Роберт Лав, известный нейробиолог, который специализируется на помощи людям с болезнью Альцгеймера, рассказал детали новых научных исследованиях, которые изучали влияние некоторых напитков на состояние кожи людей.

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Какие напитки являются врагами молодости

Алкоголь, газированная сладкая вода и кофе – напитки, которые, по словам эксперта, обезвоживают кожу или вызывают воспаление, что собственно и является одной из основных причин старения.

Заметьте. Одним из этих напитков большинство людей наслаждается ежедневно. Эксперт отметил, что эти результаты научных исследований удивили и его самого, потому что он знает немало исследований, которые указывали на пользу кофе.

Впрочем, по двум другим напиткам сомнений и удивления не возникло.

Алкоголь . И несмотря на то, что некоторые исследования доказывают, что умеренное употребление алкоголя, не является вредным для здоровья, по молодости кожи это не работает. Ведь алкоголь обезвоживает ее и делает более старой.

. И несмотря на то, что некоторые исследования доказывают, что умеренное употребление алкоголя, не является вредным для здоровья, по молодости кожи это не работает. Ведь алкоголь обезвоживает ее и делает более старой. Газированные сладкие напитки. Эти напитки делают нас на вид старше не менее, чем алкоголь. А "диетические" сладкие воды на самом деле еще вреднее.

Данные по кофе самые противоречивые

При том, что кофе имеет ряд преимуществ для здоровья, в частности он полезен для мозга и кишечных бактерий, кофеин является мочегонным средством. То есть, способен обезвоживать организм.

"Кофе обезвоживает нас, а следовательно, и кожу, поэтому именно поэтому, потребляя кофе, мы можем выглядеть старше", – отметил нейробиолог.

Поскольку отказаться от кофе многим будет сложно, экперт призвал вместе с любимым напитком пить воду, не забывать восстанавливать водный баланс в течение дня и непосредственно после чашки любимого эспесо или американо. Вода сбалансирует действие кофеина на кожу.