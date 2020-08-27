В Украине зарегистрировали 112 059 больных коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерло 49 пациентов с COVID-19 – это больше всего с начала пандемии. Минздрав определил три области, находящиеся под угрозой вспышки коронавируса. В школах Киева проведут первый звонок. В Египте для туристов откроют пирамиды и музеи. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 августа.

Новости о коронавирусе в Украины 27 августа

Со вчерашнего дня COVID-19 диагностировали у 1 974 жителей Украины. Зато выздоровели 763 больных. Также за минувшие сутки зарегистрировали 49 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом – это самый большой суточный прирост смертности с начала пандемии.

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Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (+220), Харьковской (+218) и Львовской (+203) областях. Также более 100 новых больных в Одесской (+185), Ивано-Франковской (+164), Черновицкой (+159) и Тернопольской (+141) областях.

С января 2020 года в Украине обнаружили 112 059 больных коронавирусом, 55 439 из которых до сих пор лечатся. 54 217 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, 2 403 инфицированных умерли.

Коронавирус в областях Украины

Львовская область – 13 763 (+203);

Киев – 12 468 (+220);

Черновицкая область – 9 700 (+159);

Ровненская область – 8 818 (+81);

Ивано-Франковская область – 8 485 (+164);

Харьковская область – 8 202 (+218);

Закарпатская область – 7 225 (+82);

Одесская область – 6 537 (+185);

Волынская область – 5 268 (+47);

Киевская область – 5 305 (+94);

Тернопольская область – 5 245 (+141);

Винницкая область – 3 736 (+59);

Житомирская область – 2 998 (+39);

Днепропетровская область – 2 095 (+40);

Хмельницкая область – 2 102 (+40);

Черниговская область – 1 618 (+48);

Запорожская область – 1 454 (+15);

Черкасская область – 1 318 (+13);

Сумская область – 1 302 (+33);

Донецкая область – 1 278 (+22);

Николаевская область – 1 040 (+17);

Кировоградская область – 780 (+9);

Полтавская область – 695 (+11);

Херсонская область – 363 (+17);

Луганская область – 264 (+17).

Смертность от COVID-19 по областям

Львовская область – 374 (+7);

Черновицкая область – 270 (+5);

Закарпатская область – 252 (+3);

Ивано-Франковская область – 204 (+4);

Харьковская область – 196 (+5);

Киев – 178 (+4);

Ровненская область – 124 (+3);

Волынская область – 116 (+2);

Одесская область – 93 (+3);

Киевская область – 91 (+6);

Винницкая область – 77 (+1);

Житомирская область – 61 (+1);

Тернопольская область – 61;

Кировоградская область – 45;

Днепропетровская область – 44 (+2);

Черкасская область – 38;

Хмельницкая область – 41;

Запорожская область – 26 (+1);

Черниговская область – 22;

Сумская область – 20;

Николаевская область – 22 (+1);

Донецкая область – 20;

Полтавская область – 18 (+1);

Херсонская область – 9;

Луганская область – 2.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : Со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 47 военных. Зато с начала пандемии болезнь преодолели 960 военнослужащих. К сожалению, в рядах ВСУ зарегистрировано 6 летальных случаев вследствие коронавируса. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 687 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции заканчивается у 231 человека.

: Со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 47 военных. Зато с начала пандемии болезнь преодолели 960 военнослужащих. К сожалению, в рядах ВСУ зарегистрировано 6 летальных случаев вследствие коронавируса. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 687 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции заканчивается у 231 человека. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 137 работников медицинской сферы, в результате чего общее количество инфицированных медиков выросло до 10 842. Более 7,7 тысячи из них уже выздоровели, но более 60 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В психоневрологическом интернате на Буковине вспышка COVID-19

В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы, что в Черновицкой области, зафиксировали вспышку COVID-19. Там обнаружили уже 11 больных. Еще у 5 подозревают наличие заболевания – они ожидают заключения врачей. В интернате уверяют, что больных с тяжелым течением нет. Всего в заведении находится 187 взрослых подопечных.

Минздрав определил три области, которые находятся под угрозой вспышки коронавируса

Алгоритмы Министерства здравоохранения для усиления карантина более или менее показывают действительность. Вместе с тем, медики параллельно отслеживают динамику для выяснения причин роста заболеваемости. В Черкассах, Чернигове и Запорожье начала расти заболеваемость. Впрочем, оснований для усиления карантина еще нет.

В Украине обновили рекомендации по погребению умерших от COVID-19

4 августа Минздрав упростил алгоритм захоронения умерших от коронавируса. Теперь мешки для захоронения используют только в том случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Заворачивать такое тело необходимо для того, чтобы избежать потенциального распространения брызг.

В школах Киева проведут первый звонок

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский рассказал, что 1 сентября во всех столичных школах первый звонок таки состоится. По его словам, все учебные заведения уже готовы. Закуплены все необходимые дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца и жидкое мыло. Также он добавил, что будут открыты все возможные входы заведений, чтобы различные классы могли заходить отдельно. Ранее председатель Держпродспоживслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, но с соблюдением всех норм и правил и только если школа расположена в "зеленой" или "желтой" зонах.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 27 августа

Согласно данным аппарата СНБО Украины, с начала пандемии в мире зарегистрировали 24 198 963 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 15 820 317 пациентов уже выздоровели. Но 826 321 больной умер от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 823 685;

Бразилия – 3 717 156;

Индия – 3 310 234;

Россия – 972 972;

Южная Африка – 615 701.

КНДР будет бороться с коронавирусом пулями: границу с Китаем теперь строго охраняют

КНДР усилила контроль на границе с Китаем, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Следовательно, теперь военные имеют право стрелять на поражение, если кто-то приблизится к границе страны на расстояние 1 километра. В КНДР считают, что враги попытаются занести инфекцию в их страну.

Еврокомиссар Фил Хоган ушел в отставку из-за нарушения карантина

Еврокомиссар Фил Хоган, которого избрали по квоте Ирландии, ушел в отставку из-за нарушения требований карантина. Накануне Хоган посетил ужин в гольф-клубе, на котором присутствовали 80 гостей. Он отметил, что руководство не настаивало на его отставке. Но признался, что сожалеет о своем поступке, который вызвал для коллег из Еврокомиссии много неприятностей.

В "Челси" вспышка коронавируса после отдыха футболистов в Греции

Лондонский "Челси" отправил четырех игроков команды на карантин. В изоляции находятся четыре футболиста: защитник Фикайо Томори, полузащитники Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и форвард Тэмми Абрахам. Все четверо провели отпуск на греческом острове Миконос. По возвращении никто из них не прибыл на тренировочную базу. В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в команде есть несколько случаев заражения.

В Египте для туристов откроют пирамиды и музеи

Власти Египта разрешили посещать культурные достопримечательности с 1 сентября. В частности, откроют доступ в музеи и пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. На первом этапе снятия ограничений объекты будут работать с максимальной загрузкой в ​​50%. Предполагается, что Каирский музей сможет обслуживать до 200 посетителей в час, другие музеи – до сотни, а пирамиды – до 15 человек.