За минулу добу в Україні виявили 2481 нового хворого на COVID-19. Загалом з початку епідемії кількість випадків сягнула 116 978. У США вперше зафіксували повторний випадок інфікування. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 29 серпня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на сьогодні, 29 серпня, в Україні зареєстрували 2 481 новий хворий на коронавірус. Натомість від початку пандемії в Україні виявили 116 978 інфікованих SARS-CoV-2. 56 138 людей одужали, 2 492 пацієнти померли.

Коронавірус в областях України 29 серпня:

Львівська область – 14 168 (+190)

Київ – 12 984 (+265)

Чернівецька область – 9997 (+142)

Рівненська область – 9019 (+98)

Івано-Франківська область – 8843 (+182)

Харківська область – 8691 (+247)

Закарпатська область – 7385 (+83)

Одеська область – 6921 (+170)

Тернопільська область – 5705 (+227)

Київська область – 5489 (+92)

Волинська область – 5370 (+50)

Вінницька область – 3872 (+72)

Житомирська область – 3155 (+92)

Хмельницька область – 2297 (+103)

Дніпропетровська область – 2236 (+74)

Чернігівська область – 1745 (+69)

Запорізька область – 1520 (+33)

Черкаська область – 1482 (+92)

Сумська область – 1398 (+37)

Донецька область – 1369 (+51)

Миколаївська область – 1118 (+41)

Кіровоградська область – 795 (+5)

Полтавська область – 738 (+33)

Херсонська область – 386 (+12)

Луганська область – 295 (+21)

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 386 (+5)

Чернівецька область – 274 (+1)

Закарпатська область – 259 (+5)

Івано-Франківська область – 212 (+4)

Харківська область – 199 (+2)

Київ – 193 (+6)

Рівненська область – 127 (+1)

Волинська область – 117 (+1)

Одеська область – 102 (+3)

Київська область – 95 (+2)

Вінницька область – 80

Тернопільська область – 66 (+2)

Житомирська область – 61

Дніпропетровська область – 46 (+1)

Кіровоградська область – 45

Хмельницька область – 43 (+2)

Черкаська область – 38

Запорізька область – 25

Миколаївська область – 25 (+2)

Сумська область – 24 (+2)

Чернігівська область – 22

Донецька область – 20

Полтавська область – 20

Херсонська область – 11 (+2)

Луганська область – 2

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COVID-19 у ЗСУ

За останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 46 нових випадків інфікування COVID-19. Це на 6 випадків менше, ніж за попередню добу. Станом на 29 серпня у Збройних силах хворіють 602 людини.У Збройних силах України коронавірус побороли вже 1 058 людей.

На жаль, зафіксували й шість летальних випадків.

Наразі хворіють 602 людей. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебуває 701 військовий. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 57 осіб.



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Захворюваність в окупованому Криму

За минулу добу в Криму виявили 76 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих на окупованому півострові зросла до 2 347 осіб.

Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.

У пологовому будинку на Київщині спалах коронавірусу

На 2 тижні на карантин закрили пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі. До закладу 26 серпня потрапила породілля з коронавірусом. Мешканку Ворзеля доставили у лікарні через загрозу переривання вагітності.

У жінки була температура та всі ознаки вірусної інфекції. Експрес-тест на коронавірус був негативним. Медики ухвалили рішення негайно оперувати пацієнтку і зробили їй кесарів розтин. Вже після цього жінку помістили в ізолятор і повідомили, що їй потрібно здати ПЛР-тест.

У коло контактних осіб потрапили одразу 10 медиків. Усі вони пішли на самоізоляцію. У той час у пологовому перебували 20 вагітних. Усім зроблять ПЛР-тестування. Жінок, які були на збереженні, відправили додому під нагляд сімейних лікарів.



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Новини про коронавірус у світі 29 серпня

Статистика поширення COVID-19

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 24 960 203 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 17 342 286 пацієнтів вже одужали. Але 842 286 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 097 763

Бразилія – 3 812 605

Індія – 3 477 250

Росія – 985 346

Перу – 629 961

У Франції заговорили про новий жорсткий карантин

Кількість нових хворих на COVID-19 у Франції збільшується щодня. Тому у Франції заговорили про впровадження нового жорсткого карантину у країні.

Президент Франції Еммануель Макрон зауважимо, що новий карантин можуть ввести, коли буде друга хвиля коронавірусу. Водночас політик пообіцяв зробити все можливе, щоб запобігти цьому. Він сказав, що "теоретично нічого не можна виключити", говорячи про можливість введення жорсткого карантину.

Макрон додав, що уряд виступає за регіональні заходи щодо припинення спалахів COVID-19.

У Польщі кількість нових випадків COVID-19 за добу скоротилася

У Польщі за добу, 28 серпня, виявили 759 випадків коронавірусної інфекції. Кількість хворих у країні продовжує зростати, але нових випадків хвороби фіксують дедалі менше.

Станом на 29 серпня кількість активних хворих в країні становить 18 671 особа, що на 6 осіб менше, ніж добою раніше.

У США вперше зафіксували повторне зараження коронавірусу

У людини, ім’я якої не розкривається, 18 квітня вперше діагностували коронавірус. До 27 квітня у жителя Невади зникли симптоми. Тоді два тести, проведені 9 і 25 травня, дали негативний результат.

Однак 28 травня пацієнт знову захворів і у нього розвинулася більш тяжка форма захворювання, викликана COVID-19. У результатах дослідження йдеться, що друге зараження відрізняється від першого.

На думку авторів, повторне інфікування коронавірусом зустрічається рідко. Додамо, що це четвертий підтверджений випадок повторного зараження в світі. Перший випадок зареєстрували вчені з Гонконгу, ще два підтвердили в Нідерландах і Бельгії.

Додамо, що дослідження наразі не є рецензованим.