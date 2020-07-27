Степанов заявил, что мутация коронавируса влияет на эффективность будущей вакцины
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, COVID-19 мутирует, что усложняет разработку вакцины против болезни и влияет на ее эффективность.
За всеми мутациями вируса следят ведущие ученые мира, рассказал Степанов во время брифинга 27 июля, сообщает 24 канал.
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Министр здравоохранения рассказал, что сейчас есть соответствующие данные о мутации SARS-CoV-2. Но нет подтверждения, что его вирулентность меняется.
По словам Степанова, коронавирус становится уязвимым. Впрочем, он отметил, что пока инфекция очень быстро распространяется по миру.
Также министр считает, что мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одной из первых должна получить вакцину против коронавирус. Несмотря на это, в стране достаточно низкий уровень вакцинации и большинство опрошенных граждан пока не рассматривают возможности сделать прививку против COVID-19 в будущем.
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