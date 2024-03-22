Нові результати представили дослідники Школи громадської охорони здоров'я Мейлмана Колумбійського університету та Колумбійського центру старіння Роберта Батлера.

Дивіться також Три напої, які "крадуть" вашу молодість

Суворе дотримання дієти MIND (Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay) сприятливо впливає на здоров'я мозку і загальний стан організму,

– ідеться у дослідженні.

Деталі дослідження

Учені наголошуюють, що раніше наука приділяла багато уваги впливу певних поживних речовин на функціонування мозку. Однак механізм захисту, який забезпечує здорове харчування від деменції, досі залишався недостатньо вивченим. Тож, дослідники взялись змінити це.

У ході нового дослідження вони використовували дані з дослідження серця у Фрамінгемі, аналізуючи інформацію про стан здоров'я учасників, їхнє харчування та темпи старіння.

Що виявили вчені

У ході аналізу вчені побачили, що дотримання дієти MIND пов'язане зі сповільненням процесів старіння організму, виміряних із використанням епігенетичного годинника DunedinPACE.

Примітка. Цей епігенетичний годинник попередньо розробили дослідники з Університету Дьюка та Університету Отаго.

Учені наполягають, що суворе і протокольне дотримання дієти MIND значно знижує ризик деменції та смертності. Навіть після врахування різних чинників, пов'язаних зі способом життя, зв'язок між дієтою і уповільненням старіння залишався значущим.

І попри те, що механізми захисту від деменції, які формуються унаслідок здорового харчування, усе ще не до кінця зрозумілі, результати дослідження – це досить переконливі докази, які вказують на користь здорового харчування для здоров'я мозку,

– резюмував Янь Гу, доцент кафедри неврологічних наук у Медичному центрі Ірвінга Колумбійського університету,

Здорове харчування і профілактика деменції

Учені переконують, що моніторинг темпів старіння може бути важливим інструментом у профілактиці деменції. Однак, потрібніподальші дослідження механізмів, специфічних для мозку, будуть необхідні для повного розуміння цього процесу.

Крім того, це підкреслює важливість збалансованого харчування для психічного здоров'я. Тож, наразі ефективними методами профілактики деменції залишаються фізична активність і здорове харчування.