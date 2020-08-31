За минулу добу в Україні підтвердили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, загалом з початку епідемії кількість хворих зросла до 121 215. Стало відомо, що діти можуть тижнями "носити" вірус SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 31 серпня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на сьогодні, 31 серпня, в Україні зареєстрували 2 141 нового хворого на коронавірус. Натомість від початку пандемії в Україні виявили 121 115 інфікованих SARS-CoV-2. 57 114 людей одужали, 2 557 пацієнтів померли.

Коронавірус в областях України 31 серпня:

Вінницька область – 3993 (+45);

Волинська область – 5471 (+54);

Дніпропетровська область – 2349 (+43);

Донецька область – 1418 (+2);

Житомирська область – 3302 (+89);

Закарпатська область – 7516 (+60);

Запорізька область – 1596 (+38);

Івано-Франківська область – 9179 (+165);

Кіровоградська область – 814 (+4);

Київ – 13370 (+277);

Київська область – 5669 (+89);

Львівська область – 14510 (+154);

Луганська область – 315 (+3);

Миколаївська область – 1252 (+83);

Одеська область – 7283 (+189);

Полтавська область – 789 (+19);

Рівненська область – 9182 (+84);

Сумська область – 1470 (+14);

Тернопільська область – 6014 (+149);

Харківська область – 9076 (+187);

Херсонська область – 396 (+4);

Хмельницька область – 2481 (+79);

Чернівецька область – 10303 (+158);

Черкаська область – 1573 (+35);

Чернігівська область – 1894 (+117). За минулу добу в країні провели 18 162 досліджень на виявлення коронавірусної SARS-СoV-2. З них 14 109 методом ПЛР, а ще 4 053 – методом ІФА. Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19 Львівська область – 394 (+5);

Чернівецька область – 279 (+2);

Закарпатська область – 262 (+3);

Івано-Франківська область – 215 (+1);

Харківська область – 204 (+1);

Київ – 208 (+6);

Рівненська область – 130 (+1);

Волинська область – 119 (+2);

Одеська область – 102;

Київська область – 96;

Вінницька область – 83 (+2);

Тернопільська область – 71 (+2);

Житомирська область – 65;

Дніпропетровська область – 47;

Кіровоградська область – 45;

Хмельницька область – 45 (+2);

Черкаська область – 38;

Миколаївська область – 28 (+2);

Запорізька область – 25;

Сумська область – 24;

Чернігівська область – 22;

Донецька область – 21;

Полтавська область – 20;

Херсонська область – 12 (+1);

Луганська область – 2. COVID-19 у ЗСУ За останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 7 нових випадків інфікування COVID-19. Це на 30 випадків менше, ніж за попередню добу. Станом на 31 серпня у Збройних силах хворіють 638 людей. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. Наразі хворіють 638 осіб. Коронавірус серед українських медиків За минулу добу COVID-19 підтвердили у 95 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 11 059 медичних працівників, натомість понад 7,7 тисячі з них одужали. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,7%. Читайте також Створили захисні маски з коноплі Чи тестуватимуть вчителів і учнів на COVID-19, якщо в класі виявлять хворих Міністр охорони здоров’я заявив, що він не бачить сенсу у тестуванні вчителів та учнів на коронавірус після контакту з хворими в школі. Тому, швидше за все, цього робити не будуть. Проте, за словами Степанова, остаточно це визначатиме лікар-епідеміолог. Тут, зокрема, все залежить від того, наскільки близькими були контакти.

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Новини про коронавірус у світі 31 серпня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 25 236 758 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 16 624 629 пацієнтів вже одужали. Але 846 606 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 997 163

Бразилія – 3 862 311

Індія – 3 542 733

Росія – 992 402

Перу – 639 435



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Діти тижнями можуть переносити коронавірус без симптомів

Діти можуть тижнями "носити" вірус SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання.

Про це йдеться у новому дослідженні вчених з Південної Кореї, у якому містилися дані про 91 інфіковану дитину, що хворіли в період з 18 лютого по 31 березня.

20 з цих дітей (22%) не мали симптомів захворювання під час перебігу хвороби. Ще 18 дітей (20%) спершу переносили коронавірус без жодних ознак, але пізніше симптоми таки проявилися.

Але більш ніж половина з них, а саме 71 дитина (78%) мали симптоми захворювання, зокрема: лихоманку, кашель, діарею, біль у животі та втрату нюху чи смаку. Тривалість симптомів відрізнялася. У декого вони могли тривати 1 день, а в когось і 36 днів.