Одвічне питання: як виспатись? У нашому матеріалі ви знайдете відповідь на це питання, адже ми підготували таблицю, яка допоможе прокинутись бадьорим.

Сон дуже важливий для фізичного й психічного здоров'я. Як налагодити режим сну та скільки годин потрібно спати – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Скільки людині потрібно часу на сон

Скільки годин людина повина спати – залежить від віку, адже немовляті потрібно 17 годин, а для дорослої людини буде нормою й 7 годин.

Загальна кількість годин для різного віку:

від народження до 3 місяців – від 14 до 17 годин;

від 4 до 11 місяців – від 12 до 15 годин;

від 1 до 2 років – від 11 до 14 годин;

від 3 до 5 років – від 10 до 13 годин;

від 6 до 13 років – від 9 до 11 годин;

від 14 до 17 років – від 8 до 10 годин;

від 18 до 64 років – від 7 до 9 годин;

65 років і старше – від 7 до 8 годин.

Потреби для сну у всіх людей різні навіть в межах однієї вікової групи. Деяким потрібно як мінімум 11 годин сну, аби відчувати себе добре, а іншим достатньо й 8.

Що таке фази сну?

Мозок і тіло людини повинні проходити 4 етапи сну. Раніше вони класифікувалися як 1, 2, 3, 4 і REM, проте тепер Національний фонд сну класифікує їх таким чином:

Перша стадія сну, а саме період між неспанням і сном – це N1.

Другий етап, коли людина засинає, температура тіла падає, а дихання і пульс стають регулярними – N2.

А сповільнюється дихання під час 3 і 4 циклів, тоді ж падає кров'яний тиск, розслабляються м'язи, вивільняються гормони, відбувається загоєння, а тіло заряджається енергією.

REM – швидкий або парадоксальний сон. Під час цього циклу людина рухає повіками, адже мозок під час цього циклу найактивніший. Парадоксальний сон допомагає підвищити розумову і фізичну працездатність після пробудження.

Калькулятор сну в таблицях

В калькуляторі сну враховується ваш час пробудження та додаткові 15 хвилин на засинання.

Час вашого пробудження 5 циклів сну (7, 5 годин) 6 циклів сну (9 годин) 4:00 ранку 20:15 18:45 4:15 ранку 20:30 19:00 4:30 ранку 20:45 19:15 4:45 ранку 21:00 19:30 5:00 ранку 21:15 19:45 5:15 ранку 21:30 20:00 5:30 ранку 21:45 20:15 5:45 ранку 22:00 20:30 6:00 ранку 22:15 20:45 6:15 ранку 22:30 21:00 6:30 ранку 22:45 21:15 6:45 ранку 23:00 21:30 7:00 ранку 23:15 21:45 7:15 ранку 23:30 22:00 7:30 ранку 23:45 22:15 7:45 ранку 00:00 22:30 8:00 ранку 00:15 22:45 8:15 ранку 00:30 23:00 8:30 ранку 00:45 23:15 8:45 ранку 01:00 23:30 9:00 ранку 01:15 23:45

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Чому сон важливий?

Здоровий сон дуже важливий, адже він:

регулює вироблення гормонів, які контролюють апетит, обмін речовин, ріст і зцілення;

підвищує функцію мозку, концентрацію та продуктивність;

знижує ризики серцево-судинних захворювань та інсульту / депресії та інших психічних захворювань.

допомагає контролювати вагу;

підтримує імунну систему;

знижує ризики виникнення хронічних захворювань, таких як діабет та гіпертонія;

відновлює фізично/

Недостатня кількість годин сну та нормальний психоемоційний стан несумісні. Якщо хочете управляти емоціями – управляйте сном – він має бути якісним і достатнім.