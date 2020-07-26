В Україні коронавірус виявили у 64 849 людей, а у світі зареєстрували понад 16 мільйонів інфікованих. У гуртожитку КПІ на коронавірус захворіла третина мешканців. 9 областей України не можуть послабити карантин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 липня.

Новини про коронавірус в Україні 26 липня

Від початку пандемії коронавірусу в Україні хворобу виявили у 64 849 людей. 920 інфікованих зареєстрували за минулу добу. Найбільше нових хворих зафіксували на Львівщині (+130), у Києві (+95), а також в Івано-Франківській (+88) та Рівненській (+81) областях.

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На жаль, за минулу добу в країні померло ще 15 хворих на коронавірус. Від початку 2020 року в Україні померли 1605 пацієнтів.

Натомість загальна кількість тих хворих, що одужали, зросла до 35 807. Впродовж минулого дня виписали всього 310 пацієнтів.

За останню добу в країні провели 17 717 тестувань на коронавірус, 12 559 з яких методом ПЛР, а решта 5158 – методом ІФА.

COVID-19 в областях України станом на 26 липня

Вінницька область – 2 549 (+37);

Волинська область – 3 560 (+57);

Дніпропетровська область – 1 329 (+12);

Донецька область – 850 (+8);

Житомирська область – 1 709 (+18);

Закарпатська область – 4 841 (+67);

Запорізька область – 734 (+9);

Івано-Франківська область – 4 025 (+88);

Кіровоградська область – 693 (+3);

м. Київ – 7 620 (+95);

Київська область – 3 503 (+42);

Львівська область – 8 832 (+130);

Луганська область – 120 (+1);

Миколаївська область – 546 (+7);

Одеська область – 2 907 (+61);

Полтавська область – 394 (+6);

Рівненська область – 5 623 (+81);

Сумська область – 430 (+19);

Тернопільська область – 2 725 (+53);

Харківська область – 3 381 (+39);

Херсонська область – 219 (0);

Хмельницька область – 1 059 (+22);

Чернівецька область – 5 592 (+44);

Черкаська область – 897 (0);

Чернігівська область – 711 (+21).

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 227 (+6);

Чернівецька область – 213 (+2);

Закарпатська область – 171 (+1);

Івано-Франківська область – 132;

Київ – 129;

Харківська область – 122 (+1);

Рівненська область – 91;

Волинська область – 83;

Київська область – 60 (+1);

Вінницька область – 46;

Одеська область – 42;

Тернопільська область – 39;

Черкаська область – 36;

Житомирська область – 35;

Кіровоградська область – 34 (+1);

Дніпропетровська область – 27;

Хмельницька область – 23;

Запорізька область – 21;

Чернігівська область – 17;

Полтавська область – 14;

Миколаївська область – 13 (+1);

Донецька область – 12 (+1);

Сумська область – 7;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: у ЗСУ кількість інфікованих коронавірусом зросла на 3. Нині у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 154 людей. На ізоляції та самоізоляції перебувають 429 військових. Від початку епідемії коронавірусу одужали 570 військовослужбовців. На жаль, п'ятеро померли від ускладнень, спричинених хворобою.

у ЗСУ кількість інфікованих коронавірусом зросла на 3. Нині у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 154 людей. На ізоляції та самоізоляції перебувають 429 військових. Від початку епідемії коронавірусу одужали 570 військовослужбовців. На жаль, п'ятеро померли від ускладнень, спричинених хворобою. COVID-19 серед українських медиків: від учора наявність коронавірусу виявили у 63 медиків.На сьогодні в Україні зареєстрували 8 337 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. Відомо, що 6 029 з них вже одужали. Центр громадського здоров'я давно не оновлювали дані про летальні випадки серед медпрацівників. Але відомо, що щонайменше 43 працівники медичної сфери померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Головні новини про коронавірус в Україні

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 26 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти 9 регіонів:

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.



Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ

Масовий спалах коронавірусу у гуртожитку КПІ

У НТУУ "КПІ" коронавірус діагностували у 52 мешканців одного з гуртожитків закладу. Перші 4 випадки інфікування коронавірусною хворобою виявили з 22 по 24 липня. Епідеміологи визначили 61 курсанта, які контактували з хворими. Протестувавши їх методом ПЛР на наявність захворювання, виявилось, що 48 з них мають COVID-19. Чумак розповів, що загалом у гуртожитку проживають 152 людини.

МОЗ змінило протокол для лікування хворих на COVID-19

МОЗ затвердило чергові зміни до протоколу лікування COVID-19. До протоколу додали препарат "Дексаметазон", який можна використовувати лише кисневозалежним пацієнтам у важкому стані. Натомість використання "Ремдесивіру" розширили. А ось використовувати "Лопінавір" та "Ритонавір" тепер заборонено. Окрім того, внесли зміни до застосування гідроксихлорохіну – тепер його можна застосувати лише дорослим за середнього ступеня тяжкості захворювання.

До теми Число хворих коронавірусом у світі перетнуло позначку в 16 мільйонів

Новини про коронавірус у світі 26 липня

У світі понад 16 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Кількість інфікованих збільшилась на мільйон лише за 4 дні. Від 2020 року у світі зареєстрували 16 233 295 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 9 933 182 пацієнти одужали, але 649 136 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 4 315 926; Бразилія – 2 396 434; Індія – 1 393 675; Росія – 812 485; Південна Африка – 434 200.

Дослідження коронавірусу

Чи може COVID-19 назавжди позбавити нюху

Втрата нюху (аносмія) є одним з головних симптомів коронавірусу. Нарешті вчені з'ясували основні механізми втрати нюху у пацієнтів із COVID-19 завдяки чому визначили, чи може цей симптом перерости у хронічне захворювання. Хронічна аносмія є досить небезпечним явищем, адже часто викликає різноманітні проблеми психічного та соціального здоров'я, зокрема депресію та тривожність. Аналізи електронних медичних записів свідчать про те, що в інфікованих людей втрата нюху відчувається у 27 разів частіше, ніж температура, кашель або проблеми з диханням.

Але вчені заспокоюють, що в більшості випадків інфекція SARS-CoV-2 навряд чи назавжди пошкодить нюхові нервові ланцюги та призведе до постійної аносмії.

МОЗ: Результат ПЛР-тесту може бути хибним у 20-25% випадків

Для ПЛР-тестування береться мазок з носогорла. Але якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, то результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним. Також на достовірність результату впливає дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