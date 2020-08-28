Запрет въезда иностранцам в Украину будет действовать с сегодняшнего дня, с полуночи. Такое решение связано с увеличением заболеваемости СOVID-19. Количество больных в Украине превысило 114 тысяч, но в правительстве заверили, что возвращаться к жесткому карантину страна не будет. В мире более 24 миллионов инфицированных. Это последние новости коронавируса SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 28 августа

Заболеваемость COVID-19

За прошедшие сутки в Украине 2 438 человек заболели коронавирусом. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни от вчера 48 украинцев. Зато выздоровели – 866.

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Всего с начала эпидемии в стране заразились 114 497 человек, 2 451 больной умер, 55 083 жители выздоровели. Активных больных COVID-19 в Украине – 56 963 человека.

Статистика распространения коронавируса в областях:

Львовская область – 13 978 (+215)

Киев – 12719 (+251)

Черновицкая область – 9855 (+155)

Ровненская область – 8921 (+103)

Ивано-Франковская область – 8661 (+176)

Харьковская область – 8444 (+242)

Закарпатская область – 7302 (+77)

Одесская область – 6751 (+214)

Тернопольская область – 5478 (+233)

Киевская область – 5397 (+92)

Волынская область – 5320 (+52)

Винницкая область – 3800 (+64)

Житомирская область – 3063 (+65)

Хмельницкая область – 2194 (+92)

Днепропетровская область – 2162 (+67)

Черниговская область – 1676 (+58)

Запорожская область – 1487 (+33)

Черкасская область – 1390 (+72)

Сумская область – 1361 (+59)

Донецкая область – 1318 (+40)

Николаевская область – 1077 (+37)

Кировоградская область – 790 (+10)

Полтавская область – 705 (+10)

Херсонская область – 374 (+11)

Луганская область – 274 (+10)

Смертность от COVID-19

Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксировали в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 381 (+7)

Черновицкая область – 273 (+3)

Закарпатская область – 254 (+2)

Ивано-Франковская область – 208 (+4)

Харьковская область – 197 (+1)

Киев – 187 (+9)

Ровненская область – 126 (+2)

Волынская область – 116

Одесская область – 99 (+6)

Киевская область – 93 (+2)

Винницкая область – 80 (+3)

Тернопольская область – 64 (+3)

Житомирская область – 61

Кировоградская область – 45

Днепропетровская область – 45 (+1)

Хмельницкая область – 41

Черкасская область – 38

Запорожская область – 25

Николаевская область – 23 (+1)

Черниговская область – 22

Сумская область – 22 (+2)

Донецкая область – 20

Полтавская область – 20 (+2)

Херсонская область – 9

Луганская область – 2

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 52 новых случая инфицирования COVID-19. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. По состоянию на 28 августа в Вооруженных силах болеют 593 человека. Побороли коронавирус сейчас уже 1 023 военных. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 691 военный.

: за последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 52 новых случая инфицирования COVID-19. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. По состоянию на 28 августа в Вооруженных силах болеют 593 человека. Побороли коронавирус сейчас уже 1 023 военных. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 691 военный. COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили в 122 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 10 964 медицинских работников, зато более 7,7 тысячи из них выздоровели. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,7%. Известно также о по меньшей мере 60 летальных случаях среди медработников в результате осложнений коронавирусной болезни.

Актуально о карантине в Украине по состоянию на 28 августа

С 3 августа Минздрав разделил Украину на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую, красную. В каждой зоне действуют специальные ограничения. 27 числа состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, и по ее итогам карантинные зоны в Украине обновили.

Последние обновления:

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом расширили красную зону.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в красную зону, в частности, попали такие крупные города как Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог, Измаил. А Луцк и Сумы стали "оранжевыми". Ранее все находились в других зонах.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с начала суток 31 августа.

В Ивано-Франковске усилили карантин: что под запретом

С 1 сентября не будут работать детсады и школы. Общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок. В то же время предприниматели Ивано-Франковска возмутились таким решением, они выступили категорически против ограничений.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддерживает предпринимателей. Он считает решение отнести город к красной зоне "абсолютно политическим".

Правительство не будет вводить жесткий карантин повторно

Жесткие ограничительные меры в случае второй волны распространения COVID-19 в Украине не будут внедрять, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабмин не будет рассматривать такую возможность. Взамен в Украине продолжает действовать адаптивный карантин и локализация всплесков заболевания.

Въезд иностранцам в Украину запретили уже сегодня

Кабмин решил закрыть границы для иностранцев не с 29 августа, как планировалось ранее, а уже с полуночи 28 августа. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 27 августа.

Такое решение связано с увеличением заболеваемости СOVID-19. Запрет продлится 30 дней, он будет действовать до 28 сентября.

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МАУ отменяет часть рейсов из-за запрета въезда иностранцев

В сумме общего текущего пассажиропотока процент перевозимых иностранцев составляет примерно 60%.

С 14 сентября компания полностью отменяет рейсы:

Киев – Запорожье (OZH) – Киев;

Киев – Мадрид (MAD) – Киев;

Киев – Барселона (BCN) – Киев;

Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);

Киев – Женева (GVA) – Киев;

Киев – Дели (DEL) – Киев;

Киев – Берлин (TXL) – Киев;

Киев – Кишинев (KIV) – Киев;

Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).

Сократят частоты по таким маршрутам:

Киев – Одесса (ODS) – Киев;

Киев – Париж (CDG) – Киев;

Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;

Киев – Брюссель (BRU) – Киев;

Киев – Дубай (DXB) – Киев;

Киев – Стамбул (IST) – Киев;

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.

Важно! Что же касается обратного, то украинцы тоже не могут свободно путешествовать, страна находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса.

Украинцам открыты 45 стран мира, но до сих пор не из Евросоюза

Граждане Украины не могут свободно путешествовать в любую страну мира. Несмотря на это, для украинцев уже открыты границы 45 стран, однако среди них ни одной из ЕС.

На сегодня к списку "разрешенных" добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан. Однако одна страна закрылась от Украины: Тунис решил не пускать украинских туристов и внес наше государство в красную зону.

Страны открыты для украинцев по состоянию на 28 августа:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Судан

Сьерра-Леоне

Руанда

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамы

Ливан

Болгария

Словения

ОАЭ

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия



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Новости коронавирус в мире 28 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 24 661 985 инфицированных SARS-CoV-2. При этом 17 117 850 пациентов уже выздоровели. Но 836 346 больных умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 048 404

Бразилия – 3 764 493

Индия – 3 392 295

Россия – 980 405

Южная Африка – 618 286

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Тест, который ученые назвали CRISPR-COVID, позволяет с высокой производительностью обнаруживать вирус SARS-CoV-2.

CRISPR-COVID обладает такой же чувствительностью, что и mNGS, но результат появляется уже через 40 минут. В случае массового производства стоимость материалов для нового теста будет менее 70 центов.

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