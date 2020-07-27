В Украине по состоянию на 27 июля 27 918 активных больных COVID-19, в мире более 16 миллионов. Распространение коронавирусной болезни до сих пор растет. В Китае зафиксировали наибольший прирост больных за последние три месяца. Индия начала клиническое испытание вакцины против COVID-19 на людях. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 27 июля

В Украине официально сообщили о 65 656 случаях заражения коронавирусом, 807 инфицированных обнаружили на протяжении прошлых суток. Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской (+120) и Ивано-Франковской (+96) областях.

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С начала пандемии в Украине умерли 1 616 больных, из которых 11 за минувшие сутки. В то же время со вчерашнего выписали еще 315 пациентов, которые лечились от COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине выздоровели 36 122 человека.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 27 июля

Винницкая область – 2589 (+40)

Волынская область – 3616 (+66)

Днепропетровская область – 1330 (+1);

Донецкая область – 850 (0);

Житомирская область – 1723 (+14)

Закарпатская область – 4874 (+33)

Запорожская область – 750 (+16)

Ивано-Франковская область – 4121 (+96)

Кировоградская область – 695 (+2)

г. Киев – 7690 (+70)

Киевская область – 3548 (45)

Львовская область – 8952 (+120)

Луганская область – 120 (0);

Николаевская область – 559 (+13)

Одесская область – 2960 (+53)

Полтавская область – 394 (0);

Ровненская область – 5701 (+78)

Сумская область – 445 (+15);

Тернопольская область – 2773 (+48)

Харьковская область – 3431 (+50)

Херсонская область – 220 (+1)

Хмельницкая область – 1059 (0);

Черновицкая область – 5634 (+42)

Черкасская область – 902 (+5);

Черниговская область – 720 (+9).

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 238 (+5);

Черновицкая область – 214 (+1)

Закарпатская область – 172 (+1)

Ивано-Франковская область – 134 (+2)

Киев – 129;

Харьковская область – 122;

Ровненская область – 91;

Волынская область – 83;

Киевская область – 60;

Винницкая область – 46;

Одесская область – 44 (+2)

Тернопольская область – 39;

Черкасская область – 36;

Житомирская область – 35;

Кировоградская область – 34;

Днепропетровская область – 27;

Хмельницкая область – 23;

Запорожская область – 21;

Черниговская область – 17;

Полтавская область – 14;

Николаевская область – 13;

Донецкая область – 12;

Сумская область – 7;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 2 военнослужащих. Сейчас в ВСУ болеют 156 человек. За все время пандемии выздоровели 570 человек, летальных случаев – 5. На изоляции находится 428 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 97 человек.

за последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 2 военнослужащих. Сейчас в ВСУ болеют 156 человек. За все время пандемии выздоровели 570 человек, летальных случаев – 5. На изоляции находится 428 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 97 человек. COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирусную инфекцию обнаружили у 43 медиков. В общем зарегистрировали 8 380 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. По меньшей мере 43 из них умерли от осложнений. В то же время более 6 076 медиков уже выздоровели и вернулись к работе.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Какие области не могут ослабить карантин

Адаптивный карантин действует в Украине до 31 августа. По состоянию на 27 июля 6 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. В большинстве областей не попадает под норму один из показателей.

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Харьковская область.

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На Ровненской АЭС вспышка COVID-19 – один человек умер

Известно, что от коронавируса лечат 13 работников Ровненской АЭС. К сожалению, 1 из работников умер от осложнений. Сейчас продолжается эпидемическое расследование. Все установленные контактные лица инфицированных находятся на самоизоляции.

В то же время с начала распространения коронавирусной инфекции на станции выздоровел уже 41 работник.

Нидерланды ввели новые правила въезда: Украина оказалась в "красном списке"

На фоне пандемии коронавируса Нидерланды ужесточили правила въезда в страну. Украина попала в список стран, по возвращении из которых двухнедельный карантин является обязательным. Согласно новым правилам граждане, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, должны отсидеть 2 недели на самоизоляции.

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Новости о коронавирусе в мире 27 июля

В мире более 16 миллионов человек заболели коронавирусом. С начала 2020 года в мире зарегистрировали 16 264 048 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 9 407 977 пациентов выздоровели, но 648 966 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 4 234 140;

Бразилия – 2 419 091;

Индия – 1 435 616;

Россия – 818 120;

Южная Африка – 445 433.

В Китае зарегистрировали самое высокое количество инфицированных COVID-19 за последние три месяца

С апреля в Китае не регистрировали значительного прироста больных коронавирусной болезнью. Впрочем, за минувшие сутки в стране обнаружили 61 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. Ранее большинство случаев были привезенными из-за границы. Зато сегодня 57 человек заразились в пределах Китая.

Больше всего бытовых случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в регионе Синьцзян. Там недавно в административном центре Урумчи произошла вспышка COVID-19.

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Индия начала тестирование вакцины против COVID-19 на людях

Индия начала клинические испытания вакцины против коронавируса под названием Covaxin 24 июля. Первую дозу ввели 30-летнему столичному жителю.

Испытания на людях начались в Всеиндийском институте медицинских наук в Дели. В исследованиях принимают участие 1800 добровольцев, 350 из которых привлечены к первой фазе испытаний, а 750 к другой.

Препарат будут вводить в трех разных дозировках. Первые 50 добровольцев получат самую низкую дозу и если ее признают безопасной, то следующей группе увеличат дозирование.

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