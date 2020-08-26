За минулу добу в Україні виявили 1 670 нових хворих на коронавірус. Відтак, станом на ранок 26 серпня в країні зареєстровано 110 845 інфікованих SARS-CoV-2.

Про епідеміологічну ситуацію з коронавірусом в країні повідомляє апарат РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні виявили 110 085 інфікованих коронавірусом, 1 670 з яких зареєстрували за минулу добу. Найбільше нових хворих зафіксували в Одеській (+186), Харківській (+177), Львівській (+171), Чернівецькій (+170) та Івано-Франківській (+167) областях. Натомість у столиці зареєстрували 95 нових випадків зараження.

За минулу добу на території країни померли ще 36 пацієнтів з коронавірусом. Загалом, від січня 2020 року в Україні зареєстрували 2 354 померлих внаслідок COVID-19.

Від учора виписали 584 інфікованих. Внаслідок цього загальна кількість тих, що одужали, зросла до 53 454.

COVID-19 в областях України 26 серпня

Вінницька область – 3677 (+28);

Волинська область – 5221 (+34);

Дніпропетровська область – 2055 (+5);

Донецька область – 1256 (+18);

Житомирська область – 2959 (+36);

Закарпатська область – 7143 (+80);

Запорізька область – 1439 (+32);

Івано-Франківська область – 8321 (+167);

Кіровоградська область – 771 (+2);

м. Київ – 12248 (+95);

Київська область – 5211 (+96);

Львівська область – 13560 (+171);

Луганська область – 247 (+3);

Миколаївська область – 1023 (+19);

Одеська область – 6352 (+186);

Полтавська область – 684 (+7);

Рівненська область – 8737 (+93);

Сумська область – 1269 (+23);

Тернопільська область – 5104 (+181);

Харківська область – 7984 (+177);

Херсонська область – 346 (+9);

Хмельницька область – 2062 (+15);

Чернівецька область – 9541 (+170);

Черкаська область – 1305 (+5);

Чернігівська область – 1570 (+18).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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