Оптимальна температура для здорового сну – 16–21℃. Тому нагріта спальня є найгіршим ворогом для здорового сну.

Як заснути у спекотну погоду, коли ковдра вже й так замінена на простирадло, одяг давно знято, а вікна відкриті навстіж, розповіли VOGUE.ua. До теми О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця Закрийте вікна. Адже насправді закриті вікна і штори допомагають підтримувати прохолоду в кімнаті, адже не дозволяють потрапити всередину гарячому повітрю.

Адже насправді закриті вікна і штори допомагають підтримувати прохолоду в кімнаті, адже не дозволяють потрапити всередину гарячому повітрю. Використовуйте постіль з натуральних тканин та кладіть її до холодильника за 10 хвилин до сну . Це допоможе знизити температуру тіла швидше заснути. Якщо в холодильнику замало місця, то покладіть лише наволочку. Адже холодна сторона подушки завжди має попит. І пам'ятайте, що синтетичні тканини не пропускають повітря. Тому саме бавовна дозволить повітрю циркулювати, внаслідок чого вночі буде зберігатись деяка прохолода. Це ж стосується і вибору піжами та спідньої білизни.

. Це допоможе знизити температуру тіла швидше заснути. Якщо в холодильнику замало місця, то покладіть лише наволочку. Адже холодна сторона подушки завжди має попит. І пам'ятайте, що синтетичні тканини не пропускають повітря. Тому саме бавовна дозволить повітрю циркулювати, внаслідок чого вночі буде зберігатись деяка прохолода. Це ж стосується і вибору піжами та спідньої білизни. Прийміть холодний душ . Адже зниження температури тіла є основним кроком, який сприяє відпочинку і глибокому сну. Якщо ви не звикли до холодної води, тоді обливайтесь теплою, оскільки вона все одно допоможе знизити температуру тіла. До слова, одними з основних регуляторів температури тіла людини є руки і ноги, тому охолодження кінцівок сприяє загальному зниженню температури. Можна поставити біля ліжка відро з прохолодною водою і опустити в нього ноги. Ще один спосіб – прикладання холоду до зап'ясть і шиї. Так, поки поруч з пульсом буде щось холодне, мозок буде думати, що ви перебуваєте в прохолоді.

. Адже зниження температури тіла є основним кроком, який сприяє відпочинку і глибокому сну. Якщо ви не звикли до холодної води, тоді обливайтесь теплою, оскільки вона все одно допоможе знизити температуру тіла. До слова, одними з основних регуляторів температури тіла людини є руки і ноги, тому охолодження кінцівок сприяє загальному зниженню температури. Можна поставити біля ліжка відро з прохолодною водою і опустити в нього ноги. Ще один спосіб – прикладання холоду до зап'ясть і шиї. Так, поки поруч з пульсом буде щось холодне, мозок буде думати, що ви перебуваєте в прохолоді. Відмовтеся від алкоголю і білкової їжі . Алкоголь на ніч призводить до зневоднення організму, а білкові продукти підвищують швидкість метаболізму, що може сприяти підвищенню температури тіла.

. Алкоголь на ніч призводить до зневоднення організму, а білкові продукти підвищують швидкість метаболізму, що може сприяти підвищенню температури тіла. Спіть самі, адже поруч з людиною є ризик додаткового нагрівання . Щоб уникнути подібних неприємностей, краще спати одному. Ба більше, це дозволить зручно розлягтися та забезпечити собі додатковий приплив повітря.

. Щоб уникнути подібних неприємностей, краще спати одному. Ба більше, це дозволить зручно розлягтися та забезпечити собі додатковий приплив повітря. Обирайте матраци та ковдри з розумом . Наприклад такі, які зроблені з розумних волокон та мають охолоджувальні властивості. А обираючи пухову ковдру, звертайте увагу на теплові показники. Наприклад, зимові пухові ковдри спрямовані на утримання тепла, в той час як літні зосереджені на зниженні температури.

. Наприклад такі, які зроблені з розумних волокон та мають охолоджувальні властивості. А обираючи пухову ковдру, звертайте увагу на теплові показники. Наприклад, зимові пухові ковдри спрямовані на утримання тепла, в той час як літні зосереджені на зниженні температури. Уникайте вечірніх тренувань . Заняття спортом ввечері підвищують температуру тіла, внаслідок чого у спеку заснути важче. Робіть вправи зранку, щоб активізувати обмін речовин і стимулювати бажання відпочити ввечері.

. Заняття спортом ввечері підвищують температуру тіла, внаслідок чого у спеку заснути важче. Робіть вправи зранку, щоб активізувати обмін речовин і стимулювати бажання відпочити ввечері. Не спіть вдень. Під час спеки тіло витрачає більше енергії, аби знизити температуру. Саме тому ми все частіше хочемо прилягти й трохи відпочити вдень. Але варто пам'ятати, що через це вночі заснути буде дуже складно.