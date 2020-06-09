Мелатонін, або "гормон сну" корисно впливає на репродуктивну функцію людини і завдяки ньому організм працює, як годинник.

Про це написала гінекологиня Лілія Левенець на своїй сторінці в інстаграмі.

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Мелатонін – що це? Це гормон, який повідомляє тілу, коли треба лягати у ліжко, регулює циркадні ритми організму. Він виробляється у більшості в шишковидній залозі головного мозку та деяких периферичних тканинах.

Мелатонін і репродуктивна система: як впливає "гормон сну"

Мелатонін бере участь в дозріванні фолікула та овуляції;

Гормон блокує зв’язування естрогенів з рецепторами;

Доведено його позитивний вплив у лікуванні гормональних розладів.

Коли виробляється мелатонін

"Гормон сну" виробляється найчастіше вночі. Найбільше з 22.00 і пік досягається до 2.00, його рівень падає вдень.



Найбільше мелатоніну виробляється з 22.00 і пік досягається до 2.00 / Фото: Unsplash

Лікар попереджає, що перебування під впливом світла вночі, а також в затемненому приміщенні вдень порушують вироблення мелатоніну.

Що впливає на процес вироблення мелатоніну:

зміна часових поясів,

нічна робота,

поганий зір.

⠀Переваги мелатоніну

Мелатонін – основний адаптоген організму та антиоксидант, захищає клітини від вільних радикалів;

"Гормон сну" має протипухлинну дію;

Мелатонін є антидепресантом та впливає на наш настрій та стресостійкість;

Це імунорегулятор;

Гормон запобігає передчасному старінню організму;

Мелатонін – регулятор сексуальних розладів.

Що знижує рівень мелатоніну:

Алкоголь,

Тютюн,

Кофеїн,

Електромагнітні поля.

Перед тим, як лягати спати, дуже корисно уникати джерел світла: ноутбук, планшет, телевізор або мобільний телефон. І щоб зберегти надовго молодість, красу і міцне здоров'я, я рекомендую усім засинати до 22.00,

– наголосила гінекологиня.



Лікар рекомендує лягати спати до 22:00 / Фото: Unsplash