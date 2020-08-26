В Україні все ще висока захворюваність на COVID-19, так за минулу добу хворобу діагностували у 1 670 людей. Кількість пацієнтів з COVID-19, яких госпіталізують протягом тижня, за три місяці зросла втричі. У світі кількість інфікованих SARS-CoV-2 перевищила 24 мільйони, з них активних хворих – 6,6 мільйона. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 26 серпня

Від початку пандемії в Україні виявили 110 085 інфікованих коронавірусом, 1 670 з яких зареєстрували за минулу добу. Найбільше нових хворих зафіксували в Одеській (+186), Тернопільській (+181), Харківській (+177), Львівській (+171), Чернівецькій (+170) та Івано-Франківській (+167) областях. Натомість у столиці зареєстрували 95 нових випадків зараження.

Читайте також Від українського Уханя та тіл у мішках до фонду боротьби з COVID-19: як починалась епідемія

За минулу добу померли ще 36 пацієнтів з коронавірусом. Загалом, від січня 2020 року в Україні зареєстрували 2 354 померлих внаслідок COVID-19.

Від учора виписали 584 інфікованих. Внаслідок цього загальна кількість тих, що одужали, зросла до 53 454.

COVID-19 в областях України 26 серпня

Вінницька область – 3677 (+28);

Волинська область – 5221 (+34);

Дніпропетровська область – 2055 (+5);

Донецька область – 1256 (+18);

Житомирська область – 2959 (+36);

Закарпатська область – 7143 (+80);

Запорізька область – 1439 (+32);

Івано-Франківська область – 8321 (+167);

Кіровоградська область – 771 (+2);

м. Київ – 12248 (+95);

Київська область – 5211 (+96);

Львівська область – 13560 (+171);

Луганська область – 247 (+3);

Миколаївська область – 1023 (+19);

Одеська область – 6352 (+186);

Полтавська область – 684 (+7);

Рівненська область – 8737 (+93);

Сумська область – 1269 (+23);

Тернопільська область – 5104 (+181);

Харківська область – 7984 (+177);

Херсонська область – 346 (+9);

Хмельницька область – 2062 (+15);

Чернівецька область – 9541 (+170);

Черкаська область – 1305 (+5);

Чернігівська область – 1570 (+18).

Показник летальності 2,1%

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 367 (+3);

Чернівецька область – 265 (+4);

Закарпатська область – 249 (+1);

Івано-Франківська область – 200 (+4);

Харківська область – 191 (+5);

Київ – 174 (+2);

Рівненська область – 121 (+2);

Волинська область – 114 (+1);

Одеська область – 90 (+2);

Київська область – 85 (+1);

Вінницька область – 76 (+2);

Житомирська область – 60;

Тернопільська область – 61;

Кіровоградська область – 45;

Дніпропетровська область – 42;

Черкаська область – 38 (+1);

Хмельницька область – 41 (+3);

Запорізька область – 24;

Чернігівська область – 22;

Сумська область – 20;

Миколаївська область – 21 (+2);

Донецька область – 20;

Полтавська область – 17;

Херсонська область – 9 (+1);

Луганська область – 2 (+1).

Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 19 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 923 особи. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 784 військових. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 238 осіб.

За останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 19 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 923 особи. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 784 військових. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 238 осіб. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу COVID-19 підтвердили у 91 медпрацівника.Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 705 медичних працівників, натомість понад 7,7 тисячі з них одужали. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,7%. Також відомо про щонайменше 60 летальних випадків серед медиків унаслідок ускладнень COVID-19.

Карантин в Україні продовжили до 1 листопада

Уряд ухвалив рішення і продовжив карантин в Україні до 1 листопада 2020 року. Цього разу відтермінують обмеження на цілих два місяці поспіль. До того часу в Україні діятиме карантин у форматі поділу на чотири зони.

Кількість нових випадків стрімко росте, ситуацію потрібно тримати на контролі. Водночас кажуть: суворих нововведень, які були, наприклад, у квітні – не буде. Однак під закриття можуть потрапити нічні клуби і розважальні заклади.

Наразі адаптивний карантин в Україні діє до 31 серпня. Станом на 26 серпня Київ і ще 15 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Не готові до послаблень:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Від 24 серпня поділ України на зони набув чинності й кожній зоні будуть інші карантинні обмеження, до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки увійшли 14 міст та районів.

До теми Карантинне зонування України набуло чинності: хто в червоній зоні



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

У пологовому будинку Тернополя померла іноземка з коронавірусом

У неї підтвердили наявність COVID-19. Жінці було 29 років. Поки що немає інформації про те, чи мала вона якісь супутні захворювання. Також невідомо, коли у породіллі виявили наявність коронавірусу – до пологів чи посмертно. Лікарі змогли зберегти дитині життя.

Тимошенко – у важкому стані, проте не на ШВЛ

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, перебуває у критичному стані. Проте політикиню до апарату штучної вентиляції легень не під'єднували, про це заявили у політсилі.

За наявною інформацією, дочка Тимошенко – Євгенія та зять – Артур Чечоткін переносять хворобу в легкій формі.

Лише зараз у Нових Санжарах зафіксували коронавірус

У Нових Санжарах на Полтавщині підтвердили перший випадок COVID-19. Саме у Нові Санжари в лютому, на самому початку пандемії, відправили на обсервацію евакуйованих із китайського Уханя, де вперше у світі стався спалах коронавірусу. Через це у селищі виникли протести місцевих жителів.

Захворіла на коронавірус пенсіонерка, що повернулася після відпочинку з Західної України.

Новини про коронавірус у світі 26 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers., від початку пандемії у світі зареєстрували 24 091 252 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 16 633 048 пацієнтів одужали. Але 824 177 хворих померли від ускладнень.

Важливо У світі вже понад 24 мільйони людей хворих на COVID-19

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 956 160;

Бразилія – 3 674 176;

Індія – 3 239 096;

Росія – 970 865;

Південна Африка – 613 017.

COVID-19 в Китаї: у Пекіні не залишилось жодного інфікованого

У Пекіні повністю подолали COVID-19. Напередодні з лікарні виписали двох останніх інфікованих. Відтак вперше з початку пандемії в медичних установах китайської столиці не залишилося пацієнтів, хворих на коронавірус.

За офіційними даними, протягом всього часу розповсюдження пандемії COVID-19 в Пекіні виявили 935 хворих. З них з них 335 інфікувалися під час спалаху недуги, який стався в червні на гуртовомувому ринку "Сіньфаді". Наразі в місті діють послаблені карантинні заходи. Зокрема, носити захисні маски на вулиці – необов'язково.

120 мільйонів людей можуть втратити роботу: збитки у туризмі через COVID-19

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що пандемія коронавірусу може завдати суттєвих збитків туристичній галузі. За його розрахунками, туризм може втратити 120 мільйонів робочих місць.

Гутерреш наголосив, що саме туризм став однією з галузей, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.