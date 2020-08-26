В Украине обнаружили 1 670 новых больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1 670 новых больных коронавирусом. Следовательно. по состоянию на утро 26 августа в стране зарегистрировано 110 845 инфицированных SARS-CoV-2.
Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране сообщает аппарат СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 110 085 инфицированных коронавирусом, 1 670 из которых зарегистрировали за минувшие сутки. Больше всего новых больных зафиксировали в Одесской (+186), Харьковской (+177), Львовской (+171), Черновицкой (+170) и Ивано-Франковской (+167) областях. В столице зарегистрировали 95 новых случаев заражения.
За минувшие сутки на территории страны умерли еще 36 пациентов с коронавирусом. В целом, с января 2020 года в Украине зарегистрировали 2 354 умерших вследствие COVID-19.
Со вчерашнего дня выписали 584 инфицированных. В результате общее количество выздоровевших возросло до 53 454.
COVID-19 в областях Украины 26 августа
- Винницкая область – 3677 (+28)
- Волынская область – 5221 (+34)
- Днепропетровская область – 2055 (+5);
- Донецкая область – 1256 (+18)
- Житомирская область – 2959 (+36)
- Закарпатская область – 7143 (+80)
- Запорожская область – 1439 (+32)
- Ивано-Франковская область – 8321 (+167)
- Кировоградская область – 771 (+2)
- г. Киев – 12248 (+95)
- Киевская область – 5211 (+96)
- Львовская область – 13560 (+171)
- Луганская область – 247 (+3)
- Николаевская область – 1023 (+19)
- Одесская область – 6352 (+186)
- Полтавская область – 684 (+7)
- Ровненская область – 8737 (+93)
- Сумская область – 1269 (+23)
- Тернопольская область – 5104 (+181)
- Харьковская область – 7984 (+177)
- Херсонская область – 346 (+9);
- Хмельницкая область – 2062 (+15)
- Черновицкая область – 9541 (+170)
- Черкасская область – 1305 (+5);
- Черниговская область – 1570 (+18).
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