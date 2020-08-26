26 августа количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире превысило 24 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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Всего с начала пандемии коронавируса умерло 822 тысяч человек, а выздоровели уже 16,5 миллионов больных. Активными остаются 6,6 миллиона случаев.

За минувшие сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев инфицирования. Больше всего в Индии – 67 тысяч, 47 тысяч – в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5 809 больных.

Больше всего случаев с начала пандемии зафиксировали в США – почти 6 миллионов, 3,6 миллиона в Бразилии, и 3,2 в Индии. Украина находится на 27 месте.



В мире 24 миллиона больных коронавирусом \ скриншот с worldometers.info