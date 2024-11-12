Команда специалистов из университетов и клиник Нидерландов, Швеции и Израиля провела метаанализ количественных исследований, изучающих связь между суицидальным поведением и религиозными практиками, а также осмыслением жизни. Результаты публикует 24 Канал со ссылкой на научный журнал Harvard Review of Psychiatry.

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Новое исследование религиозности

В 75 исследованиях, что рассматривались, приняли участие 17 561 человек. Больше всего среди них было христиан (62%), тогда как атеисты, агностики, индусы, мусульмане и иудеи составляли всего 1,3 – 3,4% выборки.

В рамках исследования были выделены четыре переменные, связанные с религией и духовностью:

Принадлежность к религиозной или духовной группе. Поведение, включая осуждение самоубийства, значимость религии в жизни, участие в религиозных службах и молитвах. Ощущение веры и осмысленности, включая ощущение цели в жизни и веру в высшие силы. Привязанность, включающая духовное и религиозное счастье, отношение к Богу и религиозный опыт.

Религиозность может повысить риск самоубийства

Исследование показало, что люди, которые религиозны или осуждают самоубийства с моральной точки зрения, значительно реже задумывались о суициде. При этом участие в религиозных обрядах не было связано с уменьшением риска суицидального поведения, а принадлежность к религиозной группе даже усиливала риск самоубийства.

Ученые отметили, что выявление методов, способствующих расширению прав и возможностей в рамках конкретных религиозных традиций и взглядов на жизнь, уменьшит стигматизацию и будет способствовать разработке эффективных мер по предотвращению самоубийств и поддержки людей, склонных к самоубийству.