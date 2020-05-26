В 1918 году началась самая масштабная и самая страшная эпидемия гриппа нашей эпохи – так называемая испанка. H1N1 подтипа вируса гриппа А захватил мир во время Первой мировой войны и привел к 40 миллионам жертв. В целом инфицированные умирали от бактериальной пневмонии – осложнения на фоне испанки. Казалось, он исчез. Но на самом деле он затих, чтобы впоследствии снова вернуться.

Спустя почти 100 лет вирус вновь проявился, чтобы вызвать еще одну пандемию – на этот раз гриппа свиного. Подробнее о так называемом "калифорнийском гриппе" – читайте в программе 24 канала.

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Появление свиного гриппа

Весной 2009 года появился новый вирус гриппа А. Его обнаружили сначала в США и он быстро распространился по всему миру. Этот новый вирус содержал уникальную комбинацию генов гриппа, ранее не идентифицированных у животных или людей.

Борис Лушняк – контр-адмирал Службы здравоохранения США в 2008 году предупреждал руководство Штатов о том, что мир, буквально стоит на пороге новой пандемии – свиного гриппа. По подсчетам Лушняка, новая болезнь могла забрать более 250 тысяч жизней по всей планете.

Предостережение контр-адмирала были небезосновательны, но, к счастью количество погибших оказалась гораздо меньше.



Борис Лушняк / Фото "Голос Америки"

С 2005 до 2009 года медики уже регистрировали свиной грипп. Но случаев заболевания было совсем немного. За 4 года – только 12 инфицированных. Половина имели контакты со свиньями: кто-то работал на ферме, кто-то разводил животных самостоятельно.

В марте 2009 года свиной грипп начали массово фиксировать в Мексике. Большое количество больных с одинаковыми симптомами списали на сезонный грипп.

Массовое распространение новой разновидности гриппа

Именно в этой стране, очевидно, возник новый вид вируса гриппа, с которым человечество еще не сталкивалось. Такая метаморфоза произошла в федеральном округе Мехико, население которого достигает 20 миллионов человек. У этого мегаполиса функционирует комплекс крупных свиноферм, на которых в 2008 – 2009 годах было зарегистрированы значительные вспышки гриппа среди этих животных.



Вспышку нового типа гриппа обнаружили среди свиней / Фото PigUA.Info

Меньше, чем за месяц недуг добралась и до Штатов – появилась в Калифорнии. Медики зафиксировали 2 случая заболевания у десятилетнего мальчика и девятилетней девочки.

Интересно, что случаи зафикисировали почти одновременно и на расстоянии более чем в 150 километров друг от друга. Это были первые, но совсем не последние сообщения о свином гриппе.

Симптомы этого типа схожи с симптомами обычного гриппа.

