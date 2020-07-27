По словам министра здравоохранения Максима Степанова, COVID-19 мутирует, что усложняет разработку вакцины против болезни и влияет на ее эффективность.

За всеми мутациями вируса следят ведущие ученые мира, рассказал Степанов во время брифинга 27 июля, сообщает 24 канал.

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Министр здравоохранения рассказал, что сейчас есть соответствующие данные о мутации SARS-CoV-2. Но нет подтверждения, что его вирулентность меняется.

Вирулентность – что это? Так называют степень болезнетворности (патогенности) конкретного инфекционного агента, например вируса или бактерии. О величине вирулентности судят по тяжести заболеваний, которые вызывает этот агент.

По словам Степанова, коронавирус становится уязвимым. Впрочем, он отметил, что пока инфекция очень быстро распространяется по миру.

Также министр считает, что мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одной из первых должна получить вакцину против коронавирус. Несмотря на это, в стране достаточно низкий уровень вакцинации и большинство опрошенных граждан пока не рассматривают возможности сделать прививку против COVID-19 в будущем.