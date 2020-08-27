В Україні зареєстрували 112 059 хворих на коронавірус. За минулу добу в країні померло 49 пацієнтів з COVID-19 – це найбільше від початку пандемії. МОЗ визначило три області, які є під загрозою спалаху коронавірусу. У школах Києва проведуть перший дзвоник. В Єгипті для туристів відкриють піраміди та музеї. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 27 серпня

Від учора COVID-19 діагностували у 1 974 мешканців України. Натомість одужали 763 хворих. Також за минулу добу зареєстрували 49 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом – це найбільший добовий приріст смертності від початку пандемії.

Днем раніше Новини про коронавірус 26 серпня: в Україні продовжили карантин та заборонили в'їзд іноземцям

Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (+220), Харківській (+218) та Львівській (+203) областях. Також понад 100 нових хворих в Одеській (+185), Івано-Франківській (+164), Чернівецькій (+159) та Тернопільській (+141) областях.

Від січня 2020 року в Україні виявили 112 059 хворих на коронавірус, 55 439 з яких досі лікуються. 54 217 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, 2 403 інфікованих померли.

Коронавірус в областях України

Львівська область – 13 763 (+203);

Київ – 12 468 (+220) ;

Чернівецька область – 9 700 (+159);

Рівненська область – 8 818 (+81);

Івано-Франківська область – 8 485 (+164);

Харківська область – 8 202 (+218);

Закарпатська область – 7 225 (+82);

Одеська область – 6 537 (+185);

Волинська область – 5 268 (+47);

Київська область – 5 305 (+94);

Тернопільська область – 5 245 (+141);

Вінницька область – 3 736 (+59);

Житомирська область – 2 998 (+39);

Дніпропетровська область – 2 095 (+40);

Хмельницька область – 2 102 (+40);

Чернігівська область – 1 618 (+48);

Запорізька область – 1 454 (+15);

Черкаська область – 1 318 (+13);

Сумська область – 1 302 (+33) ;

Донецька область – 1 278 (+22);

Миколаївська область – 1 040 (+17);

Кіровоградська область – 780 (+9);

Полтавська область – 695 (+11);

Херсонська область – 363 (+17);

Луганська область – 264 (+17).

Смертність від COVID-19 по областях

Львівська область – 374 (+7);

Чернівецька область – 270 (+5);

Закарпатська область – 252 (+3);

Івано-Франківська область – 204 (+4);

Харківська область – 196 (+5);

Київ – 178 (+4);

Рівненська область – 124 (+3);

Волинська область – 116 (+2);

Одеська область – 93 (+3);

Київська область – 91 (+6);

Вінницька область – 77 (+1);

Житомирська область – 61 (+1);

Тернопільська область – 61;

Кіровоградська область – 45;

Дніпропетровська область – 44 (+2);

Черкаська область – 38;

Хмельницька область – 41;

Запорізька область – 26 (+1);

Чернігівська область – 22;

Сумська область – 20;

Миколаївська область – 22 (+1);

Донецька область – 20;

Полтавська область – 18 (+1);

Херсонська область – 9;

Луганська область – 2.

Коронавірус у Збройних силах України: Від учора COVID-19 виявили у 47 військових. Натомість від початку пандемії хворобу подолали 960 військовослужбовців. На жаль, у лавах ЗСУ зареєстровано 6 летальних випадків внаслідок коронавірусу. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 687 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 231 людини.

Від учора COVID-19 виявили у 47 військових. Натомість від початку пандемії хворобу подолали 960 військовослужбовців. На жаль, у лавах ЗСУ зареєстровано 6 летальних випадків внаслідок коронавірусу. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 687 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 231 людини. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували у 137 працівників медичної сфери, внаслідок чого загальна кількість інфікованих медиків зросла до 10 842. Понад 7,7 тисячі з них вже одужали, але більш ніж 60 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

У психоневрологічному інтернаті на Буковині спалах COVID-19

У психоневрологічному інтернаті в селі Нижні Станівці, що у Чернівецькій області, зафіксували спалах COVID-19. Там виявили вже 11 хворих. Ще у 5 підозрюють наявність захворювання – вони очікують на висновки лікарів. В інтернаті запевняють, що хворих з важким перебігом немає. Усього в закладі перебуває 187 дорослих підопічних.

