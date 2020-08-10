Оптимальна кількість годин для сну: як розрахувати
Одвічне питання: як виспатись? У нашому матеріалі ви знайдете відповідь на це питання, адже ми підготували таблицю, яка допоможе прокинутись бадьорим.
Сон дуже важливий для фізичного й психічного здоров'я. Як налагодити режим сну та скільки годин потрібно спати – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Скільки людині потрібно часу на сон
Скільки годин людина повина спати – залежить від віку, адже немовляті потрібно 17 годин, а для дорослої людини буде нормою й 7 годин.
Загальна кількість годин для різного віку:
- від народження до 3 місяців – від 14 до 17 годин;
- від 4 до 11 місяців – від 12 до 15 годин;
- від 1 до 2 років – від 11 до 14 годин;
- від 3 до 5 років – від 10 до 13 годин;
- від 6 до 13 років – від 9 до 11 годин;
- від 14 до 17 років – від 8 до 10 годин;
- від 18 до 64 років – від 7 до 9 годин;
- 65 років і старше – від 7 до 8 годин.
Потреби для сну у всіх людей різні навіть в межах однієї вікової групи. Деяким потрібно як мінімум 11 годин сну, аби відчувати себе добре, а іншим достатньо й 8.
Що таке фази сну?
Мозок і тіло людини повинні проходити 4 етапи сну. Раніше вони класифікувалися як 1, 2, 3, 4 і REM, проте тепер Національний фонд сну класифікує їх таким чином:
- Перша стадія сну, а саме період між неспанням і сном – це N1.
- Другий етап, коли людина засинає, температура тіла падає, а дихання і пульс стають регулярними – N2.
- А сповільнюється дихання під час 3 і 4 циклів, тоді ж падає кров'яний тиск, розслабляються м'язи, вивільняються гормони, відбувається загоєння, а тіло заряджається енергією.
- REM – швидкий або парадоксальний сон. Під час цього циклу людина рухає повіками, адже мозок під час цього циклу найактивніший. Парадоксальний сон допомагає підвищити розумову і фізичну працездатність після пробудження.
Калькулятор сну в таблицях
В калькуляторі сну враховується ваш час пробудження та додаткові 15 хвилин на засинання.
|Час вашого пробудження
|5 циклів сну (7, 5 годин)
|6 циклів сну (9 годин)
|4:00 ранку
|20:15
|18:45
|4:15 ранку
|20:30
|19:00
|4:30 ранку
|20:45
|19:15
|4:45 ранку
|21:00
|19:30
|5:00 ранку
|21:15
|19:45
|5:15 ранку
|21:30
|20:00
|5:30 ранку
|21:45
|20:15
|5:45 ранку
|22:00
|20:30
|6:00 ранку
|22:15
|20:45
|6:15 ранку
|22:30
|21:00
|6:30 ранку
|22:45
|21:15
|6:45 ранку
|23:00
|21:30
|7:00 ранку
|23:15
|21:45
|7:15 ранку
|23:30
|22:00
|7:30 ранку
|23:45
|22:15
|7:45 ранку
|00:00
|22:30
|8:00 ранку
|00:15
|22:45
|8:15 ранку
|00:30
|23:00
|8:30 ранку
|00:45
|23:15
|8:45 ранку
|01:00
|23:30
|9:00 ранку
|01:15
|23:45
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Чому сон важливий?
Здоровий сон дуже важливий, адже він:
- регулює вироблення гормонів, які контролюють апетит, обмін речовин, ріст і зцілення;
- підвищує функцію мозку, концентрацію та продуктивність;
- знижує ризики серцево-судинних захворювань та інсульту / депресії та інших психічних захворювань.
- допомагає контролювати вагу;
- підтримує імунну систему;
- знижує ризики виникнення хронічних захворювань, таких як діабет та гіпертонія;
- відновлює фізично/
Недостатня кількість годин сну та нормальний психоемоційний стан несумісні. Якщо хочете управляти емоціями – управляйте сном – він має бути якісним і достатнім.