Новости о коронавирусе 29 августа: рост больных в Украине, в США говорят о повторном заражении
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2481 нового больного COVID-19. Всего с начала эпидемии количество случаев достигло 116 978. В США впервые зафиксировали повторный случай инфицирования. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 29 августа
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на сегодня, 29 августа, в Украине зарегистрировали 2 481 нового больного коронавирусом. С начала пандемии в Украине обнаружили 116 978 инфицированных SARS-CoV-2. 56 138 человек выздоровели, 2 492 пациента умерли.
Коронавирус в областях Украины 29 августа:
- Львовская область – 14 168 (+190)
- Киев – 12 984 (+265)
- Черновицкая область – 9997 (+142)
- Ровненская область – 9019 (+98)
- Ивано – Франковская область – 8843 (+182)
- Харьковская область – 8691 (+247)
- Закарпатская область – 7385 (+83)
- Одесская область – 6921 (+170)
- Тернопольская область – 5705 (+227)
- Киевская область – 5489 (+92)
- Волынская область – 5370 (+50)
- Винницкая область – 3872 (+72)
- Житомирская область – 3155 (+92)
- Хмельницкая область – 2297 (+103)
- Днепропетровская область – 2236 (+74)
- Черниговская область – 1745 (+69)
- Запорожская область – 1520 (+33)
- Черкасская область – 1482 (+92)
- Сумская область – 1398 (+37)
- Донецкая область – 1369 (+51)
- Николаевская область – 1118 (+41)
- Кировоградская область – 795 (+5)
- Полтавская область – 738 (+33)
- Херсонская область – 386 (+12)
- Луганская область – 295 (+21)
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 386 (+5)
- Черновицкая область – 274 (+1)
- Закарпатская область – 259 (+5)
- Ивано – Франковская область – 212 (+4)
- Харьковская область – 199 (+2)
- Киев – 193 (+6)
- Ровненская область – 127 (+1)
- Волынская область – 117 (+1)
- Одесская область – 102 (+3)
- Киевская область – 95 (+2)
- Винницкая область – 80
- Тернопольская область – 66 (+2)
- Житомирская область – 61
- Днепропетровская область – 46 (+1)
- Кировоградская область – 45
- Хмельницкая область – 43 (+2)
- Черкасская область – 38
- Запорожская область – 25
- Николаевская область – 25 (+2)
- Сумская область – 24 (+2)
- Черниговская область – 22
- Донецкая область – 20
- Полтавская область – 20
- Херсонская область – 11 (+2)
- Луганская область – 2
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COVID-19 в ВСУ
За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 46 новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 6 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. По состоянию на 29 августа в Вооруженных силах болеют 602 человека. В Вооруженных силах Украины коронавирус побороли уже 1 058 человек.
К сожалению, зафиксировали шесть летальных исходов.
Сейчас болеют 602 человека. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находится 701 военный. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 57 человек.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала
Заболеваемость в оккупированном Крыму
За минувшие сутки в Крыму выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных на оккупированном полуострове возросло до 2 347 человек.
Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.
В роддоме Киевской области вспышка коронавируса
На 2 недели на карантин закрыли роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле. В заведение 26 августа попала роженица с коронавирусом. Жительницу Ворзеля доставили в больницу из-за угрозы прерывания беременности.
У женщины была температура и все признаки вирусной инфекции. Экспресс-тест на коронавирус был отрицательным. Медики приняли решение немедленно оперировать пациентку и сделали ей кесарево сечение. Уже после этого женщину поместили в изолятор и сообщили, что ей нужно сдать ПЦР-тест.
В круг контактных лиц попали сразу 10 медиков. Все они пошли на самоизоляцию. В то время в роддоме находились 20 беременных. Всем сделают ПЦР-тестирование. Женщин, которые были на сохранении, отправили домой под надзор семейных врачей.
Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 29 августа
Статистика распространения COVID-19
Согласно данным сайта Worldometers, от начала пандемии в мире зарегистрировали 24 960 203 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 17 342 286 пациентов уже выздоровели. Но 842 286 больных умерли от осложнений.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 097 763
- Бразилия – 3 812 605
- Индия – 3 477 250
- Россия – 985 346
- Перу – 629 961
Во Франции заговорили о новом жестком карантине
Количество новых больных COVID-19 во Франции увеличивается ежедневно. Поэтому во Франции заговорили о внедрении нового жесткого карантина в стране.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что новый карантин могут ввести, когда будет вторая волна коронавируса. В то же время политик пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить это. Он сказал, что "теоретически ничего нельзя исключить", говоря о возможности введения жесткого карантина.
Макрон добавил, что правительство выступает за региональные меры по прекращению вспышек COVID-19.
В Польше количество новых случаев COVID-19 за сутки сократилось
В Польше за сутки, 28 августа, обнаружили 759 случаев коронавирусной инфекции. Количество заболевших в стране продолжает расти, но новых случаев болезни фиксируют все меньше.
По состоянию на 29 августа количество активных больных в стране составляет 18 671 человек, что на 6 человек меньше, чем сутки ранее.
В США впервые зафиксировали повторное заражение коронавирусом
У человека, имя которого не раскрывается, 18 апреля впервые диагностировали коронавирус. К 27 апреля у жителя Невады исчезли симптомы. Тогда два теста, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат.
Однако 28 мая пациент снова заболел и у него развилась более тяжелая форма заболевания, вызванная COVID-19. В результатах исследования говорится, что второе заражение отличается от первого.
По мнению авторов, повторное инфицирование коронавирусом встречается редко. Добавим, что это четвертый подтвержденный случай повторного заражения в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии.
Добавим, что исследование пока не является рецензированным.