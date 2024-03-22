Новые результаты представили исследователи Школы общественного здравоохранения Мейлмана Колумбийского университета и Колумбийского центра старения Роберта Батлера.

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Строгое соблюдение диеты MIND (Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay) благоприятно влияет на здоровье мозга и общее состояние организма,

– говорится в исследовании.

Детали исследования

Ученые отмечают, что ранее наука уделяла много внимания влиянию определенных питательных веществ на функционирование мозга. Однако механизм защиты, который обеспечивает здоровое питание от деменции, до сих пор оставался недостаточно изученным. Поэтому, исследователи взялись изменить это.

В ходе нового исследования они использовали данные из исследования сердца во Фрамингеме, анализируя информацию о состоянии здоровья участников, их питание и темпы старения.

Что обнаружили ученые

В ходе анализа ученые увидели, что соблюдение диеты MIND связано с замедлением процессов старения организма, измеренных с использованием эпигенетических часов DunedinPACE.

Примечание. Эти эпигенетические часы предварительно разработали исследователи из Университета Дьюка и Университета Отаго.

Ученые настаивают, что строгое и протокольное соблюдение диеты MIND значительно снижает риск деменции и смертности. Даже после учета различных факторов, связанных с образом жизни, связь между диетой и замедлением старения оставалась значимой.

И несмотря на то, что механизмы защиты от деменции, которые формируются вследствие здорового питания, все еще не до конца понятны, результаты исследования – это достаточно убедительные доказательства, указывающие на пользу здорового питания для здоровья мозга,

– резюмировал Янь Гу, доцент кафедры неврологических наук в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета,

Здоровое питание и профилактика деменции

Ученые убеждают, что мониторинг темпов старения может быть важным инструментом в профилактике деменции. Однако, нужны дальнейшие исследования механизмов, специфических для мозга, будут необходимы для полного понимания этого процесса.

Кроме того, это подчеркивает важность сбалансированного питания для психического здоровья. Поэтому, пока эффективными методами профилактики деменции остаются физическая активность и здоровое питание.