом світла вночі, а також в затемненому приміщенні вдень порушують вироблення мелатоніну.
Що впливає на процес вироблення мелатоніну:
- зміна часових поясів,
- нічна робота,
- поганий зір.
⠀Переваги мелатоніну
- Мелатонін – основний адаптоген організму та антиоксидант, захищає клітини від вільних радикалів;
- "Гормон сну" має протипухлинну дію;
- Мелатонін є антидепресантом та впливає на наш настрій та стресостійкість;
- Це імунорегулятор;
- Гормон запобігає передчасному старінню організму;
- Мелатонін – регулятор сексуальних розладів.
Що знижує рівень мелатоніну:
- Алкоголь,
- Тютюн,
- Кофеїн,
- Електромагнітні поля.
Перед тим, як лягати спати, дуже корисно уникати джерел світла: ноутбук, планшет, телевізор або мобільний телефон. І щоб зберегти надовго молодість, красу і міцне здоров'я, я рекомендую усім засинати до 22.00,
– наголосила гінекологиня.
Лікар рекомендує лягати спати до 22:00 / Фото: Unsplash