С начала пандемии было понятно, что мужчины имеют гораздо более высокий риск смерти от вируса, чем женщины. Но до сих пор ученые не могли определить точную причину.

Иммунологи из Йельского университета изучили иммунные реакции мужчин и женщин на SARS-CoV-2. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, может пролить свет на то, почему мужчины чаще имеют тяжелую форму COVID-19.

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По всему миру около 60% смертей от коронавируса приходится именно на мужчин. Чтобы понять различия иммунной реакции между обеими полами, исследователи собирали образцы из носа, слюны и крови у неинфицированных пациентов и пациенток в больнице Йель-Нью-Хейвен. Затем они наблюдали за ними, чтобы проверить их иммунный ответ.

Мы обнаружили, что мужчины и женщины действительно развивают различные типы иммунного ответа на COVID-19,

– сказал ведущий автор исследования, профессор Йельского университета Акико Ивасаки.

Исследователи обнаружили, что женщины (даже старшего возраста) получили устойчивый иммунный ответ с привлечением Т-лимфоцитов, чем мужчины. Зато у мужчин активность Т-клеток была слабее. И чем старше они были, тем слабее была реакция.

Т-лимфоциты – что это? Это тип белых кровяных клеток, которые могут распознавать вирусы и уничтожать их.

Специалисты считают, что эти различия могут лежать в основе повышенной восприимчивости к заболеваниям у мужчин.

Важно и то, что по природе мужчины производят больше цитокинов. Цитокины – это воспалительные белки, отвечающие за другую часть природной иммунной защиты организма. Большинство тяжелых случаев коронавируса связаны именно с "цитокиновым штормом". Это состояние организма, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию. Впрочем, это очень вредно и потенциально смертельно для человека. И чем больше у человека цитокинов, тем больше вероятность возникновения "цитокинового шторма".

Но довольно интересно, что врожденный повышенный уровень цитокинов чаще становился причиной ухудшенного течения заболевания именно у женщин. Зато ухудшенное состояние у мужчин было связано именно с плохим иммунным ответом Т-клеток.

Женщины и мужчины могут потребовать различного лечения COVID-19

По мнению авторов, это может означать, что мужчины и женщины требуют разного лечения. Например, мужчинам стоит усиливать их ответ на Т-клетки вакцинами. А вот женщинам можно было бы предоставлять профилактическое лечение для уменьшения реакции цитокинов.

Впрочем, стоит отметить, что это исследование имело ограничения. Объем выборки был относительно небольшим – в исследовании приняли участие 98 пациентов. А вот средний возраст добровольцев был достаточно высоким – около шестидесяти лет.