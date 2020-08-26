За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1 670 новых больных коронавирусом. Следовательно. по состоянию на утро 26 августа в стране зарегистрировано 110 845 инфицированных SARS-CoV-2.

Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране сообщает аппарат СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 110 085 инфицированных коронавирусом, 1 670 из которых зарегистрировали за минувшие сутки. Больше всего новых больных зафиксировали в Одесской (+186), Харьковской (+177), Львовской (+171), Черновицкой (+170) и Ивано-Франковской (+167) областях. В столице зарегистрировали 95 новых случаев заражения.

За минувшие сутки на территории страны умерли еще 36 пациентов с коронавирусом. В целом, с января 2020 года в Украине зарегистрировали 2 354 умерших вследствие COVID-19.

Со вчерашнего дня выписали 584 инфицированных. В результате общее количество выздоровевших возросло до 53 454.

COVID-19 в областях Украины 26 августа

Винницкая область – 3677 (+28)

Волынская область – 5221 (+34)

Днепропетровская область – 2055 (+5);

Донецкая область – 1256 (+18)

Житомирская область – 2959 (+36)

Закарпатская область – 7143 (+80)

Запорожская область – 1439 (+32)

Ивано-Франковская область – 8321 (+167)

Кировоградская область – 771 (+2)

г. Киев – 12248 (+95)

Киевская область – 5211 (+96)

Львовская область – 13560 (+171)

Луганская область – 247 (+3)

Николаевская область – 1023 (+19)

Одесская область – 6352 (+186)

Полтавская область – 684 (+7)

Ровненская область – 8737 (+93)

Сумская область – 1269 (+23)

Тернопольская область – 5104 (+181)

Харьковская область – 7984 (+177)

Херсонская область – 346 (+9);

Хмельницкая область – 2062 (+15)

Черновицкая область – 9541 (+170)

Черкасская область – 1305 (+5);

Черниговская область – 1570 (+18).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

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