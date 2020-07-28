Как уснуть в жару: 8 легких способов
Оптимальная температура для здорового сна – 16-21 ℃. Поэтому нагретая спальня – худший враг для здорового сна.
Как уснуть в жаркую погоду, когда одеяло и так заменено простыней, одежда давно снята, а окна открыты настежь, рассказали VOGUE.ua.
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- Закройте окна. Ведь на самом деле закрытые окна и шторы помогают поддерживать прохладу в комнате, так как не позволяют попасть внутрь горячему воздуху.
- Используйте постель из натуральных тканей и кладите ее в холодильник за 10 минут до сна. Это поможет снизить температуру тела и быстрее заснуть. Если в холодильнике мало места, то положите только наволочку. Ведь холодная сторона подушки всегда пользуется спросом. И помните, что синтетические ткани не пропускают воздух. Поэтому именно хлопок позволит воздуху циркулировать, в результате чего ночью будет сохраняться некоторая прохлада. Это же касается и выбора пижамы и нижнего белья.
- Примите холодный душ. Ведь снижение температуры тела является основным шагом, который располагает к отдыху и глубокому сну. Если вы не привыкли к холодной воде, тогда обливайтесь теплой, поскольку она все равно поможет снизить температуру тела. К слову, одним из основных регуляторов температуры тела человека являются руки и ноги, поэтому охлаждение конечностей способствует общему снижению температуры. Можно поставить у кровати ведро с холодной водой и опустить в него ноги. Еще один способ – прикладывание холода к запястьям и шее. Так, пока рядом с пульсом будет что-то холодное, мозг будет думать, что вы находитесь в прохладе.
- Откажитесь от алкоголя и белковой пищи. Алкоголь на ночь приводит к обезвоживанию организма, а белковые продукты повышают скорость метаболизма, что может способствовать повышению температуры тела.
- Спите сами, ведь рядом с человеком есть риск дополнительного нагрева. Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше спать одному. Более того, это позволит удобно разлечься и обеспечить себе дополнительный приток воздуха.
- Выбирайте матрасы и одеяла с умом. Например такие, которые сделаны из разумных волокон и имеют охлаждающие свойства. А выбирая пуховое одеяло, обращайте внимание на тепловые характеристики. Например, зимние пуховые одеяла направлены на содержание тепла, в то время как летние сосредоточены на снижении температуры.
- Избегайте вечерних тренировок. Занятия спортом вечером повышают температуру тела, в результате чего в жару заснуть труднее. Делайте упражнения утром, чтобы активизировать обмен веществ и стимулировать желание отдохнуть вечером.
- Не спите днем. Во время жары тело тратит больше энергии, чтобы снизить температуру. Именно поэтому мы все чаще хотим прилечь и немного отдохнуть днем. Но стоит помнить, что из-за этого ночью заснуть будет очень сложно.
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