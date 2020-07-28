Оптимальная температура для здорового сна – 16-21 ℃. Поэтому нагретая спальня – худший враг для здорового сна.

Как уснуть в жаркую погоду, когда одеяло и так заменено простыней, одежда давно снята, а окна открыты настежь, рассказали VOGUE.ua.

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