МОЗ визначило три області, які є під загрозою спалаху коронавірусу

Алгоритми Міністерства охорони здоров'я для посилення карантину більш або менш показують дійсність. Разом з тим, медики паралельно відстежують динаміку, для з'ясування причин зростання захворюваності. В Черкасах, Чернігові та Запоріжжі почала зростати захворюваність. Втім, підстав для посилення карантину ще немає.

В Україні оновили рекомендації щодо поховання померлих від COVID-19

4 серпня МОЗ спростило алгоритм поховання померлих від коронавірусу. Тепер мішки для поховання використовують лише в тому випадку, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Загортати таке тіло необхідно для того, щоб уникнути потенційного поширення бризків.

У школах Києва проведуть перший дзвоник

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський розповів, що 1 вересня у всіх столичних школах перший дзвоник таки відбудеться. За його словами, всі навчальні заклади вже готові. Закуплені всі необхідні дезінфікуючі засоби, одноразові рушнички та рідке мило. Також він додав, що будуть відкриті всі можливі входи закладів, аби різні класи могли окремо заходити. Раніше голова Держпродспоживслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, але з дотримання всіх норм та правил і лише якщо школа розташована у "зеленій" або "жовтій" зонах.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

До теми Виплати лікарням, які працюють з COVID-19, можуть знизити через маніпуляції

Новини про коронавірус у світі 27 серпня

Згідно з даними апарату РНБО України , від початку пандемії у світі зареєстрували 24 198 963 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 15 820 317 пацієнтів вже одужали. Але 826 321 хворий помер від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 823 685;

Бразилія – 3 717 156;

Індія – 3 310 234;

Росія – 972 972;

Південна Африка – 615 701.

КНДР боротиметься з коронавірусом кулями: кордон з Китаєм тепер суворо охороняють

КНДР посилила контроль на кордоні з Китаєм, щоб запобігти поширенню COVID-19. Відтак, тепер військові мають право стріляти на ураження, якщо будь-хто наблизиться до кордону країни на відстань 1 кілометра. У КНДР вважають, що вороги спробують занести інфекцію в їхню країну.

Єврокомісар Філ Хоган пішов у відставку через порушення карантину

Єврокомісар Філ Хоган, якого обрали за квотою Ірландії, пішов у відставку через порушення вимог карантину. Напередодні Хоган відвідав вечерю у гольф-клубі, на якій були присутні 80 гостей. Він зауважив, що керівництво не наполягало на його відставці. Але зізнався, що шкодує про свій вчинок, який спричинив для колег із Єврокомісії багато неприємностей.

У "Челсі" спалах коронавірусу після відпочинку футболістів у Греції

Лондонський "Челсі" відправив чотирьох гравців команди на карантин. В ізоляції перебувають чотири футболісти: захисник Фікайо Томорі, півзахисники Крістіан Пулішіч, Мейсон Маунт і форвард Теммі Абрахам. Усі четверо провели відпустку на грецькому острові Міконос. Після повернення ніхто з них не прибув на тренувальну базу. У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в команді є кілька випадків зараження.

В Єгипті для туристів відкриють піраміди та музеї

Влада Єгипту дозволила відвідувати культурні пам'ятки з 1 вересня. Зокрема, відкриють доступ до музеїв та пірамід Гізи, храмових комплексів у Луксорі й Асуані. На першому етапі зняття обмежень об'єкти працюватимуть з максимальним завантаженням у 50%. Передбачається, що Каїрський музей зможе обслуговувати до 200 відвідувачів щогодини, інші музеї – до сотні, а піраміди – до 15 людей.