Команда фахівців з університетів і клінік Нідерландів, Швеції та Ізраїлю провела метааналіз кількісних досліджень, що вивчають зв'язок між суїцидальною поведінкою та релігійними практиками, а також осмисленням життя. Результати публікує 24 Канал з посиланням на науковий журнал Harvard Review of Psychiatry.

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Нове дослідження релігійності

У 75 дослідженнях, що розглядалися, взяли участь 17 561 особа. Найбільше серед них було християн (62%), тоді як атеїсти, агностики, індуси, мусульмани та юдеї становили всього 1,3 – 3,4% вибірки.

У рамках дослідження були виділені чотири змінні, пов'язані з релігією та духовністю:

Належність до релігійної або духовної групи. Поведінка, включаючи засудження самогубства, значущість релігії в житті, участь у релігійних службах та молитвах. Відчуття віри та осмисленості, включаючи відчуття мети в житті та віру у вищі сили. Прив'язаність, що включає духовне та релігійне щастя, ставлення до Бога та релігійний досвід.

Релігійність може підвищити ризик самогубства

Дослідження показало, що люди, які релігійні або засуджують самогубства з морального погляду, значно рідше задумувалися про суїцид. При цьому участь у релігійних обрядах не була пов'язана зі зменшенням ризику суїцидальної поведінки, а належність до релігійної групи навіть посилювала ризик самогубства.

Науковці зазначили, що виявлення методів, які сприяють розширенню прав і можливостей у рамках конкретних релігійних традицій та поглядів на життя, зменшить стигматизацію та сприятиме розробці ефективних заходів щодо запобігання самогубствам і підтримки людей, схильних до самогубства.