За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, COVID-19 мутує, що ускладнює розробку вакцини проти хвороби й впливає на її ефективність.

За всіма мутаціями вірусу слідкують провідні науковці світу, розповів Степанов під час брифінгу 27 липня, повідомляє 24 канал.

До теми Три вакцини проти COVID-19 перейшли на останню стадію випробувань

Міністр охорони здоров'я розповів, що наразі є відповідні дані щодо мутації коронавірусу SARS-CoV-2. Але натомість немає підтвердження, що його вірулентність змінюється.

Вірулентність – що це? Так називають ступінь хвороботворності (патогенності) конкретного інфекційного агента, наприклад вірусу чи бактерії. Про величину вірулентності судять за тяжкістю захворювань, які викликає цей агент.

За словами Степанова, коронавірус стає вразливим. Втім, він зазначив, що поки що інфекція дуже швидко розповсюджується по світу.

Також міністр вважає, що мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини і її ефективність.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна однією з перших повинна отримати вакцину проти коронавірусу. Попри це, в країні досить низький рівень вакцинації й більшість опитаних громадян поки що не розглядають можливості зробити щеплення проти COVID-19 у майбутньому.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу