У тесті на противірусну ефективність від COVID-19, екстракт з морських водоростей значно перевершив ремдесівір – сучасний стандартний антивірус, який використовується для боротьби з хворобою.

Гепарин – розріджувач крові і гепариновий варіант, який позбавлений своїх антикоагулянтних властивостей, застосовувався для порівняння з ремдесівіром при інгібуванні інфекції SARS-CoV-2 в клітинах ссавців, пише Nature.

Також на тему: 87% людей, які перехворіли на COVID-19 відчувають симптоми після одужання: які саме

Як гепарин блокує коронавірус

Вчені перевірили противірусну активність органічних речовин, які добули з морських водоростей, – трьох варіантів гепарину і двох видів фукоїданів.

Спайковий білок на поверхні SARS-CoV-2 фіксується на рецепторі ACE-2 на поверхні людських клітин. Після цього вірус впроваджує свій власний генетичний матеріал в клітину, викрадаючи клітинний механізм для виробництва своїх копій.

Але вірус можна так само легко "переконати" прив'язатись до молекули-приманки, яка пропонує аналогічну форму. Нейтралізований вірус буде спійманий в пастку і природним чином зруйнується.

Три варіанти гепарину і два види фукоїданів виявилися ефективнішими ремдісівіру.

Зараз вважається, що інфекція COVID-19 починається в носі, і будь-яка з цих речовин може стати основою для назального спрею. Це допоможе легко лікувати інфекцію на ранній стадії або навіть для профілактики до того, як заразилися,

– сказав Роберт Лінхардт, професор хімії і хімічної біології Rensselaer.