В Україні виявили 1 670 нових хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні виявили 1 670 нових хворих на коронавірус. Відтак, станом на ранок 26 серпня в країні зареєстровано 110 845 інфікованих SARS-CoV-2.
Про епідеміологічну ситуацію з коронавірусом в країні повідомляє апарат РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні виявили 110 085 інфікованих коронавірусом, 1 670 з яких зареєстрували за минулу добу. Найбільше нових хворих зафіксували в Одеській (+186), Харківській (+177), Львівській (+171), Чернівецькій (+170) та Івано-Франківській (+167) областях. Натомість у столиці зареєстрували 95 нових випадків зараження.
За минулу добу на території країни померли ще 36 пацієнтів з коронавірусом. Загалом, від січня 2020 року в Україні зареєстрували 2 354 померлих внаслідок COVID-19.
Від учора виписали 584 інфікованих. Внаслідок цього загальна кількість тих, що одужали, зросла до 53 454.
COVID-19 в областях України 26 серпня
- Вінницька область – 3677 (+28);
- Волинська область – 5221 (+34);
- Дніпропетровська область – 2055 (+5);
- Донецька область – 1256 (+18);
- Житомирська область – 2959 (+36);
- Закарпатська область – 7143 (+80);
- Запорізька область – 1439 (+32);
- Івано-Франківська область – 8321 (+167);
- Кіровоградська область – 771 (+2);
- м. Київ – 12248 (+95);
- Київська область – 5211 (+96);
- Львівська область – 13560 (+171);
- Луганська область – 247 (+3);
- Миколаївська область – 1023 (+19);
- Одеська область – 6352 (+186);
- Полтавська область – 684 (+7);
- Рівненська область – 8737 (+93);
- Сумська область – 1269 (+23);
- Тернопільська область – 5104 (+181);
- Харківська область – 7984 (+177);
- Херсонська область – 346 (+9);
- Хмельницька область – 2062 (+15);
- Чернівецька область – 9541 (+170);
- Черкаська область – 1305 (+5);
- Чернігівська область – 1570 (+18).