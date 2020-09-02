В Україні знову найвищий добовий показник інфікованих COVID-19, кількість госпіталізованих перевищила 50 людей. Міністерство охорони здоров'я змінило алгоритм виходу з самоізоляції, тепер достатньо не мати симптомів. Гонконг запровадив масове тестування населення, а США відмовилось співпрацювати з ВООЗ щодо вакцини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 2 вересня

За минулу добу в Україні вірусом SARS-CoV-2 інфікувалися 2 495 людей. Найбільшу кількість хворих виявили у Харківській області та місті Києві – понад 300 хворих. Рейтинг з кількості хворих продовжує очолювати Львівщина, де захворіли 14 907 мешканців регіону.

На жаль, від учора підтвердили 51 летальний випадок серед пацієнтів з COVID-19, натомість 1 015 хворих – видужали.

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Поширення коронавірусу в Україні

За весь час епідемії на COVID-19 захворіли 125 798 людей, з них побороли недугу 58 817 пацієнтів.

2 656 хворих померли від ускладнень або через наявність супутніх захворювань.

В країні залишається 64 325 активних хворих – це пацієнти, які ще продовжують своє лікування.

Статистика COVID-19 в областях станом на 2 вересня:

Львівська область – 14 907 (+204)

Київ – 13 878 (+332)

Чернівецька область – 10 487 (+67)

Харківська область – 9640 (+302)

Івано-Франківська область – 9522 (+174)

Рівненська область – 9396 (+127)

Закарпатська область – 7697 (+97)

Одеська область – 7697 (+203)

Тернопільська область – 6395 (+201)

Київська область – 5842 (+87)

Волинська область – 5589 (+66)

Вінницька область – 4109 (+65)

Житомирська область – 3442 (+60)

Хмельницька область – 2630 (+111)

Дніпропетровська область – 2454 (+56)

Чернігівська область – 1990 (+49)

Запорізька область – 1657 (+30)

Черкаська область – 1642 (+48)

Сумська область – 1571 (+39)

Донецька область – 1505 (+57)

Миколаївська область – 1320 (+36)

Полтавська область – 832 (+24)

Кіровоградська область – 826 (+10)

Херсонська область – 424 (+24)

Луганська область – 346 (+26)

Показник летальності 2,1%

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.

За минулу добу в Україні від ускладнень коронавірусу померла 51 людина. Найбільше смертей зареєстрували на Львівщині – 10, у місті Києві – 5, Харківській області – 6, Київщині – 5 летальних випадків.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 412 (+10)

Чернівецька область – 287 (+3)

Закарпатська область – 265 (+2)

Івано-Франківська область – 222 (+3)

Київ – 218 (+5)

Харківська область – 213 (+6)

Рівненська область – 132 (+1)

Волинська область – 123 (+2)

Одеська область – 110 (+2)

Київська область – 102 (+5)

Вінницька область – 85

Тернопільська область – 76 (+4)

Житомирська область – 68

Дніпропетровська область – 51 (+2)

Кіровоградська область – 47 (+1)

Хмельницька область – 47 (+1)

Черкаська область – 38

Миколаївська область – 31 (+2)

Запорізька область – 25

Сумська область – 25 (+1)

Чернігівська область – 22

Донецька область – 21

Полтавська область – 20

Херсонська область – 13 (+1)

Луганська область – 3

Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу у лавах ЗСУ зареєстрували 32 нових випадків інфікування COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють на COVID-19 607 військових. Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 1 159 людей. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 565 військових і працівників ЗСУ.

за минулу добу у лавах ЗСУ зареєстрували 32 нових випадків інфікування COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють на COVID-19 607 військових. Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 1 159 людей. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 565 військових і працівників ЗСУ. COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірусну інфекцію виявили у 136 медичних працівників. Загалом на COVID-19 захворіли 11 498 медиків та лікарів, натомість понад 7,7 тисячі з них одужали. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,7%. Відомо, що понад 60 інфікованих SARS-CoV-2 медиків – померли.

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В столиці запрацювали пункти збору використаних масок: адреси пунктів збору

У Києві відкрили спеціальні пункти, у яких можна віддати використані засоби захисту. Після збору спецзасоби герметично упаковують та вивозять. Спалювання використаних масок та рукавичок відбувається при температурі 1200 градусів Цельсія.

Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ назвали симптоми, які одразу вказують на інфікування коронавірусом

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що втрата відчуття смаку і нюху майже відразу вказують на коронавірусну хворобу.

Рейтинг симптомів, які зустрічаються найчастіше:

Лихоманка – зустрічається у 88% усіх хворих на коронавірус,

Сухий кашель у 67%,

Слабкість у 38%,

Ускладнення дихання у 18%,

Біль у горлі у 13%,

Головний біль у 13%,

Біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота від 5-10%.

МОЗ оновив правила виходу із самоізоляції для контактних осіб

Міністерство охорони здоров'я спростило алгоритм для виходу з самоізоляції для людей, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19. Досі для виходу з самоізоляції контактні особи на 14 день мали зробити ПЛР-тест. Однак цього тижня міністерство змінює алгоритм.

