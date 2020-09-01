В Україні виявили 123 303 хворих на коронавірус. В мера Тернополя діагностували COVID-19. Українці можуть знову відвідувати Болгарію. Ryanair скасував майже всі рейси в Україну в другій половині вересня. Після зараження коронавірусом помер тринадцятий президент Індії Мукерджі. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 1 вересня

Від учора коронавірусну інфекцію діагностували у 2 088 мешканців України. На жаль, за минулу добу померли ще 48 хворих. Натомість видужали – 688 пацієнтів.

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Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській (+262) та Одеській (+211) областях. Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (+193), Тернопільській (+180), Івано-Франківській (+169), Чернівецькій (+117) областях, а також у Києві (+176).

За минулу добу українські лабораторії провели 42 068 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, з них 22 627 тестів виконали методом ПЛР, а решті 19 441 – методом ІФА.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 123 303 українців, 57 802 з яких вже одужали. На жаль, 2 605 пацієнтів померли від ускладнень або внаслідок супутніх захворювань. Відтак, в країні залишається 62 896 активних хворих – це пацієнти, які ще продовжують своє лікування.

Коронавірус в Україні: статистика по областях

Львівська область – 14 703 (+193);

Київ – 13 546 (+176);

Чернівецька область – 10 420 (+117)

Рівненська область – 9 269 (+87)

Івано-Франківська область – 9 348 (+169);

Харківська область – 9 338 (+262);

Закарпатська область – 7 600 (+84);

Одеська область – 7 494 (+211);

Тернопільська область – 6 194 (+180);

Київська область – 5 755 (+86);

Волинська область – 5 223 (+52);

Вінницька область – 4 044 (+51);

Житомирська область – 3 382 (+80);

Хмельницька область – 2 519 (+38);

Дніпропетровська область – 2 398 (+49);

Чернігівська область – 1 941 (+47);

Запорізька область – 1 627 (+31);

Черкаська область – 1 594 (+21);

Сумська область – 1 532 (+62);

Донецька область – 1 448 (+30)

Миколаївська область – 1 284 (+32);

Кіровоградська область – 816 (+2);

Полтавська область – 808 (+19);

Херсонська область – 400 (+4);

Луганська область – 320 (+5).

Скільки громадян померли від коронавірусу:

Львівська область – 702 (+8);

Чернівецька область – 284 (+5);

Закарпатська область – 263 (+1);

Івано-Франківська область – 219 (+4);

Харківська область – 207 (+3);

Київ – 213 (+5);

Рівненська область – 131 (+1);

Волинська область – 121 (+2);

Одеська область – 108 (+6);

Київська область – 97 (+1);

Вінницька область – 85 (+2);

Тернопільська область – 72 (+1);

Житомирська область – 68(+3);

Дніпропетровська область – 49 (+2);

Кіровоградська область – 46(+1);

Хмельницька область – 46 (+1);

Черкаська область – 38;

Миколаївська область – 29 (+1);

Запорізька область – 25;

Сумська область – 24;

Чернігівська область – 22;

Донецька область – 21;

Полтавська область – 20;

Херсонська область – 12;

Луганська область – 3(+1)

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Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ виявили 28 нових випадків зараження COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють 647 людей. 1 087 військових вже подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 543 військових і працівників ЗСУ. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 96 людей.

За останню добу у лавах ЗСУ виявили 28 нових випадків зараження COVID-19. Наразі у Збройних силах хворіють 647 людей. 1 087 військових вже подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 543 військових і працівників ЗСУ. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 96 людей. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус підтвердили у 101 медпрацівника. Натомість від початку року хворобу виявили у 11 362 медичних працівників. Відомо про щонайменше 7,7 тисячі випадків одужання серед працівників медичної сфери та про понад 60 смертей від хвороби. Втім, МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли конкретні дані за цими показниками. Тож точна кількість одужалих та померлих медиків невідома.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 1 вересня 18 регіонів України не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Не готові до послаблень:

Київ; Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Івано-Франківська область; Київська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Полтавська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Чернівецька область; Чернігівська область.



