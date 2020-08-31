Новини про коронавірус 31 серпня: 2141 новий випадок в Україні, дослідження про COVID-19 у дітей
За минулу добу в Україні підтвердили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, загалом з початку епідемії кількість хворих зросла до 121 215. Стало відомо, що діти можуть тижнями "носити" вірус SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 31 серпня
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Статистика поширення COVID-19
Станом на сьогодні, 31 серпня, в Україні зареєстрували 2 141 нового хворого на коронавірус. Натомість від початку пандемії в Україні виявили 121 115 інфікованих SARS-CoV-2. 57 114 людей одужали, 2 557 пацієнтів померли.
Коронавірус в областях України 31 серпня:
- Вінницька область – 3993 (+45);
- Волинська область – 5471 (+54);
- Дніпропетровська область – 2349 (+43);
- Донецька область – 1418 (+2);
- Житомирська область – 3302 (+89);
- Закарпатська область – 7516 (+60);
- Запорізька область – 1596 (+38);
- Івано-Франківська область – 9179 (+165);
- Кіровоградська область – 814 (+4);
- Київ – 13370 (+277);
- Київська область – 5669 (+89);
- Львівська область – 14510 (+154);
- Луганська область – 315 (+3);
- Миколаївська область – 1252 (+83);
- Одеська область – 7283 (+189);
- Полтавська область – 789 (+19);
- Рівненська область – 9182 (+84);
- Сумська область – 1470 (+14);
- Тернопільська область – 6014 (+149);
- Харківська область – 9076 (+187);
- Херсонська область – 396 (+4);
- Хмельницька область – 2481 (+79);
- Чернівецька область – 10303 (+158);
- Черкаська область – 1573 (+35);
- Чернігівська область – 1894 (+117).
За минулу добу в країні провели 18 162 досліджень на виявлення коронавірусної SARS-СoV-2. З них 14 109 методом ПЛР, а ще 4 053 – методом ІФА.
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 394 (+5);
- Чернівецька область – 279 (+2);
- Закарпатська область – 262 (+3);
- Івано-Франківська область – 215 (+1);
- Харківська область – 204 (+1);
- Київ – 208 (+6);
- Рівненська область – 130 (+1);
- Волинська область – 119 (+2);
- Одеська область – 102;
- Київська область – 96;
- Вінницька область – 83 (+2);
- Тернопільська область – 71 (+2);
- Житомирська область – 65;
- Дніпропетровська область – 47;
- Кіровоградська область – 45;
- Хмельницька область – 45 (+2);
- Черкаська область – 38;
- Миколаївська область – 28 (+2);
- Запорізька область – 25;
- Сумська область – 24;
- Чернігівська область – 22;
- Донецька область – 21;
- Полтавська область – 20;
- Херсонська область – 12 (+1);
- Луганська область – 2.
COVID-19 у ЗСУ
За останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 7 нових випадків інфікування COVID-19. Це на 30 випадків менше, ніж за попередню добу. Станом на 31 серпня у Збройних силах хворіють 638 людей.
На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. Наразі хворіють 638 осіб.
Коронавірус серед українських медиків
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 95 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 11 059 медичних працівників, натомість понад 7,7 тисячі з них одужали. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,7%.
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Чи тестуватимуть вчителів і учнів на COVID-19, якщо в класі виявлять хворих
Міністр охорони здоров’я заявив, що він не бачить сенсу у тестуванні вчителів та учнів на коронавірус після контакту з хворими в школі. Тому, швидше за все, цього робити не будуть.
Проте, за словами Степанова, остаточно це визначатиме лікар-епідеміолог. Тут, зокрема, все залежить від того, наскільки близькими були контакти.
Новини про коронавірус у світі 31 серпня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 25 236 758 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 16 624 629 пацієнтів вже одужали. Але 846 606 хворих померли від ускладнень.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 5 997 163
- Бразилія – 3 862 311
- Індія – 3 542 733
- Росія – 992 402
- Перу – 639 435
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Діти тижнями можуть переносити коронавірус без симптомів
Діти можуть тижнями "носити" вірус SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання.
Про це йдеться у новому дослідженні вчених з Південної Кореї, у якому містилися дані про 91 інфіковану дитину, що хворіли в період з 18 лютого по 31 березня.
20 з цих дітей (22%) не мали симптомів захворювання під час перебігу хвороби. Ще 18 дітей (20%) спершу переносили коронавірус без жодних ознак, але пізніше симптоми таки проявилися.
Але більш ніж половина з них, а саме 71 дитина (78%) мали симптоми захворювання, зокрема: лихоманку, кашель, діарею, біль у животі та втрату нюху чи смаку. Тривалість симптомів відрізнялася. У декого вони могли тривати 1 день, а в когось і 36 днів.