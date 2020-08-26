В Украине все еще высокая заболеваемость COVID-19, за минувшие сутки болезнь диагностировали у 1 670 человек. Количество пациентов с COVID-19, которых госпитализируют в течение недели, за три месяца выросло втрое. В мире количество инфицированных SARS-CoV – 2 превысило 24 миллиона, из них активных больных – 6,6 миллиона. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 августа.

Новости коронавируса в Украине 26 августа

С начала пандемии в Украине обнаружили 110 085 инфицированных коронавирусом, 1 670 из которых зарегистрировали за минувшие сутки. Больше всего новых больных зафиксировали в Одесской (+186), Тернопольской (+181), Харьковской (+177), Львовской (+171), Черновицкой (+170) и Ивано-Франковской (+167) областях. Зато в столице зарегистрировали 95 новых случаев заражения.

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За минувшие сутки умерли еще 36 пациентов с коронавирусом. В общем, с января 2020 года в Украине зарегистрировали 2 354 умерших в результате COVID-19.

Со вчерашнего дня выписали 584 инфицированных. Вследствие этого общее число выздоровевших возросло до 53 454.

COVID-19 в областях Украины 26 августа

Винницкая область – 3677 (+28);

Волынская область – 5221 (+34);

Днепропетровская область – 2055 (+5);

Донецкая область – 1256 (+18);

Житомирская область – 2959 (+36);

Закарпатская область – 7143 (+80);

Запорожская область – 1439 (+32);

Ивано-Франковская область – 8321 (+167);

Кировоградская область – 771 (+2);

г. Киев – 12248 (+95);

Киевская область – 5211 (+96);

Львовская область – 13560 (+171);

Луганская область – 247 (+3);

Николаевская область – 1023 (+19);

Одесская область – 6352 (+186);

Полтавская область – 684 (+7);

Ровенская область – 8737 (+93);

Сумская область – 1269 (+23);

Тернопольская область – 5104 (+181);

Харьковская область – 7984 (+177);

Херсонская область – 346 (+9);

Хмельницкая область – 2062 (+15);

Черновицкая область – 9541 (+170);

Черкасская область – 1305 (+5);

Черниговская область – 1570 (+18).

Показатель летальности 2,1%

Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксированы в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 367 (+3);

Черновицкая область – 265 (+4);

Закарпатская область – 249 (+1);

Ивано-Франковская область – 200 (+4);

Харьковская область – 191 (+5);

Киев – 174 (+2);

Ровенская область – 121 (+2);

Волынская область – 114 (+1);

Одесская область – 90 (+2);

Киевская область – 85 (+1);

Винницкая область – 76 (+2);

Житомирская область – 60;

Тернопольская область – 61;

Кировоградская область – 45;

Днепропетровская область – 42;

Черкасская область – 38 (+1);

Хмельницкая область – 41 (+3);

Запорожская область – 24;

Черниговская область – 22;

Сумская область – 20;

Николаевская область – 21 (+2);

Донецкая область – 20;

Полтавская область – 17;

Херсонская область – 9 (+1);

Луганская область – 2 (+1).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 19 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего за время эпидемии от болезни выздоровели 923 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 784 военных. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 238 человек.

За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 19 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего за время эпидемии от болезни выздоровели 923 человека. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 784 военных. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 238 человек. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 91 медработника. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 10 705 медицинских работников, зато более 7,7 тысячи из них выздоровели. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,7%. Также известно про по меньшей мере 60 летальных исходах среди медиков вследствие осложнений COVID-19.

Карантин в Украине продлят до 1 ноября

Правительство хочет принять решение и продлить карантин в Украине до 1 ноября 2020 года. На этот раз отсрочат ограничения на целых два месяца подряд. К тому времени в Украине будет действовать карантин в формате разделения на четыре зоны.

Количество новых случаев стремительно растет, ситуацию нужно держать на контроле. В то же время говорят: суровых нововведений, которые были, например, в апреле – не будет. Однако под закрытие могут попасть ночные клубы и развлекательные заведения.

Сейчас адаптивный карантин в Украине действует до 31 августа. По состоянию на 26 августа Киев и еще 15 областей не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.

Не готовы к послаблениям:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Министерство здравоохранения с 3 августа поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. С 24 августа разделение Украины на зоны вступило в силу и в каждой зоне будут другие карантинные ограничения, в "красный" уровень эпидемиологической опасности вошли 14 городов и районов.

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Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала

В роддоме Тернополя умерла иностранка с коронавирусом

У нее подтвердили наличие COVID-19. Женщине было 29 лет. Пока нет информации о том, имела ли она какие-то сопутствующие заболевания. Также неизвестно, когда у роженицы обнаружили наличие коронавируса – до родов или посмертно. Врачи смогли сохранить ребенку жизнь.

Тимошенко – в тяжелом состоянии, однако не на ИВЛ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, находится в критическом состоянии. Однако политика к аппарату искусственной вентиляции легких не подсоединяли, об этом заявили в политсиле.

По имеющейся информации, дочь Тимошенко – Евгения и зять – Артур Чечеткин переносят болезнь в легкой форме.

Только сейчас в новых Санжарах зафиксировали коронавирус

В Новых Санжарах на Полтавщине подтвердили первый случай COVID-19. Именно в Новые Санжары в феврале, в самом начале пандемии, отправили на обсервацию эвакуированных из китайского Уханя, где впервые в мире произошла вспышка коронавируса. Из-за этого в поселке возникли протесты местных жителей.

Заболела коронавирусом пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины.

Новости коронавирус в мире 26 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 24 091 252 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 16 633 048 пациентов выздоровели. Но 824 177 больных умерли от осложнений.

Важно В мире уже более 24 миллионов человек больных COVID-19

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 956 160;

Бразилия – 3 674 176;

Индия – 3 239 096;

Россия – 970 865;

Южная Африка – 613 017.

COVID-19 в Китае: в Пекине не осталось ни одного инфицированного

В Пекине полностью преодолели COVID-19. Накануне из больницы выписали двух последних инфицированных. Поэтому впервые с начала пандемии в медицинских учреждениях китайской столицы не осталось пациентов, больных коронавирусом.

По официальным данным, в течение всего времени распространения пандемии COVID-19 в Пекине обнаружили 935 больных. Из них 335 инфицировались во время вспышки недуга, которая произошла в июне на оптовом рынке "Синьфади". Сейчас в городе действуют ослабленные карантинные мероприятия. В частности, носить защитные маски на улице – необязательно.

120 миллионов человек могут потерять работу: убытки в туризме из-за COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может нанести серьезный ущерб туристической отрасли. По его расчетам, туризм может потерять 120 миллионов рабочих мест.

Гутерреш отметил, что именно туризм стал одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирус.