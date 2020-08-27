Новости о коронавирусе 27 августа: рекордное количество смертей, первый звонок в школах Киева
В Украине зарегистрировали 112 059 больных коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерло 49 пациентов с COVID-19 – это больше всего с начала пандемии. Минздрав определил три области, находящиеся под угрозой вспышки коронавируса. В школах Киева проведут первый звонок. В Египте для туристов откроют пирамиды и музеи. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 августа.
Новости о коронавирусе в Украины 27 августа
Со вчерашнего дня COVID-19 диагностировали у 1 974 жителей Украины. Зато выздоровели 763 больных. Также за минувшие сутки зарегистрировали 49 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом – это самый большой суточный прирост смертности с начала пандемии.
Днем ранее Новости о коронавирусе 26 августа: в Украине продлили карантин и запретили въезд иностранцам
Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (+220), Харьковской (+218) и Львовской (+203) областях. Также более 100 новых больных в Одесской (+185), Ивано-Франковской (+164), Черновицкой (+159) и Тернопольской (+141) областях.
Коронавирус в областях Украины
- Львовская область – 13 763 (+203);
- Киев – 12 468 (+220);
- Черновицкая область – 9 700 (+159);
- Ровненская область – 8 818 (+81);
- Ивано-Франковская область – 8 485 (+164);
- Харьковская область – 8 202 (+218);
- Закарпатская область – 7 225 (+82);
- Одесская область – 6 537 (+185);
- Волынская область – 5 268 (+47);
- Киевская область – 5 305 (+94);
- Тернопольская область – 5 245 (+141);
- Винницкая область – 3 736 (+59);
- Житомирская область – 2 998 (+39);
- Днепропетровская область – 2 095 (+40);
- Хмельницкая область – 2 102 (+40);
- Черниговская область – 1 618 (+48);
- Запорожская область – 1 454 (+15);
- Черкасская область – 1 318 (+13);
- Сумская область – 1 302 (+33);
- Донецкая область – 1 278 (+22);
- Николаевская область – 1 040 (+17);
- Кировоградская область – 780 (+9);
- Полтавская область – 695 (+11);
- Херсонская область – 363 (+17);
- Луганская область – 264 (+17).
Смертность от COVID-19 по областям
- Львовская область – 374 (+7);
- Черновицкая область – 270 (+5);
- Закарпатская область – 252 (+3);
- Ивано-Франковская область – 204 (+4);
- Харьковская область – 196 (+5);
- Киев – 178 (+4);
- Ровненская область – 124 (+3);
- Волынская область – 116 (+2);
- Одесская область – 93 (+3);
- Киевская область – 91 (+6);
- Винницкая область – 77 (+1);
- Житомирская область – 61 (+1);
- Тернопольская область – 61;
- Кировоградская область – 45;
- Днепропетровская область – 44 (+2);
- Черкасская область – 38;
- Хмельницкая область – 41;
- Запорожская область – 26 (+1);
- Черниговская область – 22;
- Сумская область – 20;
- Николаевская область – 22 (+1);
- Донецкая область – 20;
- Полтавская область – 18 (+1);
- Херсонская область – 9;
- Луганская область – 2.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: Со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 47 военных. Зато с начала пандемии болезнь преодолели 960 военнослужащих. К сожалению, в рядах ВСУ зарегистрировано 6 летальных случаев вследствие коронавируса. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 687 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции заканчивается у 231 человека.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 137 работников медицинской сферы, в результате чего общее количество инфицированных медиков выросло до 10 842. Более 7,7 тысячи из них уже выздоровели, но более 60 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В психоневрологическом интернате на Буковине вспышка COVID-19
В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы, что в Черновицкой области, зафиксировали вспышку COVID-19. Там обнаружили уже 11 больных. Еще у 5 подозревают наличие заболевания – они ожидают заключения врачей. В интернате уверяют, что больных с тяжелым течением нет. Всего в заведении находится 187 взрослых подопечных.
Минздрав определил три области, которые находятся под угрозой вспышки коронавируса
Алгоритмы Министерства здравоохранения для усиления карантина более или менее показывают действительность. Вместе с тем, медики параллельно отслеживают динамику для выяснения причин роста заболеваемости. В Черкассах, Чернигове и Запорожье начала расти заболеваемость. Впрочем, оснований для усиления карантина еще нет.
В Украине обновили рекомендации по погребению умерших от COVID-19
4 августа Минздрав упростил алгоритм захоронения умерших от коронавируса. Теперь мешки для захоронения используют только в том случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Заворачивать такое тело необходимо для того, чтобы избежать потенциального распространения брызг.
В школах Киева проведут первый звонок
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский рассказал, что 1 сентября во всех столичных школах первый звонок таки состоится. По его словам, все учебные заведения уже готовы. Закуплены все необходимые дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца и жидкое мыло. Также он добавил, что будут открыты все возможные входы заведений, чтобы различные классы могли заходить отдельно. Ранее председатель Держпродспоживслужбы Олег Рубан заверил, что линейки проводить можно, но с соблюдением всех норм и правил и только если школа расположена в "зеленой" или "желтой" зонах.
Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире 27 августа
Согласно данным аппарата СНБО Украины, с начала пандемии в мире зарегистрировали 24 198 963 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 15 820 317 пациентов уже выздоровели. Но 826 321 больной умер от осложнений.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 823 685;
- Бразилия – 3 717 156;
- Индия – 3 310 234;
- Россия – 972 972;
- Южная Африка – 615 701.
КНДР будет бороться с коронавирусом пулями: границу с Китаем теперь строго охраняют
КНДР усилила контроль на границе с Китаем, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Следовательно, теперь военные имеют право стрелять на поражение, если кто-то приблизится к границе страны на расстояние 1 километра. В КНДР считают, что враги попытаются занести инфекцию в их страну.
Еврокомиссар Фил Хоган ушел в отставку из-за нарушения карантина
Еврокомиссар Фил Хоган, которого избрали по квоте Ирландии, ушел в отставку из-за нарушения требований карантина. Накануне Хоган посетил ужин в гольф-клубе, на котором присутствовали 80 гостей. Он отметил, что руководство не настаивало на его отставке. Но признался, что сожалеет о своем поступке, который вызвал для коллег из Еврокомиссии много неприятностей.
В "Челси" вспышка коронавируса после отдыха футболистов в Греции
Лондонский "Челси" отправил четырех игроков команды на карантин. В изоляции находятся четыре футболиста: защитник Фикайо Томори, полузащитники Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и форвард Тэмми Абрахам. Все четверо провели отпуск на греческом острове Миконос. По возвращении никто из них не прибыл на тренировочную базу. В клубе не комментируют информацию о возможных положительных тестах футболистов, однако известно, что в команде есть несколько случаев заражения.
В Египте для туристов откроют пирамиды и музеи
Власти Египта разрешили посещать культурные достопримечательности с 1 сентября. В частности, откроют доступ в музеи и пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. На первом этапе снятия ограничений объекты будут работать с максимальной загрузкой в 50%. Предполагается, что Каирский музей сможет обслуживать до 200 посетителей в час, другие музеи – до сотни, а пирамиды – до 15 человек.