В Украине подтвердили 2 481 новый случай инфицирования коронавирусом
По состоянию на 29 августа в Украине зафиксировано 116 978 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 116 978 случаев инфицирования COVID-19. 2 492 человека умерли от осложнений – из них 41 человек умер за последние сутки.
К счастью, 56 138 человек выздоровели. По состоянию на 29 августа в Украине зафиксировано 58 348 активных случаев.
Коронавирус в Украине: статистика по областям
- Львовская область – 14 168 (+190)
- Киев – 12984 (+265)
- Черновицкая область – 9997 (+142)
- Ровненская область – 9019 (+98)
- Ивано-Франковская область – 8843 (+182)
- Харьковская область – 8691 (+247)
- Закарпатская область – 7385 (+83)
- Одесская область – 6921 (+170)
- Тернопольская область – 5705 (+227)
- Киевская область – 5489 (+92)
- Волынская область – 5370 (50)
- Винницкая область – 3872 (+72)
- Житомирская область – 3155 (+92)
- Хмельницкая область – 2297 (+103)
- Днепропетровская область – 2236 (+74)
- Черниговская область – 1745 (+69)
- Запорожская область – 1520 (+33)
- Черкасская область – 1482 (+92)
- Сумская область – 1398 (+37)
- Донецкая область – 1369 (+51)
- Николаевская область – 1118 (41)
- Кировоградская область – 795 (+5)
- Полтавская область – 738 (+33)
- Херсонская область – 386 (+12)
- Луганская область – 295 (+21)
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