Болезнь – симптомы повышение температуры,

кашель,

боль в горле,

боли в теле,

головная боль

озноб

усталость. Некоторые люди со свиным гриппом сообщали о диарее или рвоте. Также речь шла о тяжелых заболеваниях, например, пневмонии или дыхательной недостаточности. Известно, что свиной грипп приводил и к смерти. Болезнь прежде поражала молодежь. Тогда как у людей из категории 60+ нередко были антитела к свиному гриппу. H1N1 был уникальным: комбинацию генов вируса гриппа ранее не выявляли ни у животных, ни у людей. Но его РНК была очень похожей на болезнь, которая до этого поражала свиней. Сначала ученые считали, что болезнь можно подцепить от скота. И логика в этом была: в большинстве случаев инфицированные люди контактировали с животными. В конце апреля 2009 года украинский госкомитет ветеринарной медицины даже запретил ввозить свинину и живых свиней из США, Мексики, Новой Зеландии и Канады. Впоследствии, после детальных исследований, оказалось, что вирус гриппа не действовал на свиней. Он поражал только человеческий организм. Впрочем, за недугом уже закрепилось название "свиной грипп". Справка. Большинство инфицированных людей выздоравливает через несколько недель без специального лечения. Однако для детей, пожилых людей и лиц, страдающих от серьезных заболеваний, грипп представляет опасность – он может привести к осложнениям основных заболеваний, развитию пневмонии и смерти. Когда свиной грипп обнаружили в Украине 25 сентября, за полгода пандемии, количество больных гриппом штаммом A/H1N1 на всей планете превысило 308 тысяч человек, а количество смертей приблизилось к 4500. Именно тогда свиной грипп обрушился и на Украину – во время второй волны болезни, которая началась осенью. Уже 30 октября Министерство здравоохранения объявило эпидемию свиного, или так называемого калифорнийского гриппа. "Это очень опасное заболевание, которое может угрожать жизни человека. В связи с этим правительство объявило эпидемиологическое положение, но паниковать категорически не надо", – сообщила тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Читайте также Предшественник коронавируса 2019-nCoV: почему SARS опаснее Но без паники эпидемия гриппа не обошлась. Первой в Украине пострадала Тернопольская область. Там зарегистрировали первых официальных больных. Болезнь у украинцев протекала тяжело, с осложнениями. У умерших после вскрытия обнаружили полное воспаление обоих легких и отек легочных тканей. Люди просто задыхались, потому что воздух не мог попасть в пораженные легкие, заполненные жидкостью. Манипуляции украинских политиков относительно нового типа вируса Среди населения распространялись слухи, что Тернопольщина, и вообще Западная Украина, подверглась биологической атаке неизвестными вирусами. Это мнение подхватили некоторые политики-популисты. Навсегда запомнилось эмоциональное выступление на телевидении депутата Верховной Рады Инны Богословской, которая безапелляционно заявила, что на Западной Украине распространяется легочная чума.



Инна Богословская / Фото из соцсетей политика

К манипуляциям с гриппом прибегали и другие политики, ведь эпидемия застала Украину на пороге президентской предвыборной кампании. Поэтому тема болезни, которая так быстро "сжигала" людей, не обошлся без подковерных политических игр.

Так, например, Анатолий Гриценко призвал руководство государства использовать в борьбе со свиным гриппом медицинские возможности украинской армии.

Тогда каждый делился своими рецептами, как преодолеть вирус: президент Виктор Ющенко советовал чаще проветривать помещение, премьер Юлия Тимошенко призвала шить марлевые маски для себя и близких, а тогдашний лидер оппозиции Янукович уверял, что от гриппа его спасло обливание холодной водой.

Обратите внимание. Виктор Янукович обвинил тогдашнего премьер-министра Юлию Тимошенко в том, что именно она завезла в Украину людей, больных свиным гриппом.

Ситуация со свиным гриппом в Украине

За время пандемии свиного гриппа в Украине зарегистрировали более 6 миллионов больных, у которых были симптомы острой респираторной инфекции. Из них летальных случаев – 1120.

Но ситуация 2009 года очень напоминает историю с коронавирусом: медики уверяли, что больных могло быть гораздо больше. Кто-то мог лечиться дома, кто-то – получить слишком легкую форму, чтобы заподозрить у себя новый вирус. Однако в 9 областях Украины объявили карантин в связи с распространением гриппа.

Министерство здравоохранения создало штаб по борьбе со свиным гриппом. Именно тогда, пожалуй, впервые за время независимости, в стране ввели жесткий масочный режим. Люди искали спасения в аптеках: скупали знаменитые препараты против гриппа: Тамифлю, рекомендованный ВОЗ, и амиксин, а еще – антибиотики и марлю на маски.

Уже в декабре 2009 года ситуация улучшилась. Школы и университеты возобновили обучение, люди начали пользоваться общественным транспортом. В аптеках лекарства перестали быть дефицитом.

В августе 2010 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. Так называемый свиной грипп унес более 18 тысяч жизней. Хотя прошли уже десятилетия, ученые и в дальнейшем исследуют этот штамм, чтобы в будущем уберечься от подобных модифицированных вирусов.

Как защититься от болезни

Лучше защитить себя от таких недугов, чем впоследствии лечиться. Наиболее эффективным является проведение профилактических прививок. Прививки дадут защиту от трех основных штаммов вируса, циркулирующих в этом сезоне, включая подтип H1N1, который называют "свиным гриппом".

Также медики советуют при гриппе не злоупотреблять антибиотиками, тщательно мыть руки и пить много жидкости. Эти советы могут уберечь и от многих других заболеваний.