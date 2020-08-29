По состоянию на 29 августа в Украине зафиксировано 116 978 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 116 978 случаев инфицирования COVID-19. 2 492 человека умерли от осложнений – из них 41 человек умер за последние сутки.

К счастью, 56 138 человек выздоровели. По состоянию на 29 августа в Украине зафиксировано 58 348 активных случаев.

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