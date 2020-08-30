За минулу добу в Україні зареєстрували 2 096 нових хворих на коронавірус. Також в Україні до 20% хворих на коронавірусну інфекцію потребують госпіталізації. В Еквадорі підтвердили новий випадок повторного інфікування COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 30 серпня

Читайте також Новини про коронавірус 29 серпня: ріст хворих в Україні, у США говорять про повторне зараження

Статистика поширення COVID-19

Станом на сьогодні, 30 серпня, в Україні зареєстрували 2 096 нових хворих на коронавірус.

Натомість від початку пандемії в Україні виявили 119 074 інфікованих SARS-CoV-2. 56 734 людини одужали, 2 527 пацієнтів померли.

Коронавірус в областях України 30 серпня:

Львівська область – 14 356 (+188)

Київ – 13 093 (+109)

Чернівецька область – 10 145 (+148)

Рівненська область – 9098 (+79)

Івано-Франківська область – 9014 (+171)

Харківська область – 8889 (+198)

Закарпатська область – 7456 (+71)

Одеська область – 7094 (+173)

Тернопільська область – 5865 (+160)

Київська область – 5580 (+91)

Волинська область – 5417 (+47)

Вінницька область – 3948 (+76)

Житомирська область – 3213 (+58)

Хмельницька область – 2402 (+105)

Дніпропетровська область – 2306 (+70)

Чернігівська область – 1777 (+32)

Запорізька область – 1558 (+38)

Черкаська область – 1538 (+56)

Сумська область – 1456 (+58)

Донецька область – 1416 (+47)

Миколаївська область – 1169 (+51)

Кіровоградська область – 810 (+15)

Полтавська область – 770 (+32)

Херсонська область – 392 (+6)

Луганська область – 312 (+17) Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19 Львівська область – 389 (+3)

Чернівецька область – 277 (+3)

Закарпатська область – 259

Івано-Франківська область – 214 (+2)

Харківська область – 203 (+4)

Київ – 202 (+9)

Рівненська область – 129 (+2)

Волинська область – 117

Одеська область – 102

Київська область – 96 (+1)

Вінницька область – 81 (+1)

Тернопільська область – 69 (+3)

Житомирська область – 65 (+4)

Дніпропетровська область – 47 (+1)

Кіровоградська область – 45

Хмельницька область – 43

Черкаська область – 38

Миколаївська область – 26 (+1)

Запорізька область – 25

Сумська область – 24

Чернігівська область – 22

Донецька область – 21 (+1)

Полтавська область – 20

Херсонська область – 11

Луганська область – 2

Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Коронавірус серед українських медиків За минулу добу COVID-19 підтвердили у 95 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 11 059 медичних працівників, натомість понад 7,7 тисячі з них одужали. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,7%. COVID-19 у ЗСУ За останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 37 нових випадків інфікування COVID-19. Це на 9 випадків менше, ніж за попередню добу. Станом на 30 серпня у Збройних силах хворіють 633 людини. У Збройних силах України коронавірус побороли вже 1 066 людей. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. Наразі хворіють 633 особи. Україна забезпечена апаратами ШВЛ Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для пацієнтів з важким перебігом коронавірусної інфекції. За його словами штучна вентиляція легенів – не засіб лікування, а необхідність, коли вже розвивається дихальна недостатність, "коли без ШВЛ людина не може жити". "Звичайно, це дуже важкий перебіг хвороби і дуже висока летальність пацієнтів, які підключені до ШВЛ", – додав глава МОЗ. В Україні 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації В Україні в середньому до 20% хворих на коронавірусну інфекцію потребують госпіталізації. "Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. В середньому до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації", – сказав глава МОЗ. Степанов пояснив, що розрахунки ведуться щодо даних щотижневої статистики. За минулу добу госпіталізовано 357 осіб. Новини про коронавірус у світі 29 серпня Статистика поширення COVID-19 Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 25 036 838 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 16 446 912 пацієнтів вже одужали. Але 843 194 хворих померли від ускладнень. Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: США – 5 962 057

Бразилія – 3 846 153

Індія – 3 542 733

Росія – 987 470

Перу – 639 435

Як користуватися літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу Мігранти покусали медиків і військових в Італії

У військовому шпиталі Рима мігранти з Нігерії намагалися уникнути проходження карантину через позитивний тест на коронавірус. Після відмови відпустити їх нігерійці атакували медичний персонал.

Дві жінки й чоловік з Нігерії спершу хотіли, аби їх виписали з лікарні, де вони перебували через позитивний тест на COVID-19.

Під час бійки з агресивними пацієнтами постраждали як італійські лікарі, так і військові. Конфлікт вдалося зупинити карабінерам, які прибули на місце. Мігранти під час бійки не лише били кулаками, але й кусалися. Приводом для обурення нігерійців стала виписка іншого пацієнта, 16-річного хлопця з Бангладешу, який отримав негативний результат тесту на коронавірус.

В Еквадорі підтвердили випадок повторного зараження коронавірусом

Про випадок реінфікування коронавірусом повідомили науковці Еквадору. Раніше про це заявляли Сполучені штати, Китай та кілька європейських країн.

У вказаного хворого виявили два різні штами коронавірусу. У травні хвороба пройшла у легкій формі. Однак вже у серпні симптоми були помірними. Водночас у липні результат тесту на COVID-19 був негативним.

Також еквадорські дослідники зазначили, що під час другого інфікування у пацієнта зафіксували підвищення рівня імуноглобуліну (IgG) у відповідь на вірус. Це свідчить про те, що у його організмі вже були антитіла.

Спалах в Індії

Індія вже давно входить у першу п'ятірку країн за кількістю хворих на коронавіруc COVID-19.

26 серпня в країні зафіксували 85 687 нових випадків зараження, а 27 серпня – 77 266. 28 серпня там виявили 76 472 нових хворих на коронавірус, а 29 серпня підтвердили ще 78 761 випадок інфікування.

Відтак, 26, 27 та 29 серпня в Індії зареєстрували більше нових випадків інфікування коронавірусом, ніж у США 16 липня, коли в країні виявили рекордну кількість нових хворих – 77 255. Станом на 30 серпня загальна кількість хворих на коронавірус в Індії – 3 542 733. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 63 498 людей. Натомість 2 713 933 пацієнтам вдалося подолали недугу.

Казахстанську вакцину проти коронавірусу допустили до клінічних випробувань

Всесвітня організація охорони здоров’я включила казахстанську вакцину до відповідного списку.

У список ВООЗ потрапило 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідницькими інститутами з таких країн як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.

За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться у фазі 1/2 клінічного випробування.