Важливо! Людина може завершити самоізоляцію на 14 день без проведення ПЛР, якщо не буде симптомів.

Крім того, тестування можуть зробити на 7-9 день ізоляції. Якщо результат буде негативний, людині дозволять завершити самоізоляцію раніше.

Ляшко назвав три фактори ідеальної вакцини проти COVID-19

За словами головного санітарного лікаря, на сьогодні у світі 33 вакцини проходять клінічні випробування, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

Ідеальна вакцина повинна відповідати трьом чинникам:

формувати надійну імунну відповідь;

викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;

не мати жодних серйозних побічних ефектів.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ пояснили, як має діяти роботодавець при виявленому випадку COVID-19

Працівнику не можна заборонити вийти на самоізоляцію, а також змусити робити ПЛР-тестування за власні гроші.

Роботодавець не має права не пускати свого працівника на самоізоляцію.

Людині, яка йде на самоізоляцію, сімейний лікар повинен відкрити лікарняний. Самоізоляція має тривати не менше ніж 14 днів. Також працівника не можна змусити платити гроші за ПЛР-тестування у приватних лабораторіях.

Новини про коронавірус у світі 2 вересня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 25 935 511 хворих на коронавірус. Натомість 18 217 094 пацієнти вже одужали. Але 861 217 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 258 028;

Бразилія – 3 952 790;

Індія – 3 773 483;

Росія – 1 005 000;

Перу – 657 129.

У Гонконгу почалось масове тестування на COVID-19

Будь-хто з жителів мегаполіса може прийти в один зі 100 пунктів забору біологічного матеріалу і безкоштовно здати аналізи. Результати обіцяють вже за кілька годин. У такий спосіб влада Гонконгу хоче встановити реальний масштаб поширення вірусу у місті. Адже багато людей можуть бути асимптоматичними носіями коронавірусу.

Не ходиш у масці – йди на поле: так в Туркменістані карають порушників карантину

У місті Мари на півдні Туркменістану карають за появу у громадському місці без маски. Громадян, які не можуть сплатити штраф, поліція примусово відправляє на виправні роботи на поле бавовни.

Поліція посилила контроль на вулицях міста та організовує рейди на спеціальних автобусах. Під час них затримують осіб без масок і відвозять їх у поліцейські відділення. Штраф за відсутність маски становить 60 манатів (17 доларів).

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Дослідження та останні розробки щодо COVID-19

США не розроблятимуть вакцину від COVID-19 спільно з ВООЗ

Сполучені Штати Америки не прийматимуть участь у міжнародній розробці вакцини від COVID-19. Таке рішення аргументують тим, що країна втратила довіру до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У США планують зосередитися на власних розробках вакцини від коронавірусу.

В автобусі одна хвора на коронавірус людина заразила десятки інших пасажирів

У Китаї людина в автобусі заразила десятки інших пасажирів, які сиділи далеко від неї. Це чергове підтвердження того, що COVID-19 таки може поширюватись повітрям.

Спочатку організації охорони здоров’я не розглядали можливість того, що коронавірус може поширюватись просто через дихання. Втім, у вчених з'являлося все більше доказів і ВООЗ таки довелось це визнати.

Наскільки сильно мутував коронавірус SASR-CoV-2: нові дані

Генетичний аналіз показав, що коронавірус не надто мутував з грудня 2019 року. Це означає, що вакцини проти коронавірусу таки може бути достатньо для боротьби з пандемією.

Вчені зазначили, що новий штам коронавірусу D614G швидко поширився від початку пандемії. Але науковці не змогли це зв'язати з адаптаційними змінами.

Що нового виявили вчені? Від початку пандемії вчені аналізували 18 514 незалежних послідовностей геному вірусу, зібраних зі зразків громадян 84 країн, та сканували їх на наявність змін. Аналіз показав низькі оцінки генетичної диференціації після початкового спалаху. Це вказує на таке, що досі геном SARS-CoV-2 еволюціонував випадковим процесом, а не шляхом адаптації до людських господарів.

Імунітет від COVID-19: вчені вивчили його швидкоплинність

Антитіла до коронавірусної інфекції зберігаються в організмі людини щонайменше чотири місяці після встановлення діагнозу. Вчені заявляють, що вони не зникають так швидко, як припускали раніше.

Якщо вакцина може стимулювати вироблення стійких антитіл, як це робить природна інфекція, це дає надію на те, що "імунітет до цього непередбачуваного і дуже заразного вірусу не може бути швидкоплинним".

Apple випустила iOS 13.7 з поліпшеною системою повідомлень про COVID-19

Apple опублікувала фінальні збірки iOS 13.7 і iPadOS 13.7. Нова технологія Exposure Notifications Express покликана забезпечити повідомленнями користувачів про потенційні зараження COVID-19/

Смартфони з підтримкою технології збирають знеособлені дані (ключі) від смартфонів поблизу через Bluetooth Low Energy. Якщо стає відомо, що хтось із користувачів системи заразився COVID-19, всі користувачі, з якими пов'язували його пристрій в останні 14 днів, отримають сповіщення про можливе зараження.