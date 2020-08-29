За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2481 нового больного COVID-19. Всего с начала эпидемии количество случаев достигло 116 978. В США впервые зафиксировали повторный случай инфицирования. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 29 августа

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на сегодня, 29 августа, в Украине зарегистрировали 2 481 нового больного коронавирусом. С начала пандемии в Украине обнаружили 116 978 инфицированных SARS-CoV-2. 56 138 человек выздоровели, 2 492 пациента умерли.

Коронавирус в областях Украины 29 августа:

Львовская область – 14 168 (+190)

Киев – 12 984 (+265)

Черновицкая область – 9997 (+142)

Ровненская область – 9019 (+98)

Ивано – Франковская область – 8843 (+182)

Харьковская область – 8691 (+247)

Закарпатская область – 7385 (+83)

Одесская область – 6921 (+170)

Тернопольская область – 5705 (+227)

Киевская область – 5489 (+92)

Волынская область – 5370 (+50)

Винницкая область – 3872 (+72)

Житомирская область – 3155 (+92)

Хмельницкая область – 2297 (+103)

Днепропетровская область – 2236 (+74)

Черниговская область – 1745 (+69)

Запорожская область – 1520 (+33)

Черкасская область – 1482 (+92)

Сумская область – 1398 (+37)

Донецкая область – 1369 (+51)

Николаевская область – 1118 (+41)

Кировоградская область – 795 (+5)

Полтавская область – 738 (+33)

Херсонская область – 386 (+12)

Луганская область – 295 (+21)

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 386 (+5)

Черновицкая область – 274 (+1)

Закарпатская область – 259 (+5)

Ивано – Франковская область – 212 (+4)

Харьковская область – 199 (+2)

Киев – 193 (+6)

Ровненская область – 127 (+1)

Волынская область – 117 (+1)

Одесская область – 102 (+3)

Киевская область – 95 (+2)

Винницкая область – 80

Тернопольская область – 66 (+2)

Житомирская область – 61

Днепропетровская область – 46 (+1)

Кировоградская область – 45

Хмельницкая область – 43 (+2)

Черкасская область – 38

Запорожская область – 25

Николаевская область – 25 (+2)

Сумская область – 24 (+2)

Черниговская область – 22

Донецкая область – 20

Полтавская область – 20

Херсонская область – 11 (+2)

Луганская область – 2

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COVID-19 в ВСУ

За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 46 новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 6 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. По состоянию на 29 августа в Вооруженных силах болеют 602 человека. В Вооруженных силах Украины коронавирус побороли уже 1 058 человек.

К сожалению, зафиксировали шесть летальных исходов.

Сейчас болеют 602 человека. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находится 701 военный. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 57 человек.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

Заболеваемость в оккупированном Крыму

За минувшие сутки в Крыму выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных на оккупированном полуострове возросло до 2 347 человек.

Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.

В роддоме Киевской области вспышка коронавируса

На 2 недели на карантин закрыли роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле. В заведение 26 августа попала роженица с коронавирусом. Жительницу Ворзеля доставили в больницу из-за угрозы прерывания беременности.

У женщины была температура и все признаки вирусной инфекции. Экспресс-тест на коронавирус был отрицательным. Медики приняли решение немедленно оперировать пациентку и сделали ей кесарево сечение. Уже после этого женщину поместили в изолятор и сообщили, что ей нужно сдать ПЦР-тест.

В круг контактных лиц попали сразу 10 медиков. Все они пошли на самоизоляцию. В то время в роддоме находились 20 беременных. Всем сделают ПЦР-тестирование. Женщин, которые были на сохранении, отправили домой под надзор семейных врачей.

Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 августа

Статистика распространения COVID-19

Согласно данным сайта Worldometers, от начала пандемии в мире зарегистрировали 24 960 203 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 17 342 286 пациентов уже выздоровели. Но 842 286 больных умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 097 763

Бразилия – 3 812 605

Индия – 3 477 250

Россия – 985 346

Перу – 629 961

Во Франции заговорили о новом жестком карантине

Количество новых больных COVID-19 во Франции увеличивается ежедневно. Поэтому во Франции заговорили о внедрении нового жесткого карантина в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новый карантин могут ввести, когда будет вторая волна коронавируса. В то же время политик пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить это. Он сказал, что "теоретически ничего нельзя исключить", говоря о возможности введения жесткого карантина.

Макрон добавил, что правительство выступает за региональные меры по прекращению вспышек COVID-19.

В Польше количество новых случаев COVID-19 за сутки сократилось

В Польше за сутки, 28 августа, обнаружили 759 случаев коронавирусной инфекции. Количество заболевших в стране продолжает расти, но новых случаев болезни фиксируют все меньше.

По состоянию на 29 августа количество активных больных в стране составляет 18 671 человек, что на 6 человек меньше, чем сутки ранее.

В США впервые зафиксировали повторное заражение коронавирусом

У человека, имя которого не раскрывается, 18 апреля впервые диагностировали коронавирус. К 27 апреля у жителя Невады исчезли симптомы. Тогда два теста, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат.

Однако 28 мая пациент снова заболел и у него развилась более тяжелая форма заболевания, вызванная COVID-19. В результатах исследования говорится, что второе заражение отличается от первого.

По мнению авторов, повторное инфицирование коронавирусом встречается редко. Добавим, что это четвертый подтвержденный случай повторного заражения в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии.

Добавим, что исследование пока не является рецензированным.