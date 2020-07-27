В тесте на противовирусную эффективность от COVID-19 экстракт из морских водорослей значительно превзошел ремдесивир – современное стандартное антивирусное, используемое для борьбы с болезнью.

Гепарин – антикоагулянт крови и гепариновый вариант, который лишен своих антикоагулянтных свойств, применялся для сравнения с ремдесивиром при ингибировании инфекции SARS-CoV-2 в клетках млекопитающих, пишет Nature.

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Как гепарин блокирует коронавирус

Ученые проверили противовирусную активность органических веществ, которые добыли из морских водорослей, – трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

Спаечный белок на поверхности SARS-CoV-2 фиксируется на рецепторе ACE-2 на поверхности человеческих клеток. После этого вирус внедряет свой генетический материал в клетку, похищая клеточный механизм для производства своих копий.

Но вирус можно так же легко "убедить" привязаться к молекуле-приманке, которая предлагает аналогичную форму. Нейтрализованный вирус будет пойман в ловушку и естественным образом разрушится.

Три варианта гепарина и два вида фукоиданов оказались эффективнее ремдисивира.

Сейчас считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для назального спрея. Это поможет легко лечить инфекцию на ранней стадии или даже для профилактики до того, как заразились,

– сказал Роберт Линхардт, профессор химии и химической биологии Rensselaer.