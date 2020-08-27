Від початку пандемії було зрозуміло, що чоловіки мають набагато вищий ризик смерті від вірусу, ніж жінки. Але досі вчені не могли визначити точну причину.

Імунологи з Єльського університету вивчили імунні реакції чоловіків та жінок на SARS-CoV-2. Нове дослідження, опубліковане у журналі Nature, може пролити світло на те, чому чоловіки частіше мають важку форму COVID-19.

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По всьому світу близько 60% смертей від коронавірусу припадає саме на чоловіків. Аби зрозуміти відмінності імунної реакції між обома гендерами, дослідники збирали зразки з носа, слини та крові у неінфікованих пацієнтів та пацієнток у лікарні Єль-Нью-Хейвен. Потім вони спостерігали за ними, щоб перевірити їхню імунну відповідь.

Ми виявили, що чоловіки та жінки справді розвивають різні типи імунної відповіді на COVID-19,

– сказав провідний автор дослідження, професор Єльського університету Акіко Івасакі.

Дослідники виявили, що жінки (навіть старшого віку) отримали стійкішу імунну відповідь із залученням Т-лімфоцитів, ніж чоловіки. Натомість у чоловіків активність Т-клітин була слабшою. І чим старші вони були, тим слабшою була реакція.

Т-лімфоцити – що це? Це тип білих кров'яних клітин, які можуть розпізнавати віруси та знищувати їх.

Фахівці вважають, що ці відмінності можуть лежати в основі підвищеної сприйнятливості до захворювань у чоловіків.

Важливо й те, що за природою чоловіки виробляють більше цитокінів. Цитокіни – це запальні білки, які відповідають за іншу частину природного імунного захисту організму. Більшість важких випадків коронавірусу пов'язані з саме з "цитокіновим штормом". Це стан організму, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію. Втім, це дуже шкідливо і потенційно смертельно для людини. І чим більше у людини цитокінів, тим більша ймовірність виникнення "цитокінового шторму".

Але досить цікаво, що вроджений підвищений рівень цитокінів частіше ставав причиною погіршеного перебігу захворювання саме у жінок. Натомість погіршений стан у чоловіків був пов'язаний саме з поганою імунною відповіддю Т-клітин.

Жінки та чоловіки можуть потребувати різного лікування COVID-19

На думку авторів, це може означати, що чоловіки та жінки потребують різного лікування. Наприклад, чоловікам варто посилювати їх відповідь на Т-клітини вакцинами. А ось жінкам можна було б надавати профілактичне лікування для зменшення реакції цитокінів.

Втім, варто зазначити, що це дослідження мало обмеження. Обсяг вибірки був відносно невеликим – у дослідженні взяли участь 98 пацієнтів. А ось середній вік добровольців був досить високим – близько шістдесяти років.