Показники станом на 1 вересня / Дані МОЗ

Коли вакцину проти COVID-19 зможуть масово застосовувати в Україні

За словами головного санлікаря країна Віктора Ляшка, вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 для масового використання може з’явитися на початку березня 2021 року.

Наразі невідомо, чия це буде вакцина. Найбільшого прогресу, виходу на третій етап клінічних досліджень, досягли шість вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

три китайські вакцини;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Мер Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом

Голова Тернопільської міської ради Сергій Надал підхопив коронавірус. Він каже, що почувається нормально, а потреби в госпіталізації немає. Має лише деякі незначні симптоми, зокрема біль у горлі. Тому лікується вдома на самоізоляції. За словами Надала, він та його заступники регулярно здають тести на COVID-19 протягом останніх п'яти місяців. Він уточнив, що ніхто з членів його команди та співробітників наразі не інфікований.

З 1 вересня українці знову можуть безперешкодно відвідувати Болгарію

Нове рішення болгарського уряду визначає, що з першого дня осені 2020 року українці зможуть відвідувати Болгарію без проходження ПЛР-тестування на коронавірус і 14-денної самоізоляції. Попередньо визначено, що ці обмеження будуть зняті щонайменше з 1 до 30 вересня. Надалі їх можуть продовжити.

Степанов прокоментував рішення КСУ про неконституційність карантину

Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення уряду й парламенту щодо запровадження карантину. Втім глава МОЗ Максим Степанов переконаний, що в цьому рішенні немає нічого про компетенцію міністерства в цьому питанні.

Нині в країні діє ідеальна модель адаптивного карантину. Його посилюють в регіонах у залежності від рівня епідеміологічної небезпеки. Повернення до жорткого карантину можливе тільки в тому разі, якщо показники МОЗ погіршаться у всіх регіонах,

– пояснив Степанов.

До теми КСУ визнав неконституційними певні положення щодо карантину: деталі

Ryanair скасував майже всі рейси в Україну в другій половині вересня

Один із найбільших у світі лоукостерів Ryanair скасував майже всі авіарейси в Україну в другій половині вересня. Раніше низку рейсів в Україну скасували у Wizz Air та МАУ. Авіакомпанія поки не анонсувала скасування рейсів. Водночас у системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси. Які саме, читайте за посиланням.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 1 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі виявили 25 503 783 хворих на коронавірус. Натомість 16 838 293 пацієнтів вже одужали. Але 851 045 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 031 287;

Бразилія – 3 908 272;

Індія – 3 691 166;

Росія – 997 072;

Перу – 647 166.

Після зараження коронавірусом помер тринадцятий президент Індії Мукерджі

Відомий індійський політик Пранаб Мукерджі, який до 2017 року навіть був президентом держави, помер 31 серпня. За три тижні до цього в нього виявили коронавірус після госпіталізації. Втім наразі невідомо, чи причиною смерті Мукерджі стала саме коронавірусна хвороба.

Дослідження, прогнози, вакцини та розробки, що стосуються COVID-19

50% ефективності: у ВООЗ розповіли, якою повинна бути вакцина проти коронавірусу

Головний наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан заявила, що головний критерій вакцини проти коронавірусу – безпечність. А ось ефективність вакцини повинна бути не менше ніж 50%. За її словами, реєстрація препаратів з ефективністю 30% і нижче небажана.

Шмигаль заявив, що до кінця вересня в Україні щодня реєструватимуть 3 тисячі хворих на COVID-19

Нині в Україні щодня фіксують від 2 до 2,5 тисяч випадків захворювання на COVID-19. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в країні до кінця вересня або початку жовтня очікують добовий приріст інфікованих коронавірусом близько 3 тисяч. За словами прем'єра, таке зростання кількості захворювань може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80%.