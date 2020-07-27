В Україні станом на 27 липня 27 918 активних хворих на COVID-19, у світі понад 16 мільйонів. Поширення коронавірусної хвороби досі зростає. У Китаї зафіксували найбільший приріст хворих за останні три місяці. Індія розпочала клінічне випробування вакцини проти COVID-19 на людях. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 липня.

Новини про коронавірус в Україні 27 липня

В Україні офіційно повідомили про 65 656 випадків зараження коронавірусом, 807 інфікованих виявили впродовж минулої доби. Найбільше нових хворих зафіксували у Львівській (+120) та Івано-Франківській (+96) областях.

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Від початку пандемії в Україні померли 1 616 хворих, з яких 11 за минулу добу. Натомість від учора виписали ще 315 пацієнтів, які лікувались від COVID-19. Загалом від початку пандемії в Україні одужали 36 122 людини.

Коронавірус в областях України станом на 27 липня

Вінницька область – 2 589 (+40);

Волинська область – 3 616 (+66);

Дніпропетровська область – 1 330 (+1);

Донецька область – 850 (0);

Житомирська область – 1 723 (+14);

Закарпатська область – 4 874 (+33);

Запорізька область – 750 (+16);

Івано-Франківська область – 4 121 (+96);

Кіровоградська область – 695 (+2);

м. Київ – 7 690 (+70);

Київська область – 3 548 (+45);

Львівська область – 8 952 (+120);

Луганська область – 120 (0);

Миколаївська область – 559 (+13);

Одеська область – 2 960 (+53);

Полтавська область – 394 (0);

Рівненська область – 5 701 (+78);

Сумська область – 445 (+15);

Тернопільська область – 2 773 (+48);

Харківська область – 3 431 (+50);

Херсонська область – 220 (+1);

Хмельницька область – 1 059 (0);

Чернівецька область – 5 634 (+42);

Черкаська область – 902 (+5);

Чернігівська область – 720 (+9).

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 238 (+5);

Чернівецька область – 214 (+1);

Закарпатська область – 172 (+1);

Івано-Франківська область – 134 (+2);

Київ – 129;

Харківська область – 122;

Рівненська область – 91;

Волинська область – 83;

Київська область – 60;

Вінницька область – 46;

Одеська область – 44 (+2);

Тернопільська область – 39;

Черкаська область – 36;

Житомирська область – 35;

Кіровоградська область – 34;

Дніпропетровська область – 27;

Хмельницька область – 23;

Запорізька область – 21;

Чернігівська область – 17;

Полтавська область – 14;

Миколаївська область – 13;

Донецька область – 12;

Сумська область – 7;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу COVID-19 виявили ще у 2 військовослужбовців. Наразі у ЗСУ хворіють 156 людей. За весь час пандемії одужало 570 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 97 осіб.

за останню добу COVID-19 виявили ще у 2 військовослужбовців. Наразі у ЗСУ хворіють 156 людей. За весь час пандемії одужало 570 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 97 осіб. COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірусну інфекцію виявили у 43 медиків. Загалом зареєстрували 8 380 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. Щонайменше 43 з них померли від ускладнень. Натомість понад 6 076 медиків вже одужали й повернулись до роботи.

Головні новини про коронавірус в Україні

Які області не можуть послабити карантин

Адаптивний карантин діє в Україні до 31 серпня. Станом на 27 липня 6 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину. У більшості з областей не попадає під норму один із показників.

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Харківська область.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

На Рівненській АЕС спалах COVID-19 – одна людина померла

Відомо, що від коронавірусу лікують 13 працівників Рівненської АЕС. На жаль, 1 з працівників помер від ускладнень. Наразі триває епідемічне розслідування. Усі встановлені контактні особи інфікованих перебувають на самоізоляції.

Натомість від початку поширення коронавірусної інфекції на станції одужав вже 41 працівник.

Нідерланди запровадили нові правила в'їзду: Україна опинилася у "червоному списку"

На тлі пандемії коронавірусу Нідерланди посилили правила в'їзду в країну. Україна потрапила до переліку країн, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим. Згідно з новими правилами громадяни, які повертаються з країн, де зафіксовано велику кількість випадків зараження коронавірусом, повинні відсидіти 2 тижні на самоізоляції.

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Новини про коронавірус у світі 27 липня

У світі понад 16 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Від початку 2020 року у світі зареєстрували 16 264 048 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 9 407 977 пацієнтів одужали, але 648 966 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 4 234 140;

Бразилія – 2 419 091;

Індія – 1 435 616;

Росія – 818 120;

Південна Африка – 445 433.

У Китаї зареєстрували найвищу кількість інфікованих COVID-19 за останні три місяці

З квітня в Китаї не реєстрували значний приріст хворих на коронавірусну хворобу. Втім, за минулу добу в країні виявили 61 новий випадок інфікування SARS-CoV-2. Раніше більшість випадків були привезеними з-за кордону. Натомість, сьогодні 57 людей інфікувалися в межах Китаю.

Найбільше побутових випадків зараження коронавірусною інфекцією виявили у регіоні Синьцзян. Саме там нещодавно в адміністративному центрі Урумчі стався спалах COVID-19.

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Індія розпочала тестування вакцини проти COVID-19 на людях

Індія розпочала клінічні випробування вакцини проти коронавірусу під назвою Covaxin 24 липня. Першу дозу ввели 30-річному столичному мешканцю.

Випробування на людях розпочалися у Всеіндійському інституті медичних наук в Делі. У дослідженнях беруть участь 1800 добровольців, 350 з яких залучені до першої фази випробувань, а 750 до другої.

Препарат будуть вводити у трьох різних дозуваннях. Перші 50 добровольців отримають найнижчу дозу і якщо її визнають безпечною, то наступній групі збільшать дозування.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу