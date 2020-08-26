26 серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у всьому світі перевищила 24 мільйони осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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Всього від початку пандемії коронавірусу померло 822 тисячі осіб, а одужали вже 16,5 мільйонів хворих. Активними залишаються 6,6 мільйона випадків.

За минулу добу у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків Інфікування. Найбільше в Індії – 67 тисяч, 47 тисяч – у Бразилії та 39 тисяч у США. Цього ж дня померли 5809 хворих.

Найбільше випадків з початку пандемії зафіксували у США – майже 6 мільйонів, 3,6 мільйона в Бразилії, та 3,2 в Індії. Україна перебуває на 27 місці.



У світі 24 мільйони хворих на коронавірус \ скріншот з worldometers.info